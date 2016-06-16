نحن واليمن السعيد

في أواسط الستينات من القرن الماضي قمت أنا وفقيد الوطن المرحوم جاسم الخرافي بزيارة اليمن، موفدين من الهيئة العامة للخليج والجنوب للاطلاع على مشاريع الهيئة في اليمنين الجنوبي والشمالي، بوصفنا عضوين في هذه الهيئة، ولمن لا يعرف أو يسمع عن هذه الهيئة، فهي هيئة تابعة لوزارة الخارجية، وكان يرأسها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وكان يومها وزيرا للخارجية.

وقد قامت الهيئة بفضل ما رصد لها من ميزانية ضخمة بكثير من المشاريع المهمة كبناء الجامعات والمكتبات وإنشاء الطرق والسدود وغير ذلك من المشاريع الإنمائية والعمرانية دون مطالب أو غايات سياسية.

كانت الرحلة ممتعة للغاية، فما ان يعرف اليمنيون أننا كويتيون حتى يأخذونا بالأحضان اعترافا وامتنانا لما قدمته الكويت من مساعدات ومعونات لليمن الشقيق، واليوم والكويت كعادتها تحتضن أبناء اليمن من مختلف فئاته السياسية وتجمعهم على طاولة المفاوضات لتساعدهم على تسوية خلافاتهم ليرجع اليمن سعيداً كاسمه.

أتمنى على وزارة الخارجية ووزارة الإعلام أن تنظما للوفود اليمنية زيارات لديوانيات الكويت في ليالي شهر رمضان المبارك بدلا من بقائهم في الفندق، ليلمسوا عن قرب محبة الكويت وشعبها لهم، وليطلعوا عبر هذه الزيارات على معنى التواصل الاجتماعي وأثره بين الكويتيين في هذا الشهر الفضيل، وليروا بأعينهم كيف تمتزج جميع فئات الشعب عبر هذا التواصل في قالب واحد، فيشكلون مجتمعا تسوده المودة والوئام.

* نقلا عن "الرأي"