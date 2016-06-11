حكاية جوڤيز

في ليلة باردة مثلجة، ودرجة الحرارة تقارب الخامسة تحت الصفر، أنا عائد من شارع أكسفورد في طريقي إلى فندق هيلتون لندن، المطل على حديقة الهايدبارك والساعة تقارب العاشرة مساء، وفي إحدى زوايا العمارات تنام امرأة عجوز قاربت السبعين من العمر ذات شعر أشعث أبيض وملامح تدل على أنها في يوم من الأيام كانت على درجة من الملاحة، وهي تحاول أن تنام ورجلها يحيط بها الثلج الأبيض من جميع الجهات، ومتدثرة بكم من الخيش والجرايد، وبجانبها صحن فارغ وزجاجة فارغة.

دارت برأسي الأفكار والتساؤلات، هذه المرأة تعيش في أغنى مدينة في العالم، لندن التي لا تنام، والتي تضج بالحفلات والسهرات الفارهة والنوادي وكل ما يتمناه المرء من مباهج الحياة.

كيف تترك هذه المرأة لتعيش آخر عمرها في هذا الشقاء؟ تذكرت أنني لا أستطيع النوم إذا كانت رجلي باردة، وهي تحت الفراش الوثير، فكيف بعذاب الثلج الأبيض المحيط بهذه المسكينة؟ انتابني شعور بالقشعريرة والقرف. لا أعلم ظروفها، ولماذا رفضها المجتمع، هل تركها زوج غادر ورحل؟ وهل لها قصة؟ بالقطع لها قصص، كيف يترك المجتمع الرأسمالي أمثال هؤلاء، كالحيوانات السائبة؟ قطعاً، إنها المدنية التي لا ترحم، مددت يدي إلى جيبي وأخرجت المقسوم ودسسته في يدها، أخذت تتمتم بكلمات لم أفهم منها شيئاً، وغادرت مسرعاً كي لا أشوه وجودي في هذا البلد الجميل.

تذكرت قصة السكير للأديب الفرنسي إميل زولا، وكيف يصنع الخمر والإدمان والفقر بالإنسان (إنها قصة چوڤيز المرأة الفقيرة التي تعيش في أحياء باريس الخلفية وسط فرنسا الغنية المترفة) قصة دامية لفتاة تعيش مع ولديها، بعد أن هجرها حبيبها، وكيف تنقلت بين أيدي مجموعة من المخمورين حتى يتفضلوا عليها بكسرة من الخبز لتملأ معدة خاوية من الطعام، إنها تصف قصتها مع الجوع والبرد وصفاً يقشعرّ له الأبدان، وكيف طُردت إلى الشارع، وكيف أنها تفترش الأرض تحت شرفة باردة، اتقاءً للثلوج والأمطار. وأنا أغادر هذا المشهد تدور أحداث هذه القصة الرائعة في ذهني، وكأنه شريط يتم استرجاعه.

حمدت الله تعالى أننا نعيش في بلد، ليس به من المشرّدين، والذين لا يجدون ملجأ، يلجأون إليه عند الحاجة.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية