العمق الاجتماعي و«الإسلام السياسي»

ينشغل المتابعون والمراقبون والدارسون بالصخب الذي تصنعه الجماعات والتنظيمات التي تستعمل الإسلام في تحصيل السلطة السياسية والثروة الاقتصادية، فينخرطون في وصف وتحليل خطابها، وتعقب ممارساتها، بغية مواجهتها، أو على الأقل تحجيم نفوذها، وتسري في أوصالهم عدوى هذا الصخب، فتأتي أقوالهم ضاجة، وأفعالهم متعجلة، وأحكامهم قاصرة، في أغلب الأحيان، فيفيدون قيادات وأتباع هذه الجماعات من حيث لا يدرون، وخاصة أن هذه القيادات تلعب على الزمن، وتراهن على تغير الظروف لصالحهم، بينما قد يصاب منافسوهم بالملل أو فتور العزيمة.

هذا الرهان على الزمن وتبدل الأحوال والظروف والمواقف التي تندفع بلا هوادة يجعل تلك الجماعات تضع دوماً في حسبانها ضرورة السيطرة على المجتمع، فهو المخزن البشري الذي يمدها بالأتباع والأنصار، في علاقة قد تتراوح بين التعاطف معها والانضمام إليها، وبينهما درجات من الشعور والمدارك، تسعى الجماعات الدينية السياسية إلى تعميقها، ودفعها إلى الميل إليها، والانفضاض عن التيار المدني الذي ينافسها على المدى الطويل، وعن السلطة الحاكمة، التي تعمل على عدم بلوغها مقصدها في الوصول إلى الحكم، على المدى القصير.

ويجعل هذا التفكير والتدبير تلك الجماعات تحاول بمرور الزمن أن تصنع عمقاً اجتماعياً، ظاهراً وخفياً في آن، موظفة كل الوسائل، المشروع منها وغير المشروع في سبيل تحقيق هذا الهدف، ومستغلة غفلة المنافسين عن الناس، أو انسحاب بعض أجهزة الدولة من مهمة تقديم الخدمات وتطبيق السياسات التي من شأنها توفير الاحتياجات الضرورية من غذاء وإيواء ودواء وكساء وتعليم للطبقة العريضة من الشعب.

فالمدارس والمستوصفات والمتاجر كانت دوماً أدوات حاضرة أمام هذه الجماعات للوصول إلى أعماق المجتمع، وخلق قطاع كبير من الناس يعتمد عليها، ويؤمن بدورها، ويطلبه في إلحاح. وقد صنعت رصيداً في هذا الاتجاه، متكئة على البعد الاجتماعي الطبيعي للدين، الذي يدفع الناس إلى البذل والعطاء، في صورة زكوات وصدقات ومساعدات وتبرعات وهبات.

وعلى رغم أن الناس يؤدون واجبهم حيال الآخرين في ركاب «التراحم» و«التكافل» الذي يفرضه الدين فإن هؤلاء يختلفون عن الجماعات الدينية السياسية في أمرين، الأول هو أن جهدهم يبذل بطريقة فردية، تغلب عليها العشوائية، على العكس من هذه الجماعات التي تفعل هذا في إطار جهد منظم، تطلق بدايته، وتعرف نهايته. والثاني هو أن الخيِّرين يفعلون هذا عن طيب خاطر، ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، وينتظرون الثواب في الآخرة، بينما تعمل هذه الجماعات على تحصيل الثمن في الدنيا، من خلال حشد وتعبئة من ترعاهم مادياً أو تساعدهم في مواجهة صروف الحياة ليسندوها في صراعها مع السلطة ومع التيار المدني، بثقافته، وتوجهاته، ورهاناته التي تبتعد عن «الدولة الدينية» لمصلحة مدنية الحكم والثقافة.

لكل هذا على الباحثين المهتمين بدراسة هذه الجماعات ألا ينشغلوا فقط بتصرفاتها اليومية العنيفة، ولا بخطابها الشاذ أحياناً والذي يثير جدلًا واسعاً، ولا بطريقتها في إدارة معاركها السياسية سواء المنتظمة والدورية مثل استغلال الانتخابات في حصد مزيد من النفوذ السياسي، أو الطارئة مثل المظاهرات والاحتجاجات والانتفاضات والثورات في دفع نفسها بقوة في المعادلات السياسية المطروحة، إنما عليهم أن يتابعوا عن كثب التمدد الصامت لهذه الجماعات في أوصال المجتمعات وأعطافها.

إن هذا التمدد الهادئ يستعمل كل أدوات ممكنة للتحايل والمداهنة وجمع الثروة وحيازة المكانة الاجتماعية التي يضفيها الدين على كل من يقول للناس، بصدق أو كاذباً، إنه يدافع عنه ويحمي وجوده ويعمل على تعزيزه في وجه من يعاديه أو ينصرف عنه أو يقدم غيره ليشغل به المجال العام. ولهذا تجد هذه الجماعات نفسها وقد كونت بمرور الوقت «المجتمع العميق» في وجه «الدولة العميقة»، أو في مقابل «التيار المدني» الذي يدعو للتمييز بين الدين والسلطة السياسية.

ولا يعني هذا أن مفهوم المجتمع العميق ينطبق على «التيار الديني السياسي» فقط، ولكنه أكثر التيارات السياسية انشغالًا بالتغلغل إلى قاع المجتمع، دون أن يقتصر على الجوانب الأيديولوجية التي يستخدمها اليسار طيلة تاريخه في ظل انحيازه للطبقات الدنيا، بل يزيد عليها بالاهتمام الكثيف بالمسائل المادية، وبالتالي يبني جسوراً قوية، وأكثر ديمومة، مع قواعد اجتماعية ممتدة، وهي مزية لا تتوافر إلا للدولة.

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية