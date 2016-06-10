الإنسان الكوكتيل

قرّر العلماء أخيراً أنه لا يوجد إنسان له عرق صاف مئة في المئة، أي نحن خليط من عدة أعراق وأجناس، فلا يوجد مثلاً شخص إنكليزي بحت، بل فيه نسبة إنكليزية ونسبة ألمانية، وهكذا.. باختصار العلماء قرروا أننا «كوكتيل».

حصل ذلك بعد تجربة أجروها من خلال فحص الـDNA على مجموعة أناس ينتمون إلى جنسيات مختلفة، مثل إنكليزي وأيسلندي وبنغالي وكردي وأفريقي وعراقي وكوبي. ثم سألوهم عن جنسياتهم التي ينتمون إليها، فأجابوا بكل ثقة عن أعراقهم، خصوصاً الإنكليزي الذي كان فخوراً بأنه من بريطانيا العظمى، وبأن آباءه وأجداده دافعوا عن وطنه، وأجاب الآخرون بأنهم لن يشعروا بالاعتزاز في ما لو كانوا ينتمون إلى وطن آخر، واعتبروا أنفسهم هم الأفضل، ولكن ماذا كانت المفاجأة؟

طلبوا من كل واحد من المتطوعين أن يضع قليلاً من لعابه في أنبوبة مختبرية صغيرة، ثم قالوا لهم إن قصتهم الكاملة موجودة في هذه الأنبوبة، وسوف يعرفونها بعد أسبوعين. من عجائب العلم أن يكون الإنسان رهين لعابه، وأن تحدد أنبوبة صغيرة بحجم الإصبع أصله وفصله.

ومر أسبوعان، فكانت النتيجة أن كل واحد من المتطوعين حصل من أصله الذي يعتد به على نسبة لا تتعدى الثلاثين في المئة، بينما السبعون في المئة الأخرى هي مزيج من أعراق أخرى متداخلة منذ قدم الزمان. فالفرنسي مثلاً تداخل مع الأسباني، البنغلادشي مع القوقازي والإنكليزي مع الألماني.. وهكذا.

الهدف الآخر الذي لم نكن نتوقعه من هذه التجربة هو ما أشارت إليه إحدى القائمات على التجربة، بما معناه: «لو عرف كل واحد منا أن له أقارب في داخله من أعراق أخرى لما أصبحنا متطرفين». فهذه التجربة أثبتت أنه لا يوجد عرق نقي أبداً في العالم، وبذلك تكون أنبوبة صغيرة كذّبت نظرية هتلر في التفوق العرقي، التي قتل لأجلها ملايين البشر، وتكون أيضاً هذه الأنبوبة قد كشفت أن الخادم البسيط أو الفرّاش هو من أبناء عمومتنا أو أخوالنا، حسبما قال العلماء الذين اكتشفوا في قاعة التجربة أن هناك اثنين من المتطوعين تربطهما قرابة أبناء عم.

وحسب هذه النظرية، فإن القتل الحاصل اليوم في العالم هو قتل غبي بين عائلة كونية واحدة، ابن العم يقتل ابن عمه، ويتفنن في ذلك، وجدير بالمتقاتلين أن يحمل كل واحد منهم أنبوبة صغيرة يضع فيها لعاب، الذي يتقاتل معه، ثم يفحص DNA ليتأكد أن الدم الذي سفحه هو دمه.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية