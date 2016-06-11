حكومة «مودي».. وتطوير العلاقات مع دول الخليج

جاءت حكومة حزب «بهاراتيا جاناتا» بقيادة رئيس الوزراء «ناريندرا مودي» إلى الحكم في مايو 2014. وقد بدأ «مودي» ولايته بداية مثيرة عندما شرع في مد يده لجيران الهند، لتقليص مساحات الخلاف مع دول شبه القارة، وتعزيز التكامل الاقتصادي معها. وخلال العامين المنصرمين، نجح «مودي» في إبراز قوة الهند الناعمة، من خلال العمل على اجتذاب اهتمام الجاليات الهندية في الخارج، والتحول لإقامة علاقات أكثر متانة مع الولايات المتحدة واليابان، مع وضع عينيه في الوقت ذاته، على القوة الصينية المتصاعدة.

وعلى رغم أن «مودي» لم يتمكن من تحسين العلاقات مع جيران الهند المباشرين مثل باكستان ونيبال، إلا أنه تمكن من تحقيق مكاسب بارزة في منطقة غرب آسيا.

عندما جاء «مودي» إلى السلطة، كان الاعتقاد السائد على نطاق واسع، أنه سيركز على علاقات الهند مع إسرائيل، بسبب صلاته الوثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولأن حزبه «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي القومي نصير قوي لإسرائيل، التي يعتبرها حليفاً طبيعياً للهند. ولإدراك مدى قوة هذه العلاقة، علينا أن نتذكر أن فترة ولاية حكومة الائتلاف التي قادها الحزب ما بين 1998-2004 هي التي شهدت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون للهند عام 2003.

لذلك كان الكل تقريباً يتوقع أنه سيركز على علاقاته مع إسرائيل، ولكن ما حدث أنه بمجرد أن تسلم السلطة، أدرك سريعاً أهمية العملية السياسية الداخلية، والحساسيات الإقليمية الجيوبولوتيكية.

من هنا، كان رد فعل حكومته الأولى على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة العام 2014 هو تجنب مناقشة الموضوع في البرلمان. ولكن تحت ضغط من أحزاب المعارضة، ووسائل الإعلام، وافق «مودي» في نهاية المطاف، ليس فقط على مناقشة الموضوع في البرلمان، وإنما أيضاً على إصدار بيان يعرب فيه عن قلقه للخسائر الفادحة في أرواح السكان المدنيين بالقطاع. فمتطلبات السياسة الدولية، هي التي جعلته يدرك أن استمرار الحفاظ على التوازن في علاقاته مع الأطراف المتنازعة في تلك المنطقة، يصب في النهاية، في مصلحة بلاده.

علاوة على ذلك أظهر تركيز «مودي» على جهود تعزيز الروابط مع دول الخليج العربية، نهجه البراجماتي في مجال العلاقات الخارجية.

والحقيقة أن الفضل في النهج الواقعي، الذي اتبعه «مودي» يرجع إلى حكام دول الخليج العربية، الذين فتحوا له أذرعهم، لجعله يعرف أن الخليج العربي يمثل الجوار المباشر للهند، كما يمثل في الآن ذاته العمود الفقري لقوة نيودلهي الاقتصادية، وأمن الطاقة الخاص بها.

وباعتباره سياسياً واقعيا، فإن «مودي» أدرك بوضوح أهمية دول الخليج العربية، في مساعيه الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي للهند، وجعلها مركزاً صناعياً مرموقاً. من هنا، وخلال عامين من توليه زمام الحكم، شرع «مودي» في تنفيذ دبلوماسيته الخاصة بمنطقة غرب آسيا، من خلال القيام بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون بذلك أول رئيس وزراء هندي يزورها خلال 34 عاماً. وأعقب «مودي» هذه الزيارة بزيارة للمملكة العربية السعودية في أبريل 2016، ثم زيارة لقطر هذا الشهر، من أجل المزيد من تعزيز الروابط مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ليس هناك شك أن روابط الهند مع دول الخليج العربية كانت دوماً قوية ومتعددة الأبعاد، وذات فوائد جمة للهند، تتراوح ما بين الإمدادات النفطية البالغة الأهمية التي تتلقاها من تلك الدول، بالإضافة إلى التحويلات الضخمة بالعملة الأجنبية التي تتدفق عليها من أبناء الجالية الهندية التي تعيش فيها والبالغ تعدادها 7 ملايين مغترب تقريباً.

ولم يكن «مودي» هو فقط الذي كان لديه جدول زيارات محموم للمنطقة، فالواقع أن عدداً من زملائه بمجلس الوزراء أيضاً، قاموا بزيارات للعديد من دول غرب آسيا، وهو ما يؤشر على تركيز الحكومة الواضح على تلك المنطقة، وإدراكها لأهميتها البالغة للهند.

من هؤلاء المسؤولين وزيرة الخارجية السيدة «سوشما سواراج» التي زارت دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين العام الماضي. وفي موعد سابق، كانت قد زارت القاهرة والأردن أيضاً. ولم يكن الرئيس «براناب موكارجي» هو أول رئيس هندي يزور فلسطين في شهر أكتوبر الماضي وإنما كان أيضا أول رئيس دولة أجنبي، يقضي ليلة في رام الله. كما قام نائب الرئيس الهندي بدوره بزيارة إلى المغرب وتونس منذ أسبوعين فقط.

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية