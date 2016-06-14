(1)

تواجه بلادنا موجةً عاتيةً من «صناعة اليأس».. ويعمل البعض بوعىٍ تامٍ ورؤيةٍ متكاملةٍ من أجل إشاعة الإحباط.. وقتل ثقافة الصمود، وإرادة الصعود.

وتحتاجُ بلادنا إلى رؤيةٍ مضادةٍ.. وصناعةٍ تُغلِقُ خطوطَ إنتاج اليأس.. وتفتحُ الجهات الأربع على أبواب الأمل.

(2)

كان الفيلسوف والسياسى الصينى الكبير «صن يات صن» من كبارِ صُنَّاع الأمل فى عالمنا.. وكان يرى أن أى فشلٍ هو فشل مؤقت.. مجرد ورقة فى كتاب.. وأن الفشل الثانى والثالث كذلك.. المهم ألا يستسلم الإنسان إلى سطْوة اليأس.

ومن أروع ما قال «صن يات صن».. فى ازدراء الفشل.. واحتقار الإخفاق.. وإدراك فلسفة الانتصار: «كان هذا مجرد فشلنا الأول».. «كان هذا مجرد فشلنا الثانى».. «كان هذا مجرد فشلنا الثالث».. ثم يمضى: «كان هذا مجرد فشلنا الثالث عشر».. إلى أن يصل إلى قوله: «وفى المرة الرابعة عشرة تحقق النصر.. بعد ثلاث عشرة محاولة نبيلة فاشلة»!

(3)

يا له من قولٍ ساحرٍ.. ويا لها من فلسفةٍ عظيمةٍ. إن قول «صن»: «كان هذا مجرّد».. قولٌ بليغٌ وحكيمٌ بلا حدود.

لقد سحقت كلمة «مجرّد» كل اليائسين.. وأهانت كل المستسلمين.. وفتحت الباب لكل الطامحين والهادفين. فالنجاح- هنا- ختامٌ لأعمالٍ فاشلةٍ، ومحاولاتٍ متعثرةٍ. والفارق بين الناجح والفاشل.. أن الأول يواصل، والثانى يتوقّف.. الثانى يتجمّد فى موقعه ليذرف الدموع.. والأول يتجاوز حائط المبكى.. ليضىء الشموع.

(4)

لقد اتَّخذ بعض الثوريين غريبى الأطوار من هذه الفلسفة دافعاً للعمل الدؤوب فى طريق الفوضى.. وهم يرون أن «الثورة مستمرة».. وأنَّهُ لا نهاية لأى عمل ثورى.. بل هى ثورةٌ مفتوحةٌ.. وشعبٌ يقضى فصول التاريخ محاطاً بأيديولوجيا الهدم.. وإنسانٌ يقضى عقودَ الحياة.. ضائعاً من الثورة إلى الثورة!

(5)

كم ستكون الحياة بائسةً لو أخذ «الفوضويون» من فلسفة «صن» ولم يأخذ «الوطنيون».. إذا مضَى المخرِّبون من الفشل الأول إلى الفشل الثانى.. ثم واصلوا.. معتبرين أنهُ «مجرّد فشل».. بينما استيأس المخلصون والمفكرون.. ستتولّد المأساة من تبادل المواقع.. وقلبِ المعادلة.

(6)

تحتاج الجمهورية الثالثة فى مصر إلى الخوض فى كافة الملفات دون خوفٍ أو يأسٍ. إن الأمل لن يولد من العدم.. بل إن اليأس يجد بيئة أنسب ممّا يجد الأمل. فإذا ما اتّجه المرءُ إلى ملف الزراعة، وتلوث النيل، وانهيار أوضاع الفلاحين فقراً وضعفاً.. أو إذا ما اتّجه إلى ملف الصحة.. و«سباق الأمراض» الذى لا يهدأ.. أو إذا ما اتّجه إلى التعليم أو الإسكان.. سيجدُ المرءُ جحافل اليأس.. تطلُّ واثقةً ومتحديةً.

لقد مرّت عقودٌ على هذه الأوضاع السيئة.. وقد أدى مرور كل هذه السنوات إلى مضاعفة اليأس.. وأصبح شعار عددٍ كبيرٍ من المسؤولين: «كثيرون قبلك حاولوا.. لكنهم فشلوا»!

(7)

هنا تأتى أهمية «حكمة اليوم».. حكمة الفيلسوف «صن».. حيث لا ينبغى أبداً أن ييأس صانع القرار.. لمجرد أن الذين سبقوا قد فشلوا.

علينا أن نتذكر دوماً تلك المقولة المُذهلِة: «كان هذا مجرد فشلنا الثالث عشر.. وفى المرة الرابعة عشرة تحقّق النّصر.. بعد ثلاث عشرة محاولة نبيلة فاشلة».

فى قولةٍ واحدةٍ: اليأس خيانة والأمل وطن.

حفظ الله الجيش.. حفظ الله مصر.

*نقلاً عن "المصري اليوم"