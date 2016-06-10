الموظف المدمن.. نفصله أم نعالجه؟

هل صار إدمان المخدرات مرضا أو وباء قوميا أم أن من يقولون ذلك يجنحون إلى المبالغة؟!

كل المؤشرات تشير إلى أن الإدمان صار متفشيًا فى قطاعات كثيرة، ولم يعد قاصرا على فئات معينة. الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مهمومة بهذه القضية، وتخصص لها وقتا طويلا من نشاط واهتمامات وزارتها، وشخصيا حضرت أكثر من مناسبة دعت إليها د. والى بمشاركة مسئولين وفنانين كبار، خصوصا الفنان محمد صبحى، الذى يُسخر جزءا كبيرة من وقته وفنه أيضا لهذه المهمة الخطيرة.

قبل أيام قليلة كنت أتحدث مع خبير اقتصادى مرموق حول أفضل السبل وأسهلها للتغلب على الترهل الإدارى الكارثى فى إحدى مؤسسات الدولة، وكيف يمكن هيكلة هذه المؤسسة الذى صارت عنوانا للعمالة الزائدة على مستوى الجمهورية.

هذا الخبير الذى قاد عملية تقشف فى العديد من الشركات فاجأنى بالقول إن أسهل وسيلة للتغلب على هذا الترهل، هو إجراء كشف مخدرات مفاجئ على كل عمال وموظفى هذه المؤسسة، وهو متأكد أن هذا الإجراء سوف يكشف عن أن ٢٠٪ على الأقل من هؤلاء العاملين مدمنون وليسوا فقط مجرد متعاطين.

من وجهة نظر هذا الخبير فإنه من حق الحكومة أو صاحب أى مؤسسة قانونا إنهاء خدمات أى عامل أو موظف أو متعاقد يثبت أنه مدمن من دون حتى أن يتم تعويض هذا المدمن.

يضيف الرجل أنه لا يعقل أن مؤسسة أو مصنع أو شركة حكومية تقوم بتقديم راتب شهرى لموظف لا يعمل بالمرة من أجل أن يشترى المخدرات ويدمنها، وإن ذلك يعد إجراما من الدولة فى حق نفسها وحق مواطنيها، خصوصا أننا لسنا مثل هولندا لكى نملك هذا الترف أو نحاول توفير بعض أنواع المخدرات للمدمنين.

بطبيعة الحال فإن إنهاء خدمات المدمنين هى خطوة مهمة لكنها لا يكفى، فالمطلوب فى هذا الصدد هو تقليل عدد المدمنين وليس فقط حرمانهم من العمل، أى أن السؤال الجوهرى هو: كيف يمكن القضاء على الإدمان أو على الأقل تقليل الظاهرة إلى أقل نسبة ممكنة؟.

مصر تعيش ربما أصعب فتراتها الاقتصادية صعوبة، وبالتالى فهى ليست فى ترف صرف رواتب لكى يشترى بها بعض الموظفين مخدرات.

السؤال هو: هل يمكن استخدام سلاح إنهاء التوظيف لإقناع المدمنين بالتوقف عن إدمانهم؟!.

لا أملك إجابة شافية، لكن ما أسمعه كل يوم يؤكد أن المرض يستشرى فى أوصال المجتمع.

الدراسات والأبحاث تقول إن عددا كبيرا من السائقين، خصوصا سائقى النقل الثقيل ــ وليس كلهم بالطبع ــ يتعاطون المخدرات بصورة أو بأخرى، وبعضهم يقع فى هذا الشرك ظنا أن ذلك سيجعله متنبها لأطول فترة ممكنة خلال قيادته.

بالطبع كل ذلك أوهام، وللأسف لا يكتشفها صاحبها إلا بعد ان «يلبس أو يخبط أو يخيش» فى سيارة أخرى، فيتسبب فى قتل وإصابة العشرات من الأبرياء كل يوم، الأمر الذى جعلنا نحتل المراكز الأولى فى حوادث الطرق عالميا.

لا أعرف هل يدرك المسئولون فى مصر أنه لا يمكن تحقيق تقدم فى أى مجال خصوصا الاقتصاد، لعمال بعاملين وموظفين مدمنين؟!

لكى تتقدم لابد من إصلاحات فى جميع المجالات، وربما يكون إصلاح التعليم أحد المداخل المهمة للقضاء على مشكلة إدمان المخدرات.

صار معروفا أن خطر الإدمان وصل إلى المدارس والجامعات خصوصا المدارس والمعاهد الفنية، التى كنا نراهن على أن تكون مدخلا للقضاء على البطالة وإخراج كوادر فنية مؤهلة، فإذا بها تتحول إلى كارثة فى حد ذاتها.

المسألة متداخلة ولا تبدأ فقط من التعليم ولا تنتهى عند الدور الكارثى الذى تلعبه بعض الأعمال الفنية فى تشجيع الإدمان من دون أن تدرى.

وإلى أن نصل إلى علاج حقيقى، علينا أن نجيب على السؤال الآتى: هل تهديد الموظف المدمن بأنه سوف يخسر وظيفته إذا استمر فى الإدمان مدخلا صحيحا أم لا خصوصا فى الوظائف الحكومية؟!.

*نقلاً عن "الشروق" المصرية