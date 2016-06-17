سوق «البالة» على الفضائيات

لولا مسلسلين أو ثلاثة، ومثلها من بين البرامج الهائلة التي تعرض في شهر رمضان المبارك، لكانت الحقيقة الوحيدة، التي نستخلصها من هذه الأعمال، هي أن غالبية برامج الطبخ التي شاهدناها، هي من تقديم الرجال وليس النساء. لديّ رغبة شديدة أن أعرف هل الرجل الشيف يطبخ في بيته أيضا؟ الأعمال التلفزيونية التي تقدم في هذا الشهر الفضيل، تشبه قديماً ما كان يسمى بسوق «البالة»، وهذا السوق كان يتواجد في بعض الدول النامية، وبضاعته عبارة عن ثياب مستعملة يستوردونها من دول أجنبية، ثم يبيعونها للفقراء. وخلسة كان حتى بعض أبناء وبنات الطبقات الغنية ينتقون بعض الملابس الأجنبية، حيث لم تكن حينها الماركات قد وصلت الى تلك البلاد. أما وجه الشبه بين سوق «البالة» وهذه الأعمال التلفزيونية، فيتمثل في أن البائع الذكي كان يقوم بغسل هذه الملابس وكيّها وتعليقها بشكل أنيق لتبدو جديدة. وبذلك يكون قد باع المستعمل على أنه جديد وغير ملبوس.

وكذلك هي معظم الأعمال التي تُفصّل وتصنع خصيصا على مقاس شهر رمضان المبارك، فـ«الباعة» المنتجون، يكررون الأفكار كل عام، ويعيدون ترتيبها وتعليقها في واجهات الشاشات، التي تنتهز رواج الأعمال الدرامية والبرامج المسلية من قبل المشاهدين، لتعيد سخافات «المقالب» التي أصبحت مملة، مثل نكتة كلما رآك شخص حكاها لك ثم يضحك وحده ويسألك: «هل حكيتها لك من قبل»؟

الأعمال الأفضل في هذه السنة هي التي حملت طابعا إنسانيا، مثل مسلسل «ساق البامبو» عن رواية الكاتب سعود السنعوسي، وقد أبدعت به الفناة سعاد عبدالله، وكذلك برنامج «الصدمة»، الذي يحث على بر الوالدين من خلال كاميرا خفية ذكية، ويصور في عدة دول مثل السعودية والعراق ولبنان ومصر، على الرغم من «الطراقات»، أي الكفوف، التي كانت من نصيب بعض الممثلين في البرنامج. وهناك ايضا برنامج «سيلفي»، الذي جمع في بعض حلقاته المميزة رشاقة أفكار الكاتب خلف الحربي بأداء الفنان ناصر القصبي.

أما البرنامج الذي يسبب الصداع فهو برنامج «رامز يلعب بالنار»، خصوصا تلك الحلقة التي سخر بها من ضيفتين بدينتين بطريقة هزلية.

ونعود الى الحقيقة الوحيدة، التي نستخلصها من بين أكوام هذه المسلسلات والبرامج، وهي حقيقة أن برامج الطبخ يقدمها الرجال أكثر من النساء، وكان من الممكن لهذه البرامج أن تأخذ طابعاً إنسانياً هي الأخرى، فتخصص جزءا من ريعها لمصلحة الجائعين في هذا الشهر، الذين يتفرجون على الأكلات ويتلمظون.

نقلاً عن القبس