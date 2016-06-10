نعم .. إنها قضية أمن قومى!

نعم .. الطلاق قضية أمن قومى بكل تأكيد لما يترتب عليه من مشاكل تهدد كيان الأسرة التى تمزقت والأبناء الذين طالتهم الصدمة وعرفوا طريق الأقسام لرؤية الوالد أو الوالدة الأمر الذى يؤدى بهم إلى الأزمات النفسية والخلل العاطفى والأخلاقى .. والنتيجة: جيل مرتعش ومضطرب لا يصلح لبناء مجتمع هو فى أشد الحاجة إلى سواعدهم ونفوسهم وعقولهم..

فاذا عرفنا أنه تحدث فى مصر 240 حالة طلاق فى اليوم الواحد وأنه فى مصر تحدث 170 ألف حالة طلاق سنوياً مع وجود 9 ملايين عانس بيننا حتى الآن, وإذا علمنا أن 40% من حالات الزواج فى مصر تنتهى بالطلاق. لو عرفنا هذا كله وأكثر منه لأدركنا أننا امام مشكلة حقيقية أسبابها كثيرة ومتنوعة بعضها مأساوى أو ناتج عن الجهل أو الزواج المبكر أو الفقر أو تدخل أهل الزوجين أو الاقامة معهم.. أيا ما كانت الأسباب التى تعددها الدكتورة عطيات أبو العينين فى كتابها المهم عن الطلاق وهى كثيرة فالنتيجة واحدة وهى حدوث الطلاق وتفكك الاسرة وخروج الابناء إلى الشوارع وظهور حالات رفقاء السوء ثم الجريمة بعد ذلك أو الإدمان..

نعم الطلاق قضية أمن قومى كالبطالة سواء بسواء ويتطلب منا تدخلاً سريعاً وحاسما على أكثر من مستوى.. على مستوى الأسرة أو على مستوى الدولة. فعلى مستوى الأسرة يجب على الوالدين مراقبة أخطار “النت” وشبكته العنكبوتية وما يحدث من غرف “الشات” وذلك التغريب الثقافى الذى يهاجم الأسرة لتتحول إلى جزر متباعدة الأمر الذى يؤدى إلى اختلاف التركيبة الحضارية والاجتماعية داخل الأسرة الواحدة وهو ما يؤدى إلى تدمير الحياة الزوجية اذ تقدم الأسرة للمجتمع زوجات وأزواجا غير مؤهلين للزواج الكامل بما فيه من مودة ورحمة ومسئولية.

وعلى مستوى الدولة فهى مسئولة ولا شك عن توفير المسكن المستقل للعروسين وتوفير العمل لاعالة الاسرة وربما يكون الاقتراح بانشاء صندوق لمساعدة المتزوجين حديثا على تدبير حياتهم تساهم فيه الحكومة اضافة إلى أموال الزكاة والتبرعات, ربما يكون جزءا من الحل أو المساعدة عليه.. وسؤال أرى أنه من الضرورة طرحه هو: لماذا لا نحيل القضية برمتها الى مجلس النواب لمناقشتها وتدبير الحلول لها مثل تعديل برامج ومسلسلات التلفزيون لتكون فى خدمة الأسرة بعد أن ثبت أن جزءا كبيرا من أخلاقنا وأفكارنا نستمدها من ثقافة التلفزيون. لابد أيضا من التحذير من زواج الخاطبة أو الزواج الالكترونى بعد أن ثبتت خطورتها (65% من زواج الخاطبة مثلا ينتهى بالطلاق وكذلك الالكترونى)..

والآن أين الابحاث والدراسات المصرية حول هذا الموضوع الخطير بتأثيراته السلبية على المجتمع فى الوقت الذى لا تتوقف فيه الدراسات والبحوث من حولنا.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية