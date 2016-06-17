درس محمد علي

ابتداءً، أبين أنني أتحدث عن تجربة معسكر السلام في الولايات المتحدة أثناء حرب فيتنام وعن ضرورة استفادة أشقائنا الفلسطينيين منها لتقوية معسكر السلام المؤمن بحقهم في دولة مستقلة داخل مجتمع الاحتلال الإسرائيلي.

مناسبة هذا الحديث أمران: الأول ضرورة تصحيح مسار المقاومة الفلسطينية، والثاني الدرس الذي تقدمه للمقاومة الفلسطينية تجربة محمد علي كلاي الملاكم الأميركي الأسود الذي ودعه مثقفو وسياسيو العالم باحترام عميق. لم يأت هذا التوديع المهيب للراحل لتفوقه الرياضي فحسب بل أساسا بسبب مبادئه السياسية والأخلاقية. لقد رفض محمد علي، كمواطن أميركي، المشاركة في الحملة العسكرية الأميركية في فيتنام وقال: لن أسافر عشرات آلاف الأميال لأقتل شعبا لم يعتد على الولايات المتحدة، لكني سأكون أول المقاتلين ضد الفيتناميين إذا ما اعتدوا على بلادي، فأنا وطني أميركي. لقد تحول محمد علي إلى رمز للسياسات النبيلة والأخلاق الرفيعة، ومنحه لقبه الرياضي كبطل للعالم صيتا واسعا كمدافع عن العدل والسلام والتفت حوله قوى السلام الأميركية، وهو أمر أثر بشدة في السياسة الرسمية لواشنطن.

إن في إسرائيل اليوم معسكراً للسلام مثل المعسكر الأميركي، وهم مجموعة المثقفين والأدباء والسياسيين المؤمنين بضرورة إقامة سلام عادل وشامل مع الفلسطينيين على أساس إقامة الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو. وواجبنا في العالم العربي أن نخلق الظروف التي تقوى هذا المعسكر وتعينه على كسب الأغلبية في مقاعد الكنيست ليتمكن من الدخول في عملية سلام ترضي مطامح الشعب الفلسطيني. لاحظنا أن توجيه عمليات المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي لا يأخذ المسار الذي يخدم المصالح الفلسطينية، فقد أدت عملية إطلاق النار على مطعم في تل أبيب مؤخرا إلى قتل بعض اليهود من أنصار السلام اليساريين المعارضين لسياسات اليمين الإسرائيلي التوسعية. طبعاً أدى هذا إلى احتفال من جانب أنصار اليمين أعربوا فيه عن ابتهاجهم لموت اليساريين الذين يناصرون المطالب الفلسطينية. إن هذا الابتهاج اليميني يستقطب قطاعات من جماهير الوسط عندما يصور لها اليمين أن أية استجابة لمطالب الفلسطينيين لابد أن تؤدي إلى سفك مزيد من دماء اليهود، وهذا هو المنطق الذي يستخدمه الساسة اليمينيون لرفض الانسحاب من الضفة الغربية والسماح بإقامة دولة فلسطينية. إنهم يقولون إن الدولة الفلسطينية إذا ما قامت ستكون بؤرة للإرهاب والعنف مما يهدد أرواح اليهود بدلا من ضمان السلام كما يقول اليساريون من أنصار السلام الإسرائيليين. من هنا جاء احتفال المستوطنين وأنصار اليمين بعملية تل أبيب لأنها تخدم هدفهم وتعزز موقفهم الرافض لإنهاء الاحتلال وتجعل من أنصار السلام طرفاً مثيراً للسخرية عندما يلقون حتفهم على أيدي بعض المنتمين للشعب الفلسطيني الذين يدافعون عن حقوقه.

إن دروس تجربة محمد علي واحتفاء اليمين الإسرائيلي بعملية تل أبيب، تنبه الفلسطينيين إلى ضرورة توجه هذا المسار المقاوم إلى قوات الاحتلال وليس إلى المدنيين. إن مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعوب الواقعة تحت وطأة الاحتلال وهو حق تنص عليه المواثيق الدولية. إن هذا الحق عندما يمارسه الخاضعون للاحتلال يحققون مكسبا سياسيا ومعنويا ضخما داخل المجتمع المعادي الذي يرسل قواته لاحتلال أراضي الآخرين. لقد شهدنا هذا الكسب الكبير في حرب فيتنام، حيث كان تركيز المقاومة الفيتنامية ضد القوات الأميركية العسكرية، مما أحدث شرخا كبيرا في المجتمع الأميركي، وأدى إلى نشوء حركة احتجاج واسعة. ولعل وعي السلطة الفلسطينية بهذا الدرس الأميركي، هو ما دعاها إلى رفض قتل المدنيين في المدن الإسرائيلية، بينما رأى بعض اليهود أن هذه العملية تعكس مدى إحباط الشعب الخاضع للاحتلال منذ عام 1967.

نقلاً عن الاتحاد