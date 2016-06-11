قاطعت التلفزيون منذ سنوات عديدة، وقصرت مشاهدتي له على ساعة في اليوم أو دونها أو أزيد منها قليلا، وقصرت ساعة المشاهدة هذه على الأفلام العربية القديمة الأبيض والأسود.

ما جاء هذا القرار من فراغ ولكن من شدة وهول وفظائع، شدة ما صارت تبثه شاشات التلفزيون وأهواله وفظائعه، فضلا عن تفاهاته.

كنت أتابع الأخبار وكأنني وزير خارجية أو وزير دفاع أو تاجر أسلحة أو متعهد «جهاديين»، ومع مرور الوقت ودوام المتابعة والبحلقة في الشاشة والتفاعل مع الأحداث وشدة الانفعال، بدأت أحس بالقهر الداخلي والانكسار والهوان وبت أسير الأحزان وضحيتها، حتى بدوت وكأنني على طريق فقدان العقل أو اضطرابه.

وفي يوم ذي مسعدة صحوت من نومي وبدأت أقرع ذاتي وألوم نفسي وأشد اللوم لوم النفس ومحاسبتها وسوطها بسياط التأنيب والتأثيم.

وكانت نتيجة ذلك اللوم والتأنيب قرارا بمقاطعة التلفزيون وبالذات نشرات الأخبار والبرامج السياسية والابتعاد عن فيهقة المحللين السياسيين وركاكة أقوالهم وسوء تحليلاتهم.

وبدأت الانسحاب التكتيكي التدريجي من هذا الغول الذي اسمه «تلفزيون» حتى وصلت إلى تلك الساعة بدقائقها الناقصة حينا والزائدة حينا.

إن مشاهدة «إسماعيل ياسين» و«زينات صدقي» و«القصري» و«استفان روستي» و«المليجي» خير للنفس من إحصاء عدد القتلى في تلك الحروب المجنونة، والدخول في عملية العد وكم مات اليوم في اليمن وكم في سورية وكم في ليبيا وكم في العراق!

ومن هي الدولة الأولى في عدد القتلى اليوم؟!

كم تشرد وكم قتل وكم ذبح وكم أسر، كم حرق وكم مات في ذلك التفجير، وكم زاد عدد الأرامل والأيتام في ذلك اليوم!

وبعد قرار المقاطعة عادت إلي صحتي النفسية وزال الاضطراب وأحسست بأن عقلي الذي كاد يغادرني كلية، بدأ يعود إلى موقعه بسلام وأمان.

شاهدت لقاء للفنان العالمي الراحل «عمر الشريف» قال فيه: إن الإنسان مع تقدم العمر يصبح أقل قدرة على الصبر والتحمل، بعكس ما يظنه الكثيرون من أن التقدم في العمر يعلم الأناة والصبر.

ويبدو أنني كنت أعيش حالة عمر الشريف قبل أن أشاهد لقاءه في «اليوتيوب» والذي أجراه وهو في مثل عمري اليوم تقريبا!

و«إسماعيل ياسين» هو الحل.

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية