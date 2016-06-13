ترامب الذي استغل المجزرة ليشمت بمعارضيه

ترامب يستغل مجزرة "أورلاندو" ليؤكد بأنه محق في نيته منع المسلمين مؤقتا من دخول أميركا في حال انتخبوه رئيسا، ووصل بشماتته بمن عارضوه إلى حد طالب معه أوباما بأن يتنحى، وكتب تغريدة "تويترية" بعد الهجوم بساعات، قال فيها: "أقدّر التهاني لي لأني كنت محقا بشأن الإرهاب الأصولي الإسلامي. لا أريد تهاني. أريد شدة ويقظة. ينبغي أن نكون أصحاب فطنة" فيما الإسعافات تنقل جثث ضحايا بالعشرات، لم يعرهم أي انتباه، بل استغل مقتلهم.

مرتكب المجزرة ليس مسلما من خارج الولايات المتحدة، بل مولود فيها، وفيها ترعرع طفلا وشابا وتشرب تقاليدها ومناخاتها، وبندقيته التي قتل بها ضحاياه اشتراها من دكان أميركي. إنه "صناعة" أميركا، لا العرب ولا الإسلام، وهو كأي أميركي آخر، ممن ارتكبوا مجازر قبله. أما ترامب فأكثر ما أثاره هي التهاني التي انهالت عليه، بدلا من أن يشمر عن ساعديه ويركب طائرته الخاصة ليطير الى أورلاندو، ليكون قريبا من ذوي القتلى وآلامهم.

الإرهاب في بيت ترامب بالذات، وهو لا يراه إلا قادما إلى أميركا عبر المسلمين من الخارج، وليته يتذكر الوارد في الأناجيل على الأقل: "لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها. أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وها الخشبة في عينك. يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك.