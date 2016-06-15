« اقتصاد البر» .. لا يقيم دولة

يتكثف فى شهر رمضان «نزعة خيرية»، لها كل التقدير، تترك الإحساس بأننا نتسول الهدمة واللقمة والسقف..( ليس أمرا

مستجدا)، هذا العام دخل على المضمار بعض شركات التمويل العقاري، المعروفة، وأعلنت أنها وبعون الله قررت أن تسهم فى إصلاح بعض القري، سواء فى الوحدات العلاجية أو المدارس، أو مياه الشرب.. أو.. أو وهذا دور اجتماعى محمود لرأس المال ولا شك، وإن كان هناك، بعض التحفظات الواجب الإفصاح عنها، متعلقة بالخط الرفيع الفاصل بين الإعلان عن هذا التوجه ، وحفظ الكرامة الواجبة لإنسانية أهالينا ، الذين يتم تصويرهم، وجوه لنساء وأطفال حقيقيين، مثال ما يتم لإعلان بنك الطعام، ( الست رتيبة التى من التعب والجوع لا تنام، والتى ترعى الأيتام .. وبالطبع الصورة تقدم لنا الوجه الممصوص المكدود لإمرأة مصرية، بينما الكاميرا تركز على أصابع خمسة أطفال يتصارعون على طبق خال فوق طبلية فاضية، هذا انتهاك فاضح للإنسانية، وللكرامة ولا يجوز ولا ينبغى للذين ولا شك، لا يملكون آلية لدفع مثل هذا العدوان على الكرامة .. ولعل هذا التكثيف الذى نتكلم عنه، يلزمنا القول أو التأكيد، على ما هو معروف بالضرورة، من أن اقتصاد «البر» - بكسر الباء - لا يقيم دولة، ولا يمكن الاعتماد عليه ولا ضمان استمراره.. هذا يستلزم من الدولة أن تقدم للمواطن، رؤية اقتصادية «متكاملة» وبتوقيتات، يعنى أن تكشف الدولة، عن « وجهة اقتصادها السياسي» .. تسألنى عن العلاقة أو السبب، أقول لك . اثبت المواطن المصرى ثقته ودعمه لدولة ٦/٣٠، وساعد فى تمرير أو تطبيق سياسات تحرير سعر الطاقة، ورفع الدعم، وهى إجراءات لم يجرؤ أى نظام لا على الاقتراب منها ولا على التلويح بها، الناس أثبتت انحيازها لدولة ٦/٣٠، مما مكن الدولة من إجراء الإصلاحات الاقتصادية التى كانت تبدو مستحيلة. التحدى الأكبر بالنسبة للدولة الفترة القادمة ، هو أن تحدث نقلة نوعية فى مستوى حياة المواطن، أن توازن ما بين « الاستراتيجي» و«التكتيكي» بلغة العسكريين. الدولة أحدثت «نقلة»، أشبه بالإعجاز برؤية جريئة، فيما يتعلق بالطاقة التى ضاعفتها مرة ونص المرة، وهى واحدة من جوانب الأمن القومي، ولا شك، والدولة أيضا تشق آلاف الكيلومترات من الطرق وتفتح منافذ للمستقبل، لكن الدولة أيضا عليها أن تشعر المواطن، الذى وقف فى ظهرها، أنها تملك رؤية متكاملة لحلول مشاكله، كيف ومتي، وهذا يعنى أن يكون المواطن على دراية بما تراه الدولة من حلول مؤقتة لمشاكله، فى المنظومة الصحية ، والإسكان، و.. ورفع كفاءة المنظومة الشاملة لحياته .. هذا ما ينتظره المواطن من الدولة التى يثق بها وبرئيسها .. لابد من رؤئ تكتيكية للأجيال الحالية و معاناتها.. لابد من تحديد انحيازات الحكومة الاقتصادية وبوضوح، تجربة مبارك الاقتصادية، واضح فيما نجحت وفيما فشلت، حققت النمو ولم تعدل فى توزيع ثماره، وتركت لنا إرثا احتكاريا، تعرفه جيدا الحكومة الحالية.. السؤال: كيف للحكومة أن تفك هذه «الاوليجاركية» الاقتصادية ؟ كيف للحكومة أن تحرر السوق فعليا من «الاحتكارات»، التى هى حقيقة فعلية، وتمنح الفرصة للمستثمر الصغير والمتوسط .. اقتصاد السوق الحر يستلزم «ضبط إيقاع»، يعنى ما جرى فى الأرز، والاحتكار، وتعطيش السوق، وجنون الأسعار، يستلزم أن تنزل إلى الساحة، لن تعود الى سياسات الستينيات لا سمح الله - لكن تضبط الإيقاع ..

المصريون ينتظرون من الحكومة ومن البرلمان ، إطارا تشريعيا وإرادة سياسية وقبلهما رؤية اقتصادية متكاملة، أما الدور الذى يقدمه المجتمع المدنى واقتصاد « البر » فلا يقيم دولة.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية