الحقونا: شباب لا يعرف حرب أكتوبر

خبر غير سار هو أقرب لدق ناقوس الخطر. قامت مجموعة من طلاب الجامعة بعمل مجموعة لمناقشة القضايا السياسية المحلية والدولية. وكنت ضيفاً عليهم للمرة الخامسة هذا العام، أناقشهم ويناقشوننى، أخبرهم بما أعلم ويعلموننى، وظل الأمر كذلك إلى أن تحدثت إحدى الطالبات عن حرب أكتوبر (العاشر من رمضان) بمنطق التشكك إذا كانت مصر انتصرت أم هزمت فى هذه الحرب.

ودخلنا فى نقاش سريع، حتى تبين لى أن شبابنا وصل به الأمر إلى أنه على غير علم بتاريخ العسكرية المصرية المعاصر، حتى إنهم يتقبلون ما يقال لهم عنها عبر الفضائيات وأدوات الميديا المختلفة بما فى ذلك أفلام إسرائيلية مصورة باللغتين العربية والإنجليزية عن «بطولات» جيش الدفاع الإسرائيلى. وأنا أضع «بطولات» بين قوسين لتوضيح كيف ينجح هؤلاء فى تصوير أنهم لم يهزموا من جيش عربى قط.

طبعا أعلم أن تطوير الهجوم وثغرة الدفرسوار كلفا مصر الكثير، ولكن ليس لحد أن يكون الانطباع عند بعض طلابنا هو أننا هُزمنا فى حرب السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان.

هناك العديد من المعارك العظيمة والمشرفة التى خاضها آباؤنا من رجالات القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلى، ولكن لماذا طواها الزمن وكأنها لم تحدث؟

مواقع عديدة تتحدث عن هذه المعارك، ولكن القليل من هذه المواقع التى نجد فيها التفصيل الكافى والصور التوضيحية. وأين الأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية التى تخلد هذه المعارك، وتوضح لنا كيف أن آباءنا من رجال الجيش المصرى ما هانوا وما ضعفوا وقاتلوا فى حدود ما كان متاحاً من إمكانات، وكيف أن أجهزة المخابرات والاستطلاع العامة والعسكرية أحسنت التخطيط والمراوغة؟

أعلن أننا فى خطر، وأن اعتزاز قطاع من شبابنا بجيشنا ومؤسساتنا الوطنية يحتاج إلى إعادة نظر.

وأتمنى أن ننتج كل عام عملاً واحداً، سواء كان درامياً أو وثائقياً عن هذه المعارك المهمة. وأستعين هنا بموقع «صدى البلد» فى رصده لبعض هذه المعارك المهمة عسى أن تلهم أجهزة الدولة أو القائمين على العمل الفنى بأن يقدموا أعمالاً تليق بمصر وتصنع مراجع مصورة للذاكرة الوطنية لشبابنا.

أولاً: معركة تبة الشجرة

كانت يوم 8 أكتوبر عام 1973، وهدفت إلى الاستيلاء على مركز القيادة الخاص بالعدو الصهيونى فى تبة الشجرة على مسافة 10كم شرق قناة السويس، ووصلت عصر هذا اليوم سرية الدبابات، واتخذت أوضاعها فى الفرقة الثانية والفرقة 16 على الجانب الأيمن للفصيلة وصدرت الأوامر للقوات المصرية بركوب أفراد المشاة للدبابات نحو 10 دبابات وكانت عبارة عن 45 فرد مشاة بأسلحتهم الخفيفة عبارة عن «الآر بى جى والرشاش الخفيف وطقم مدفع ميكنة»، وبعد ركوب الفصيلة اندفعت الدبابات خارج رأس الكوبرى المحدد فى اتجاه تبة الشجرة.

وتمكنت القوات المصرية من الاستيلاء عليها بعد معركة شرسة.

ثانياً: معركة الفردان

وقعت فى 8 أكتوبر، ودارت بين فرقة أدان وفرقة حسن أبوسعدة، وقد قام العميد حسن أبوسعدة، قائد الفرقة الثانية مشاة بالجيش الثانى بصد الهجوم المضاد الذى قام به لواء 190 مدرع الإسرائيلى، وتدمير كافة دباباته، وأسر قائد إحدى كتائب اللواء، وهو العقيد عساف ياجورى.

* نقلا عن "الوطن"

