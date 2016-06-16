رمضان الذي نعرف..!

الشهر الكريم رمضان لا يأتي إلا بالخيرات والبركات والزكاة للأموال والصدقات للبر والفاجر من دون تحديد، لعل الله أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه «في كل نفس رطبة صدقة» للآدمي والحيوان، يملأ هذا الشهر في نفوسنا عند حلوله بالراحة والطمأنينة وحب الناس والعطف عليهم ومساعدتهم وإدخال السرور إلى نفوسهم، بل نحث أولادنا وأحفادنا وقرابتنا الموظفين في القطاعين الخاص والعام على إنجاز معاملات الناس أياً كانت جنسياتهم وأعمارهم، لأنهم تجشموا عناء الطريق وزحمته والحر وشدته والصيام، ومحاولة عدم الغضب وتحمل المكروه الذي يأتي من الناس من غير سبب إلا لأنهم صيام، وكأن الصيام حمل ثقيل أتى بالمكروهات وسيئ الأخلاق وانفلات الألسن والغضب من دون طائل!

صور سيئة لهذا الشهر، شهر الرحمة والمطهر من الأدران والذنوب دقها وجلها، فهذا الشهر فيما عرفنا وعلمنا بل وتربينا عليه هو التجاوز والتنازل للغير فيما هو مسنون من الدين بل ومن الرجولة والأخلاق.

ليس معنى الصيام أن تتكبر على خلق الله فتشتم هذا وتضرب ذاك بحجة أن الصيام قد غلب على وضعك العقلي والبدني، وبسبب ذلك تؤذي الغير وتؤخر معاملاتهم وتنهرهم إذا طالبوك بحقهم، وعذرك في ذلك أنك صائم، وأنك الآن في خلوة عبادية، وهي قراءة القرآن في الدوام! وأنا من هذه المساحة الصغيرة وباعتباري مسؤولاً شرعياً أنصح وأدل الناس إلى ما هو خيرهم، أقول لهذا الصنف من الموظفين كما أنكم اعتقدتم الحصول على الحسنات بهذه الأساليب فأنا أقول بل عدوا سيئاتكم، فالمكان الذي تقرأون فيه القرآن أو تسبحون الله فيه الأوقات الطويلة أو تنامون فيه أو تكملون نوم الليل فيه وهو مكان عملكم، فإن كل ساعة تفويت بلا عذر شرعي أو قانوني فهو عليكم وليس لكم، وأنتم فيه مأزورون لا مأجورين.

أكرر هنا ومن خلال هذه الكلمات، فإني أؤيد كل من أفتى من المشايخ والعلماء تضييع مصالح الناس بحجة قراءة القرآن أو أي عمل ديني أو غيره أثناء العمل بعدم جواز ذلك، وللعلم فإن «كل معروف صدقة»، كما ورد في الآثار الصحيحة ومنها خدمة الناس.

* نقلا عن "القبس"