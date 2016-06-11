طرشى للفقراء.. وطرشى للأغنياء!

زمان، كان المدمس للفقير وللغنى.. لا يفرق كثيراً إلا فى التحبيشة: يعنى نوع الزيت، والإضافات. وإن كان أفضله عندى: فول بالزيت والليمون.. ولكن هناك من قام بتطويره بإضافة اللحم المفروم، السجق البلدى، المشروم، أو الشكشوكة.. وإذا كان الغنى يزيد طبق المدمس قيمة بمثل هذه الإضافات.. فإن الفقير والبسيط كان يكتفى بقطعة «ليَّة» أو قطعة فحم مشتعلة لتعطيه طعم الكباب واللحم أو السجق.. أو بيضة مسلوقة.. أو بيض عيون غارق فى الزبد على وجه طبق، وصينية الفول.. ولا تسألونى عن الإضافات.. فكل يضيف حسب إمكانياته الجيبية.. يعنى ما يملك.

ونفس الشىء أصاب الطرشى، فالطرشى زمان كان مجرد: لفت وخيار وليمون وجزر وكرنب وزيتون وفلفل.. وكان الكل يعشقه هكذا، لأن مياه الطرشى كانت الأكثر جذباً للعشاق.. الآن صار عندنا طرشى للفقير.. وطرشى للغنى.. ويختلف السعر حسب المكونات، الآن هناك من يضيف إلى الطرشى التقليدى الكثير من الفواكه، مثل المانجو المخللة وإذا كان ذلك بدأ فى الهند حيث الاستفادة من الثمار «الساقطة» قبل تمام النضج وتمليحها وتخليلها بإضافة التوابل الحراقة مثل الكارى والشطة والفلفل شديد المفعول وحبة البركة.. وقد عانيت منها طويلاً، خصوصاً فى «الحمام!!».. وهناك مَن يضيف الآن التفاح والكمثرى والجوافة والموز، وهناك من يضيف المكسرات: عين جمل وبندق ولوز وصنيبر!! وحسب الأذواق.. تكون مياه الطرشى.. كل وقدرته على التحمل، ولذلك يتراوح سعر كيلو الطرشى بين 8 جنيهات و15 جنيهاً.. وأيضاً 20، ورحم الله زمنى وكنت أملأ سلطانية كبيرة بالطرشى بقرش صاغ من «اللفات» وكان محبشاً لذيذاً من مياهه إلى الخضروات.

وهذا يجرنا إلى الإفطار الصحى.. والسحور الصحى.. فإفطار الصائم القانع يقف عند طبق المدمس - وزى بعضه يا سيدى - عليه بيض مسلوق شرائح أو عيون سابحة على وش الطاجن.. ولكن لابد من زيت الزيتون وقليل من الثوم وكثير من الليمون، ولا مانع من طبق الطرشى البلدى.. ولكن سلطة الزبادى بالخيار والنعناع والثوم ضرورة لتخفيف حرارة الطرشى.. وممكن طبق بابا غنوج لزيادة القيمة الغذائية للوجبة.. لوجود الطحينة وعين الجمل لمن يملك لأن ألياف الباذنجان الرومى.. مفيدة للمعدة.. بعيداً عن زيت «القلية»! ولكن تظل هذه الوجبة غير كاملة.. ولابد هنا من الرغيف البلدى، أين أنت يا رغيف أبونصف قرش، يعنى خمسة مليمات.. هل نسيتم المليم والبرنزام، نسيتم القرش الأبيض الذى ينفع فى اليوم الأسود وتحريض باعة الحلوى للأطفال - فى الحوارى - وهم يهتفون: «عيَّط لأمك.. وهات المليم» فقد كان للمليم قيمة شرائية كبيرة.. والحلو بعد هذه الوجبة على الإفطار هو حبات من التمر الملدن، أو الجاف، الصلب الناشف.. والله العظيم هذه أفضل وجبة للأصحاء والمرضى على السواء.

وعلى السحور: نفس طبق الفول، ولكن بدلاً من الطرشى على وجبة الإفطار ضعوا طبق سلطة خضراء مشكلة - بعد غسلها جيداً - ولا تنسوا زيت الزيتون والليمون وبعض الخل ولكن قللوا - ما أمكن - من إضافة التوابل الحراقة.. مع الإكثار من التمر بسبب غناه بالألياف، ولأنه يحتاج إلى وقت طويل فى الهضم.. وهو الأفضل لمرضى السكر بسبب استمرار عملية الهضم لساعات وهذا ما يحتاجه الصائم.. خصوصاً عندما تصل ساعات الصيام إلى 15 ساعة كما هذه الأيام.. ولا تنسوا البيضة المسلوقة إلا لمرضى الكوليسترول العالى فى الدم، ولكنه أفضل من بيض العيون الغارق فى الزبد، أو السمن الذى يضر كثيراً حتى الأصحاء.. وإذا حملتم هذه الوجبة أو وجبة الإفطار إلى أى معمل تغذية لعرفتم كم هى وجبة كاملة.. للصحيح وأكثر صحة للمريض، وهى لا ترهق جسد الصائم وبأرخص الأسعار.

وأنصحكم بشرب الحليب بعصير التمر.. فهو المشروب الأكثر صحية.. وقد عاش العرب قروناً على التمر وحليب الناقة، وأتذكر هنا قول الملك الشهيد فيصل وهو يرسل رسالة - شفوية - إلى وزير خارجية أمريكا «هنرى كيسنجر» خلال حرب رمضان «أكتوبر 1973» عندما قال له مهدداً.. لا مانع عندنا أن نعود إلى أكل التمر وشرب حليب الناقة، أى أنه كان مستعداً للاستغناء عن البترول وعائداته.. من أجل النصر، رحمه الله، ويمكن للسيدات عمل كل ذلك فى البيت: من قدرة المدمس، إلى الطرشى، إلى الزبادى وحتى مشروب اللبن بالتمر!! وكله أرخص وأنظف.. وأضمن.

■ ■ والعرب - عموماً - يقدسون الحليب بالتمر.. وأهل المغرب يقدمون الحليب مع حبات التمر للضيف الكبير بمجرد وصوله إلى بلادهم، أما أهل الخليج والسعودية وإن كان منهم من يحتفظ بالناقة داخل بيته ليشرب حليبها صباحاً.. مع التمر.. إلا أنهم يعشقون شرب القهوة العربى «المرة» مع حبات من التمر.. ولكل خليجى قهوته العربية، حسب نسبة الحبهان «الهيل» والقرنفل ونوع البن الأخضر، الطازج وكذلك جوزة الطيب، لزيادة النكهة.. وليس لأى غرض آخر، فاهمين!. ودعوا جوزة الطيب لصينية البطاطس أو السمك الصيادية أو صينية الخشاف!! يا هواة استخدام جوزة الطيب فى كل شىء.. على أمل!!.

■ ■ لسه عايزين كلام عن الأكل.. إذا وافقتم: تعالوا بكره.. وأنا جاهز.. وكيف توفرون ولا تبذرون.. والبركة فى «البقية» أو البهية أى البخية باللغة الإسبانية.

*نقلاً عن "المصري اليوم"