عولمة الإرهاب وعولمة المواجهة

اعتبرت الإدارة الأمريكية حادث ملهى ولاية فلوريدا عملاً إرهابياً، وماذا يكون العمل الإرهابى غير ذلك؟ الضحايا 50 قتيلاً، وحوالى 53 جريحاً، وحرصت وسائل الإعلام أن تؤكد على أن الإرهابى الذى فجر المبنى «مسلم»، ولم تفوت داعش الفرصة، حيث أكدت على قربه من التنظيم وباركت العملية وأن «الإرهابى» فى الجنة، من جانبها أكدت بعض المصادر الأمنية الأمريكية أنه بايع تنظيم «داعش» قبل أيام من تنفيذ العملية.

فور الإعلان عن اسم الإرهابى «عمر متين» وأنه مسلم، أُصيبَ البعض بالقلق من أن ذلك يمثل إساءة للإسلام ذاته، وإساءة للمسلمين، وأنه لم يكن ينقصنا ذلك، وازداد الأمر بعد أن أعلن المرشح الأمريكى عن الحزب الجمهورى «ترامب» أن وقوع العملية يؤكد رأيه بضرورة منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

نعم الصورة ليست إيجابية، بعد عملية بلجيكا، وجدنا مظاهرات فى بعض المدن الأوروبية ضد الإسلام ذاته كدين، وهذا لم يحدث من قبل.

ويجب أن يكون واضحاً للجميع أن أى جريمة أو عمل إرهابى يخص صاحبه، من نفذه ومن قام عليه، ونظرية الإدانة الجماعية لمجموعة بشرية كاملة أو عقيدة دينية نوع من التفكير البغيض الذى يقترب من حدود العنصرية، ما حدث عمل إرهابى بكل المعايير، يتحمل مسؤوليته المادية والرمزية من قام به وخطط له.

حتى وقوع هذه العملية، كانت الولايات المتحدة آمنة من تنظيم داعش، والمؤكد أن الرئيس أوباما ود لو أنه ترك السلطة فى ديسمبر القادم، دون أن يلحق ببلاده أو مواطنيه عمل إرهابى، ولا أحد يمكنه أن يشكك فى قدرات الأجهزة الأمنية بالولايات المتحدة، ولا بقدرات أجهزة المعلومات بها، لكن لا يوجد جهاز أمنى فى العالم يمكن أن يمنع الإرهاب أو الجريمة بنسبة 100%، فضلاً عن أن المنظمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش، تعمل بطريقة «الخلايا النائمة»، وهى تجعل من الصعوبة البالغة على أى جهاز أمنى مهما كانت كفاءته الوصول إلى كل العناصر الإرهابية، من قبل تعرضت الولايات المتحدة فى 11 سبتمبر 2001 إلى أكبر عملية إرهابية، راح ضحيتها حوالى أكثر من ألفين مواطن ومواطنه، أبرياء تماماً، قبل 11 سبتمبر، كانت هناك أكثر من عملية تعرضت لها الولايات المتحدة، مثل عملية «بروكلين»، وإن لم تكن فى حجم كارثة 11 سبتمبر.

عملية ولاية فلوريدا تؤكد أنه لم يعد بالإمكان، الحديث عن مكان أو بلد محصن وآمن تماماً من الإرهاب، فى السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة العمليات الإرهابية واتسع نطاقها الجغرافى، حتى باتت تشمل أربع قارات.. آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وهو معدل مخيف، ويجب أن يقلق الجميع.

لا يوجد مبرر مقبول للإرهاب، أياً كانت دوافع الإرهابى للقيام بفعلته، ومن ثم يجب أن تدان كل العمليات الإرهابية، مهما ادعى أصحابها من أنهم يفعلون ذلك لدوافع يتصورونها خيرة أو نبيلة، الفعل الإرهابى ذاته يخلو من أى نبل أو خير، هو الشر المطلق.

الملاحظ أن وقوع العمليات الإرهابية فى فرنسا وبلجيكا ثم فى الولايات المتحدة، يمنح اليمين المحافظ فرصة للانتعاش وتحقيق نجاحات عبر صناديق الانتخابات، والمعنى أن التشدد والتطرف يعزز من الجهة الأخرى تشدداً وتطرفاً، وعلى الأقل الميل إلى الاتجاهات المحافظة، ولا يمكن للعالم أن يظل فى هذا الاندفاع ويبقى أسير مجموعات إرهابية وتنظيمات افتقدت المعانى الإنسانية والوطنية، بل حتى الدينية بالمعنى المنفتح، والإنسانى والحضارى للدين.

كل هذه الموجات من الإرهاب تؤكد أن المعنى الذى نادت به مصر مراراً، وهو أن الإرهاب بات ظاهرة عالمية، ومن ثم لم يعد لصيقاً ببلد ما، ولا يلاحق نظاماً سياسياً بعينه، لا يفرق الإرهاب بين أفريقيا وأوروبا، ولا بين آسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه لا يميز بين مجتمع فقير وآخر غنى، ولا بين بلد ديمقراطى وآخر غير ديمقراطى، أو مازال فى مرحلة بناء الديمقراطية، وهكذا وقع الإرهاب فى نيجيريا ومالى وسيناء وليبيا وسوريا، كما وقع فى بروكسل وباريس وفلوريدا، الواضح أننا نعيش عولمة الإرهاب، انتقلنا من العولمة الاقتصادية ومحاولة فرض العولمة السياسية إلى عولمة الإرهاب، التى تمارسها تنظيمات وجماعات مثل داعش والقاعدة، وإذا كان الحال على هذا النحو، بات من الضرورى أن تكون مقاومته عالمية أيضاً، وهذا دور الأمم المتحدة بهيئاتها ومنظماتها المختلفة، وبأعضائها الدائمين وغير الدائمين.

*نقلاً عن "المصري اليوم"