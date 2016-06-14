لقمان الحكيم.. ما أحوجنا إليك

الحكمة هى أغلى نعمة على وجه الأرض، ومن يُرزق الحكمة فقد رزق الخير كله، «وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْراً كَثِيراً»، ومن أعظم حكماء التاريخ لقمان، وذلك بشهادة القرآن العظيم «وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ»، وهذا تكريم للرجل أيما تكريم، إذ جعل أجيال المسلمين كلها من لدن محمد «صلى الله عليه وسلم» وأصحابه وحتى يرث الله الأرض ومن عليها يتلون حكمه ويتدبرونها ويعملون بها ويدرسونها ويدعون له ويترضون عليه.

إنه والله لشرف ما بعده شرف، وهكذا تصنع الحكمة بأصحابها إذا عملوا بها ودعوا إليها وعلموها للأجيال جيلاً وراء جيل، احتساباً لوجه الله الكريم.

وقد كان لقمان عبداً أسود ذا شفاه غليظة يشبه النمط الأفريقى الحالى، ولكن الأديان والفضائل والحكمة لا تعرف التمييز العنصرى، وقد أتاه رجل وهو يحدّث الناس فقال له: ألست الذى كنت ترعى الغنم وأنت عبد بنى النحاس؟!.

قال لقمان: بلى، قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث والصمت عما لا يعنينى، وفى رواية أخرى قال: «أداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنينى».

وفى قصة مشابهة قال للسائل: «غضى بصرى، وكفى لسانى، وعفة مطعمى، وحفظى فرجى، ووفائى بعهدى، وإكرامى ضيفى، وحفظى جارى، وتركى ما لا يعنينى، فذلك الذى صيّرنى كما ترى».

وقد رُوى أنه خُيّر بين الحكمة والخلافة والحكم فاختار الحكمة والعافية، فلما سئل عن السبب قال: «الحاكم بأشد المنازل وأكدرها، يغشاه المظلوم من كل مكان، فإن يُعن فحرى بأن ينجو، وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة، ومن يكن فى الدنيا ذليلاً (أى متواضعاً) فذلك خير من أن يكون شريفاً، (أى عظيماً بارزاً)، ومن يختر الدنيا على الآخرة، تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة».

وقد كان لقمان خبيراً بالحياة وليس غافلاً عن آدابها وحكمها، فقد قال لابنه: «يا بنى إذا خدمت والياً فلا تنم إليه بأحد فإنه لا يزيده ذلك منك إلا نفوراً، لأنه إذا سمع منك فى غيرك فإنه لا بد أن يسمع من غيرك فيك، ويكون قلبه خائفاً منك أن تنم عليه كما نممت إليه بغيره ولا يزال محترساً منك، وكن أقرب إليه عند فرحه وأبعدهم عند غضبه، وإن ائتمنك فلا تخنه، وإن أنالك يسيراً فخذه واقبله فتبلغ به أن تنال كثيراً، وأكرم خدمه والطف بأصحابه، وغضّ طرفك عن محارمه، وأقصر لسانك عن حديثه، واكتم فى المجالس سره، وانصح فى خدمته، واجمع عقلك فى مخاطبته، ولا تأمن الدهر من غضبه فإنه ليس بينك وبينه نسب، والغضب أسرع إليه فى كل وقت، ووثبته كوثبة الأسد».

ومن وصاياه لابنه: «يا بنى، لا تغبط أميراً رحب الذراعين بسفك دماء المؤمنين فإن له عند الله قاتلاً لا يموت».

ومن حكمه العظيمة لابنه: «اتخذ ألف صديق، والألف قليل، ولا تتخذ عدواً واحداً، والواحد كثير».

ومنها: «إذا أردت أن تؤاخى رجلاً فأغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه، وإلا فاحذره».

ومنها: «يا بنى، شاور من جرّب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء وأنت تأخذه مجاناً».

ومنها: «استعن بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابته ثلاث خلال: رقة فى دينه، وضعف فى عقله، وذهاب فى مروءته، وأعظم من هذا استخفاف الناس به».

ومنها: «ثلاثة فيهم الرشد: مشاورة الناصح ومداراة العدو الحاسد والتحبب إلى كل أحد».

ومنها: «يا بنى: اذكر اثنين وانس اثنين، اذكر الله والموت، وانس إحسانك إلى الناس وإساءتهم إليك».

ومنها: «ثلاثة لا يُعرفون إلا عند ثلاثة، لا يُعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا أخوك إلا عند الحاجة إليه».

ومنها: «يا بنى: شيئان إن أنت حفظتهما لا تبال بما صنعت يداك: دينك لمعادك، ودرهمك لمعاشك».

ومنها: «يا بنى، اعتزل الشر يعتزلك، فإن الشر للشر خُلق».

ومنها: «يا بنى، لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك منبسطاً تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء».

ما أحكمك يا سيدى يا لقمان، والله لو طبقنا بعضاً من حكمك لسعدنا وأسعدنا غيرنا، وجمعنا خيرَى الدنيا والأخرى، فجزاك الله عنا وعن الإنسانية خيراً.

*نقلاً عن "الوطن" المصرية