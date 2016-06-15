غزوة ديزني لاند!

بعد غزوة نيويورك الشهيرة في سبتمبر عام 2001، وحيث ما زال كثير من التساؤلات يطرح حول قدرة تنظيم إرهابي يختبئ قادته في كهوف تورا بورا المظلمة دون أن يكون بينهم مختص واحد في علوم الطيران المعقدة على التخطيط الناجح لعملية خطف 4 طائرات تجارية بعد اجتياز الحواجز وأجهزة الأشعة الأمنية، ثم إصابة الخاطفين رغم محدودية خبرتهم لأهدافهم بالطائرات من المرة الأولى، وخاصة مبنى الپنتاغون القريب ارتفاعه من سطح الأرض دون الاصطدام بالمباني والشوارع التي تسبق الوصول إليه!

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وبعد سلسلة عمليات إرهابية قامت بها القاعدة في افريقيا وروسيا والهند وإسبانيا وبريطانيا.. إلخ، ثم قيام وليدها المسخ تنظيم أبومصعب الزرقاوي بقطع اعناق الرهائن الغربيين وحتى الشرقيين من يابانيين وكوريين وصينيين أمام الكاميرات في العراق، وهو ما خسر معه المسلمون تعاطف العالم أجمع، استكمل تنظيم «داعش» المشوار المدمر عبر عمليات ارهابية تستهدف دائما المدنيين العزل كما حدث أواخر العام الماضي من إسقاط الطائرة المدنية الروسية، وبعدها العمليات الارهابية في باريس وبروكسل، وقيام المدعو فاروق وزوجته بغزوة كاليفورنيا التي نتج عنها 14 ضحية في مركز لأصحاب الاحتياجات الخاصة، أتى هذه المرة دور ولاية فلوريدا وأورلاندو التي تشتهر بكونها مدينة ديزني لاند كي تدفع العملية الارهابية الكبرى ناخبي الولاية لاختيار من يدعو لمنع المسلمين من دخول أميركا، والانتقام العام من خصائص النفس البشرية في الدول المتقدمة والمتخلفة!

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ومعروف أن الكثير من الولايات الاميركية قد حددت موقفها بشكل مسبق من اختيار المرشحة كلينتون أو المرشح ترامب الذي جدد دعوته لمنع دخول المسلمين أميركا إثر تلك العملية، ومن ثم حرمانهم من فرص التعليم والصحة الأفضل في العالم، ومن فرص الهجرة والعمل، فأغلب ولايات الوسط والجنوب الاميركي تصب في العادة لمصلحة المرشح الجمهوري المحافظ، بينما تصب ولايات الشمال والمنافذ حيث وفرة المهاجرين لمصلحة المرشح الديموقراطي الليبرالي، لذا تحدد عادة ما يسمى بـ «الولايات المتأرجحة» وعلى رأسها ولاية فلوريدا شخصية الرئيس اذا ما مالت لهذا الطرف أو ذاك عند تقارب نتائج المرشحين كونها تملك 29 صوت مندوب انتخابي (الحد الأدنى للفوز هو 270 صوتا) كما حدث على سبيل المثال عام 2000 عندما أهدت الرئاسة للمرشح الجمهوري جورج بوش الابن على حساب المرشح الديموقراطي آل غور، وندر أن يفوز الرئيس دون دعم فلوريدا.

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آخر محطة: 1ـ هناك فكر متجذر ومدمر لدى الحركات الأصولية الإسلامية المتطرفة، فحواه أن وصول المتشددين اليمينين للحكم في اسرائيل ودول الاتحاد الاوروبي وروسيا والهند والولايات المتحدة يخدمهم بشكل أفضل (!) وقد أثبتت التجارب مرارا وتكرارا وعبر سنوات طوال الخطأ الشنيع لتلك الفكرة الغبية، فهؤلاء المتطرفون الاسلاميون الذين تساعد أعمالهم الارهابية في وصول المتشددين لا يستطيعون قط رد أذى تلك الاحزاب اليمينية التي ساعدوا في وصولها للحكم، وتمضي في العادة حكومات التشدد اليميني مدتها كاملة دون أن يجرؤ المتطرفون على القيام بعملية إرهابية واحدة ضدها لمعرفتهم بقوتها وبطشها!

2ـ كان تنظيم أبونضال المشبوه الذي يدعي التشدد اليساري يقوم عمله في السبعينيات والثمانينيات على الفكرة الغبية المدمرة نفسها، فيستقصد بعملياته الارهابية الشنيعة الدول التي تحكم بأنظمة يسارية معتدلة صديقة للعرب مثل اليونان وقبرص وايطاليا واسبانيا والنمسا والبرتغال حتى تضج شعوبها وتثور وتختار حكومات يمينية متشددة معادية للعرب وللقضية الفلسطينية فيتركها لحالها!

ماكينة سيارة ابونضال و«القاعدة» والزرقاوي و«داعش».. الخ واحدة، فقط الشكل الخارجي ولون السيارة «الشعارات» وسنة الصنع هي المختلفة.. لا غير!

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية