دوري المخابرات الدولية بالمنطقة!

تقام في فرنسا في الفترة ما بين 10 يونيو و10 يوليو 2016 مباريـات الأمم الاوروبية لكرة القدم، حيث تتنـافس دول مثـل روسيا وبريطانيـا وألمانيـا وتركيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليــا وغيرها على حصد البطولة الاوروبية، والفريق الفائز سيشــارك عام 2017 في بطولة القارات العالمية التي تستضيفها جمهورية روسيا الاتحادية، وجميع تلك المباريات تجرى بالعلن، وتنقلها الفضائيات لشعوب العالم أجمع.

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تجرى على ملاعب دول الشرق الاوسط منذ سنوات، وبنفس السخونة وشدة المنافسة مباريات دوري المخابرات الدولية على الأرض العربية، ويمثل مخابرات كل دولة أنظمة وتنظيمات وميليشيات مسلحة محلية، وما نراه من قتل وحروب ودمار ودماء وتفجيرات في الابرياء ما هو إلا انعكاس لشدة التنافس بين الفرق المشاركة، ولا يعرف حتى هذه اللحظة اسم الفريق المرشح للفوز بتلك البطولة الدامية، وان كان يُعرف بشكل واضح وجلي.. أسماء الدول والشعوب المهزومة!

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آخر محطة: كانت مباريات الدوري الدموي للدول الكبرى تقام، ومنذ قرون، على ملاعب الدول الأوروبية، حتى اختتم عام 1945 بانتصار الحلفاء، وانتقل بعدها الدوري الى منطقتنا، ولا يوجد في الأفق ما يشير الى قرب انتهائه!

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية