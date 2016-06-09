ليبيا.. معاناة في شهر الصيام

حادث طريف يأبى أن يغادر ذاكرتي رأيته عندما كنت صبيا في الخمسينات، في بلدتنا الصحراوية، فقد شاهد شاويش اسمه مفتاح، سائق شاحنة تقف في السوق، ينفث دخان سيجارته وهو جالس أمام مقود الشاحنة، في عز الظهيرة، في يوم من أيام الصيام، فأخرج المسدس من جرابه يريد إطلاق النار عليه لارتكابه هذه الجريمة النكراء، ولكنه تذكر أن عملية إعدام شخص يحتاج إلى إحضار شهود يؤكدون ارتكابه للفعل الحرام، فصاح وسط السوق يدعو أهله لمشاهدة “المجرم”، فجاءوا يركضون من كل صوب، ولعلني كنت واحدا منهم، يتحلقون حول الشاحنة، فأقفل السائق الزجاج وبقي جالسا خلف مقوده يرتعش، وقد أقنعوا الشاويش أن يعيد مسدسه إلى مكانه، لأن الرجل يجب أن يقام عليه الحد، والحد كما قالوا هو رجمه بالحجارة حتى الموت، ومرت بالسائق المسكين لحظات رعب، قبل أن يأتي بعض العقلاء، ليقولوا إن للمسافر رخصة الإفطار، إذا تجاوز في سفره مسافة حددها الشرع، وإن حدّ الرجم لا علاقة له بإفطار الصائم، واتضح في ما بعد أن السائق مواطن مصري قبطي، وكان منظرا غريبا أن يرى أهل البلدة إنسانا عربيا غير مسلم.

هذه صورة من قوة الالتزام بالصيام وحدته في عقلية بسطاء الناس، واعتبار كسره جريمة تستحق الإعدام، وعلى الجانب الآخر كان أهل القرية يرحبون باستضافة أي غريب يصلها في شهر الصيام، ويشهد مقر الجامع، الذي غالبا ما يقصده الغرباء، نزاعا بين الناس عمن يستأثر بشرف الاستضافة لهذا الغريب أو ذاك، ويصعب جدا أن يرى الإنسان مواطنا في ليبيا يجرؤ على كسر صيامه أمام الناس كما يحدث في البلدان العربية والإسلامية الأخرى.

الأيام التي سبقت حلول شهر الصيام، شهدت خلالها العاصمة الليبية طرابلس، موجة حر غير مسبوقة، وغير معهودة، في مثل هذا الوقت من العام، وترافقت هذه الموجة مع انقطاعات يومية في الكهرباء، بلغت مددا قياسية في غيابها، وصل إلى عشرين ساعة، وهو انقطاع لا يشكل إلا وجها من أوجه المعاناة الكثيرة والمتنوعة التي ابتلي بها شعب يعيش فوق بحيرات من النفط، الطاقة التي تسير بها عجلة الصناعة والحضارة في العالم، وهو محروم من أبسط ثمارها ونتائجها، بسبب حماقة وجاهلية وجهل البلاطجة الذين تسيّدوا المشهد السياسي خلال السنوات التي أعقبت الثورة، وأداروا البلاد بعد سقوط نظام القذافي، وقد صار يظهر الآن وكأنه النظام المنقذ، لأنه كان قادرا على قمع كل هذه القوى، قوى الشر والدم والجريمة، التي كانت ساكنة جامدة لا يرى لها الناس حراكا، ولم يروا لها أثرا إلا بعد زوال الطاغية وطغمته الحاكمة، حيث انطلقت بعد سقوطه أهوال الصراعات واشتعلت الحرائق وسالت أنهار الدم، على أيدي هذه الميليشيات ومن ناصرها وشايعها واستفاد من وجودها ليكون واجهة سياسية زائفة لها.

الوجه الثاني من أوجه المعاناة في العاصمة هو ترافق اختفاء السيولة وعدم وصول المرتبات إلى أهلها، مع ارتفاع جنوني في الأسعار، والسوق التي تحولت كلها إلى سوق سوداء، صارت خارج السيطرة، وخارج القانون، وخارج المحاسبة والمساءلة، فكان طبيعيا أن تتحول الأسواق في ليبيا إلى غابة يأكل قويها ضعيفها في ظل غياب الدولة.

وإذا كانت هذه معاناة أهل العاصمة طرابلس، التي انتهت فيها الاشتباكات المسلحة، فماذا عن مناطق كثيرة أخرى مازالت تعاني من احتراب الميليشيات أو الإرهاب والجيش، وتتجدد فيها الصراعات، مثل بني غازي وسرت ودرنة والكفرة ومناطق كثيرة في الجنوب؟ وكيف انعكست هذه الأوضاع على الحالة المعيشية في ليبيا انعكاسا كارثيا، تكفي دليلا عليها الصرخات التي يطلقها علي الزعتري، المنسق الدولي للشؤون الإنسانية في ليبيا، الذي مازال يحذر من الكارثة الإنسانية، على مستوى تردي الوضع المعيشي والصحي، إلى حدّ وصفه للبلاد بأنها بلد تعيش في غرفة إنعاش؟

الشعب الليبي شعب عميق الإيمان، ولعل إيمانه هو الذي يجعله صابرا محتسبا، راضيا بحياة الزهد والتقشف والبؤس، حتى في هذا الشهر الكريم، ويرنو إلى أن يكون هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فاتحة خير وسلام، فهو شهر كما يقول نبي الإسلام، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وهو الشهر الذي تصفد فيه الشياطين والمردة من الجن، لمنعها من إيذاء الناس، وإراحة عباد الله من شرورهم، وطالما أنه كذلك، أفلا يسري هذا القانون الإلهي على المردة من الإنس، الذين أحالوا حياة أهل البلاد جحيما، فينهي الله شرورهم، ويغل أيديهم عن إيذاء الناس؟

إنهم يتطلعون، إلى أن ينتصر في ليبيا الحق على الباطل، ويفوز الجانب الوطني الذي يكبر ليبيا ويسعى إلى مصلحتها على الجانب العنصري والعشائري والمناطقي، الذي لا يكبر غير نفسه ومصالحه ومصالح أبناء عشيرته.

وجميعنا نقول إن مشكلات ليبيا مشكلات هينة يسيرة، ولكن هناك من ينفخ فيها خدمة لأهواء ومصالح ومنافع ذاتية واستجابة لأجندات أجنبية، وإنه يمكن إذا صدقت النوايا أن يتم حلها أثناء الجلوس على مائدة رمضانية، بين الأطراف المتخاصمة.

*نقلاً عن "العرب"