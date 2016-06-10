الأمم المتحدة.. «الحوثية» أم الشرعية؟!

تناقضت الأمم المتحدة مع ذاتها وقراراتها في سابقة سياسية من أكبر مؤسسة عالمية بوضع قوات التحالف العربي عندها في القائمة السوداء، وهي التي أعطت الحق لهذه القوات في قراراتها لإعادة الشرعية إلى اليمن السليب لدى الحوثيين.

العسيري وصف هذا السلوك بالتناقض، ونحن نصف هذا الأسلوب في التعامل مع القضايا الجادة بأنه أمر غير مقبول من منظمة تحمل على عاتقها رسائل عابرة إلى الإنسانية وليس إلى أعضائها فقط.

وهذه سقطة لابد من وقفة مناسبة معها لإيقاف هذه المهزلة السياسية، في الوقت الذي أخذت فيه قوات التحالف على عاتقها وحدها من دون أي تدخل دولي أو أممي الدفاع عن الشرعية اليمنية وقرارات الشرعية الدولية، تأتي هذه التقارير الضالة والمضللة لكي تلعب في الماء العكر بدل تنظيفه من عفن الحوثيين، والأهم من المتآمرين.

والمفارقة أن من يحاربون الإرهاب والتطرف ممن هم في هذا الشأن يجازون بالسواد! وإذا كانت هناك اتفاقية مبطنة من تحت طاولات المفاوضات لكي تجري المياه لصالح الحوثيين وأتباعهم المعروفين على الملأ، فهذه سياسة تدفع أكاذيب وضلالات هذه الفئة التي تحتل أرض الحكمة في اليمن وتعتقلها حتى لا تؤدي دورها الحضاري، إلى السطح من أجل وضع قوات التحالف على «الرف» بعد حرب ضرورة وشرعية دخلت السنة الثانية ضد تلك الشرذمة الحوثية المارقة التي تمارس الإرهاب بلا هوادة.

وكان من الأولى أن تضع الأمم المتحدة إيران الراعي الرسمي للإرهاب العالمي في هذه اللائحة السوداء، وهي التي تدفع بجيوشها وحرسها الثوري، ومليشياتها الطائفية بالتعاون مع كل شركائها في الإرهاب المتبنى من قبل دولة وليس جماعة أو تنظيماً.

إيران التي تصدر الإرهاب إلى العالم وبغطاء غليظ من الطائفية النتنة تكافأ بالنووي والاقتصاد الحيوي، وتفتح لها أبواب البنوك والشركات العالمية، وتعاد إليها مليارات من الأموال المجمدة منذ عقود لإعادة تدويرها من جديد على شكل دعم لوجستي لكل من يدفع بمشروعها الطائفي نحو المصلحة القومية التي تعلق شماعة تدخلاتها في أجزاء من العالم العربي والإسلامي بلا خجل ولا استحياء.

وفي الوقت الذي تدافع فيه قوات التحالف عن الشرعية وحقوقها في اليمن الذي وقع بيد حثالة من البشر لا يراعون ديناً ولا قيمة ولا يرعوون، تأتي تقارير الأمم المتحدة لتضع الإسفين في الحرب التي دخلت عامها الثاني لدحر الباطل، وإحقاق الحق في عقر داره.

يفترض في هذه المنظمة التحري الدقيق فيما تذهب إليه من تقارير وألا تكون ضحية لإشاعات وأكاذيب وأضاليل الحوثيين، الذين يبحثون عن أي قشة تنقذهم مما هم متورطون فيه منذ غزوهم للوطن اليمني الذي يضم الجميع، وكاد يفصله الحوثيون على أنفسهم من دون الآخرين، حتى جاء التحالف بقواته الصادعة بالحق بكل وضوح وشفافية ميدانية لا تخفى على العالم أجمع، فكيف غابت الحقيقة عن هذه الهيئة الأممية التي عرفت بالعراقة السياسية وإنصاف البشر من ظلم وظلمات المارقين؟

وكيف لهذه المؤسسة أن ترضى ببث هذه التقارير التي لا يأتي من ورائها إلا تقوية شوكة الإرهاب والتطرف ليس في اليمن وحده، بل حتى التيارات الأخرى التي تنظر إلى مثل هذه التقارير نظرة اطمئنان على مستقبلها فيما يصدر عن هذه المنظمة من قرارات تبتسم لها أنياب هؤلاء العابثين بمقدرات الأمم الحضارية.

فاستنكار المتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد عسيري لما جاء في هذا التقرير جاء في محله، وهو الذي أكد على الأهداف النبيلة لهذا التحالف الذي لقن الحوثيين ومن وراءهم من الأوباش درساً في التاريخ السياسي لم يقع مثله في هذا العصر. وهو القائل: لقد «دعَمنا الشرعية في اليمن منذ اليوم الأول خصوصاً أن أهم أهدافنا يكمن في حماية الشعب اليمني، وعلى الأمم المتحدة ألا تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من المليشيات الحوثية لكونها تقارير مضللة».

ويعاب فعلاً على هذه المنظمة الأممية أن تعتمد على مصادر الإرهابيين في إعداد أخطر التقارير التي تمس التحالف العربي الذي كان تحركه نحو الحرب مبنياً على قرارات الأمم المتحدة ذاتها، وهي من تدور المشاورات والمحادثات والمحاورات حولها وآخرها في الكويت التي تم تعليق الحوار فيها لحاجة في نفس الحوثيين، نسأل الله أن لا تقضى وألا تذهب جهود التحالف العربي في حربها للسنة الثانية أدراج الرياح.

ومع تراجع الأمم عن هذا التقرير إلا أننا لا زلنا غير متيقنين مما يدور في كواليس هذه الهيئة من مشاريع قد تضر بنا من حيث لا نحتسب.

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية