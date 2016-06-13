مجزرة أورلاندو.. والترويج المجاني لداعش

خبر مر مرور الكرام في الإعلام العربي بصفة خاصة، وهو المتعلق بتصريح طليقة مطلق النار على ملهى ليلي بمدينة أورلاندو يرتاده مثليون من الجنسين. الطليقة أشارت إلى أن عمر متين كان يعاني من اضطراب عاطفي وعقلي وحدّة الطبع، وكان يطمح أن يصبح شرطيا.

كما أشارت خلال مؤتمر صحفي بثته محطة "سي إن إن" أن عائلتها أنقذتها من زوجها السابق بعد زواج عاصف استمر أربعة أشهر وانتهى بالطلاق. وتلقي هذه التصريحات الضوء على جانب من شخصية مطلق النار، والتي أشار إليها باقتضاب والده، حين قال إن ابنه استشاط غضبا عندما شاهد قبل فترة وجيزة شخصين من المثليين يتبادلون القبل أمام عائلته، وهو ما جعله ربما يختار الملهى الليلي ليصب جام غضبه وكراهيته للمثليين. هذان التصريحان لم يركز عليهما الإعلام العربي وكتاب مقالات الرأي.

فالتركيز انصب على علاقة مطلق النار المفترضة، والتي ما تزال الشرطة الأميركية والمحققون لم يثبتوها بشكل قاطع، علاقته بتنظيم داعش الإرهابي. واستندت التحليلات في هذا الاتجاه إلى إعلان التنظيم الإرهابي أن جزار أورلاندو هو "مقاتل تابع للتنظيم". وأوضحت وكالة "أعماق" التابعة لداعش نقلا عن "مصدر" لم تذكره، أن متين بايع داعش قبل فترة وجيزة من تنفيذه جريمته البشعة، وذلك في اتصال مع بدالة للهاتف. وهي المعلومة التي بثتها وسائل إعلام أميركية لتثبت علاقة متين بالتنظيم وبالتالي بالإرهاب.

كما ربطت العديد من وسائل الإعلام العربية بين الهجوم على الملهى الليلي ودعوة القيادي في داعش العدناني الذي دعا المسلمين في الدول الغربية إلى القيام بعمليات منفردة دون الحصول على أي ترخيص من أي جهة كانت، وذلك للانتقام من الغارات التي يتعرض لها التنظيم بمعاقله في العراق وسوريا وحتى ليبيا. وذهب البعض حد التحذير من هجمات مماثلة في قادم الأيام خلال شهر الصيام.

لكن السؤال المطروح هنا يتعلق بمدى صحة هذه العلاقة بين جزار أورلاندو وداعش. فمن مصلحة التنظيم الإرهابي أن يتبنى مثل هذه العملية، ليزرع الرعب في النفوس خاصة في الولايات المتحدة، التي لم يطلها لحد الآن ويروج لها. وقد نفاجأ بعد حين بمختل عقلي أو حاقد على المجتمع لأسباب شخصية، وربما عائلية، وربما تعلقت بالعمل وشؤون الحياة، يبايع داعش أمام المرآة في الحمام، وهو يحف لحيته قبل الالتحاق بالجنة التي وعدهم بها قادة الإرهاب. فالتنظيم أصبح علامة مسجلة لكل عمل إجرامي ودموي عبر أنحاء العالم، ووسيلة للشهرة التي يبحث عنها بعض المجانين، ويروج لها من هم أكثر جنونا وطلبا للشهرة، ليكون التنظيم هو المستفيد الأكبر في نهاية الأمر.