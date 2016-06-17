لماذا لا نستعين بالمصريين فى الخارج؟

هل لدينا الشجاعة بأن نعترف أن المصريين نسوا من زمان بعيد معايير الإختيار السليم والفرص المتكافئة على اساس من الكفاءة والتميز..هل يمكن ان نعترف ان قواعد التمييز بين قدرات الناس ومواهبهم الحقيقية قد غابت عنا لسنوات طويلة وان الساحة قد تصدرتها وجوه شاحبة فى الآداء والموهبة والقدرات وان المجتمع المصرى قد سقط فريسة انصاف المواهب فى كل شىء امام مقاييس شاذة واختيارات غريبة..لقد ترسخت هذه الظواهر واصبحت تمثل طريقة عمل واسلوب حياة ولم يعد مفيدا للإنسان ان يكون اكثر ثقافة وعلما او ان يسعى للجديد لكى يضيف لقدراته ومواهبه كل يوم المزيد..

لاشك ان الإدارة المصرية تعيش محنة قاسية ويكفى الآن ان تبحث عن مدير جاد ومتميز او رئيس قطاع صاحب رؤى او استاذ جامعى فى تخصص فريد او فنان صاحب موهبة حقيقية او كاتب يتمتع بالموهبة والمصداقية..أصبحت هذه الأشياء فى غاية الصعوبة امام شواهد كثيرة تؤكد ان معايير التفوق والتفرد فى مصر اصبحت فى أزمة حقيقية ابتداء بالغش فى الامتحانات وانتهاء بغياب الفرص عن اصحابها الحقيقيين..

< سوف نبدأ من اعلى نقطة فى الهرم وهى منصب الوزير..ان المفروض لمن يصل الى هذه الدرجة الوظيفية ان يجمع بين العلم..والرؤي..والأمانة وهى ثلاثية لابد ان تتوافر فى كل صاحب قرار..ان يكون عالما فى تخصصه..وان يكون قادرا على صياغة وتشكيل رؤى مستقبلية وعملية لحدود مسئولياته..وان يكون امينا على الموقع الذى وصل اليه..ان الشىء المؤكد ان البحث عن وزير بهذه المواصفات اصبح الآن مهمة صعبة مع كل تشكيل وزارى جديد وقد ترتب على ذلك ان تم اختيار اشخاص لا يصلحون لآداء هذه المهمة لسبب أو آخر حين افتقدوا ابسط الأشياء وهى غياب العلم حتى فى تخصصاتهم او غياب الرؤى وقبل هذا كله افتقاد الأمانة وما اكثر الوزراء الذين ادانتهم العدالة واخذوا اماكنهم فى السجون..

وإذا انتقلنا الى مواقع اقل فى التشكيل الوظيفى فى الدولة المصرية فسوف نجد الآلاف من الأشخاص الذين تولوا مسئوليات ادارية و فنية ومالية ولم يكونوا على مستوى المسئولية آداء وأمانة..ان حالات الفساد التى تكشفت عبر سنوات طويلة فى مؤسسات الدولة ما بين الآداء السيىء والإعتداء على المال العام والقصور الشديد فى تحمل المسئولية, كل هذه الشواهد كانت تؤكد ان هناك خللا ما فى اختيار القيادات فى مواقع كثيرة وقد ادى ذلك الى تكوين مدرسة البيروقراطية المصرية وهى من اقدم مدارس الفساد الإدارى والمالى والسلوكى فى العالم كله..

< منذ سنوات انتشرت على ارض المحروسة حكاية اهل الثقة واهل الخبرة وقد أخذت من عمر المصريين زمنا طويلا, وانتقلت بكل اعراضها المرضية السيئة من القيادات العليا فى الدولة الى صغار الموظفين فى الإدارات الحكومية.. اصبح من السهل ان تجد مديرا فاسدا او جاهلا او مسئولا فى منصب مهم وصل اليه بالمحسوبية على اعناق العشرات من اصحاب الخبرة والمواهب, والأسوأ من ذلك كله ان اجهزة الدولة كانت تخفى جرائم هؤلاء الأشخاص وتتستر عليهم بل ان الفساد كان دائما يجمع بينهم رغم اختلاف المسئوليات والمواقع..وكبرت ظاهرة أهل الثقة وامتدت الى ابعد نقطة فى الجهاز الإدارى للدولة ولم يكن غريبا ان يجلس المسئول من اهل الثقة عشرات السنين فى منصبه دون ان يحاسبه احد حيث لا عمل ولا مسئولية ولا أمانة..امام هذا الشبح الذى يسمى اهل الثقة تسلقت وجوه كثيرة واخذت مناصب لا تستحقها ولم تكتف بفساد مواقعها ولكنها نشرت هذه الصيغة بين المستويات الأدنى فأصبح كل فاسد يختار معه فريقا من الفاسدين والمفسدين.

< امام هذه الصيغة الغريبة فى إدارة شئون وطن كان الوزير يتولى السلطة ربع قرن من الزمان وتجىء اجيال وتذهب اجيال والوزارة لا تتقدم فى شىء لأن الوزير لا يعمل وهو على ثقة انه سيبقى فى مكانه..فسدت الزراعة المصرية والوزير فى مكانه وغابت الصناعة المصرية والوزير فى مكانه وتشوهت ثقافة مصر والوزير فى مكانه وشاخت الخدمات والمرافق والوزير فى مكانه واختلت موازين العدالة والوزير فى مكانه وفسد التعليم وتراجعت الجامعات والوزير فى مكانه..تشوهت كل الأشياء البشر والأماكن وكل مظاهر الحياة والمسئولون فى مناصبهم وغابت تماما قضية التغيير عن المجتمع المصرى حتى ترهلت مؤسسات الدولة فى أدائها ومستوى المسئولين فيها واصبح من الصعب ان يجد اصحاب المواهب والقدرات اماكن لهم امام حشود اهل الثقة الذين كانوا عادة يساندون بعضهم بعضا حرصا على مصالحهم وبقائهم أطول فترة ممكنة..

< لابد ان نعترف أن أهل الخبرة وهم نقيض اهل الثقة لم يكن مرغوبا فيهم ولم يجدوا لهم مكانا وسط هذا الصخب وهذه اليد الحديدية التى سيطرت على كل شىء ابتداء بالمؤسسات التنفيذية مرورا على المؤسسات التشريعية والرقابية وقد كان لها دور كبير فى اختيار المناصب الرفيعة فى الدولة..لم يكن للمؤسسات العلمية او البحثية او الأكاديمية يوما دورا فى اختيار مسئول فى منصبه كانت الإختيارات عادة تتم على مرجعيات أمنية ورقابية وهذه المؤسسات كانت تفتى فى حدود المعلومات التى لديها وهى عادة تخص الأمن وتوابعه.

نحن الآن على ابواب مرحلة جديدة ونعيش واقعا نتمنى ان يخلصنا من كل شوائب الماضى بحيث يستعيد الإنسان المصرى ثقته فى وطنه وانه سوف يحصل على حقه حسب قدراته ومواهبه وبعيدا عن حسابات خاطئة تأصلت فى هذا الوطن واصبحت عبئا عليه وعلى مستقبله.

ان الثقة شىء مطلوب ولكنها ليست كل المطلوب وإذا تعارضت الثقة مع الكفاءة فلتسقط الثقة لأن المنصب يحتاج من يدير شئون الناس وكم من اصحاب الثقة كانوا سببا فى كوارث كثيرة مدمرة لحقت بهذا الوطن..ان الشىء المؤكد ان مصر الآن تعانى قصورا واضحا فى المواهب والقدرات وهناك اسباب كثيرة لذلك تبدأ بفساد التعليم والثقافة والإعلام وتنتهى بغياب العدالة وانتشار المحسوبية والإعتداء الصارخ على بعض فئات المجتمع امام توزيع عشوائى غير عادل للثروة وقبلها للفرص التى تحولت الى حقوق ثابتة للقادرين من اصحاب المناصب والمسئولين الكبار واصحاب الأموال..

ان نقطة البداية ان يعتدل ميزان العدالة المقلوب ان النوايا قد تكون طيبة ولكنها لا تكفى حين تسقط الموازين وتختل منظومة الأشياء..

< نحن الآن امام ازمة حقيقية فى اختيار المسئولين فى إدارة شئون الدولة ابتداء بالوزراء وانتهاء بالمسئولين فى مؤسسات الدولة وهناك طابور طويل من الوظائف الإدارية التى تشغلها عقول شاخت وترهلت ولا تصلح إطلاقا لأن تمضى بنا الى الأمام..ان فى مصر ملايين الموظفين ومنهم اعداد كثيرة تعيش خارج الزمن حتى انها تحنطت فى مواقعها وكانت سببا فى تأخر وتخلف منظومة الإدارة فى كل جوانب الحياة..كثيرا ما واجهت الدولة ازمة بحثا عن وزير مناسب او مسئول فى موقع رفيع.

< وإذا كان المناخ العام فى مصر الآن لا يساعد كثيرا على وجود الشخص المناسب فلماذا لا تلجأ الدولة امام هذه الضرورة للإستعانة بأبناء مصر فى الخارج خاصة فى التخصصات المتقدمة والنادرة وقد فعلت ذلك دول كثيرة..ان نقطة البداية ان نوسع دائرة الاختيار فى الداخل بحيث نتخلى عن شبح قديم يسمى اهل الثقة ونعود مرة اخرى لكى نختار على اسس من التميز والكفاءة وإذا لم يتوافر امامنا الشخص المناسب فلماذا لا نلجأ الى مئات الآلاف من المصريين فى الخارج ومنهم اشخاص من اصحاب المواهب والقدرات..ان الأرقام تؤكد ان من بين 10 ملايين مصرى فى الخارج يوجد 86 ألف عالم متميز على المستوى العالمى بل ان هناك 909 هم افضل علماء العالم بينهم 10 مصريين وان من بين خبرات المصريين فى الخارج 42 استاذا جامعيا فى منصب رؤساء جامعات اجنبية وان فى امريكا وحدها 3000 عالم مصرى فى جميع التخصصات وان من بين علماء الطاقة النووية فى العالم 1883 عالما مصريا وان 1250 عالما مصريا يعملون فى تخصصات نادرة مثل الهندسة الوراثية والفيزياء والطبيعة والاقتصاد والرياضيات..ان الاستعانة بمثل هذه القدرات ومصر على ابواب مرحلة بناء جديدة يعتبر ضرورة قصوي..نحن اولى بأبناءنا وهم اولى بنا ولابد ان تستعين الدولة بقدراتهم وخبراتهم المتقدمة فى كل مجالات الإبداع..

< نحن الآن نقيم عشرات المشروعات الإستراتيجية الضخمة التى تمثل مستقبلا جديدا فى حياة المصريين ابتداء بالمدن الجديدة ومشروعات الطاقة الكهربائية والشمسية والنووية ومشروعات البترول والإسكان والصناعات الصغيرة وتطوير التعليم والصحة ومحو الأمية لماذا لا نستعين بخبرات ابناءنا من العلماء والخبراء..ان الدول الأخرى تجذب ابناءها النابغين وتستعين بهم فى بناء مستقبل جديد..لقد جمعت امريكا مواهب الدول الأخرى واقامت عليهم كل مشروعاتها الضخمة..وجمعت إسرائيل كل العلماء اليهود من دول العالم واستعانت بهم فى بناء دولة جديدة بل ان دول الشرق الأقصى ماليزيا وتايلاند وسنغافورة وكوريا وحتى الصين والهند كانت تسعى لجمع شتات ابنائها من الخارج واستعانت بهم فى نهضتها وتقدمها..نحن الآن فى اشد الحاجة لخبرات المصريين فى الخارج امام حالة من الفراغ فى جوانب كثيرة من حياتنا..ان دعوة هذه الكفاءات لن يكلف الدولة شيئا والكثيرون منهم سوف يسعون لذلك بلا مقابل وسوف يقدمون الإستشارات والخبرات عن طيب خاطر..وهنا يمكن ان توجه لهم دعوة من الدولة المصرية فى مؤتمر كبير يجمع عشرات التخصصات بحيث نعرض عليهم ما يجرى فى مصر من مشروعات بحيث نستعين بخبراتهم فى اختيار الأفضل والأكثر تقدما.

< ان مصر تعانى فقرا شديدا فى الخبرات فى السنوات الماضية امام عملية تجريف شهدتها فى كل شىء امام عصابة استباحت لنفسها كل شىء فى المال والمناصب والنفوذ وحرمت ملايين المصريين الأكفاء من حقهم وفرصهم ومواهبهم..كم من المواهب التى سقطت تحت اقدام مسئولين عاجزين حيث لا مواهب ولا قدرات واستباحوا مستقبل هذا الوطن ولم يكونوا امناء على شىء فيه.

ان ابناء مصر فى الخارج يمكن ان يشاركوا فى إعادة بنائها والكثير منهم هربوا يوما امام التجاهل والجحود وحشود الجهالة التى سيطرت على كل شىء والمطلوب ان يعود هؤلاء لأنهم احق بوطنهم وهو ايضا احق بهم.

..ويبقى الشعر



مثـْـلُ النـَّوارس ِ..

حينَ يـَأتى اللـَّيْـلُ يَحْمِلـُنِى الأسَي

وأحنُّ للشـَّط ّ البَعيدْ

مثـْـلُ النـَّوارس ِ..

أعْشـَقُ الشـُّطآنَ أحْيانـًا

وأعشَقُ دَنـْدنـَات الرّيح ِ.. والموْجَ العَنِيدْ

مثـْـلُ النـَّوارس ِ..

أجْمَلُ اللــَّحظـَاتِ عِنـْدِى

أنْ أنـَامَ عَـلى عُيُون ِ الفـَجر

أنْ ألـْهُو مَعَ الأطـْفـَال فِى أيَّام عيـِدْ

مثـْـلُ النـَّوارس ِ..

لا أرَى شَيـْئـًا أمَامِي

غـَير هَذا الأفـْق ِ..

لا أدْرى مَدَاهُ..وَلا أريدْ

مثـْـلُ النـَّوارس ِ..

لا أحبُّ زَوَابعَ الشُّطـْآن ِ..

لا أرْضَى سُجُونَ القـَهْر..

لا أرْتاحُ فى خـُبْز العَبيدْ

مثـْـلُ النـَّوارس ِ..

لا أحِبُّ العَيْشَ فِى سَفحْ الجبَال..

وَلا أحِبُّ العشْقَ فى صَدر الظـَّلام ِ

وَلا أحِبُّ الموْت فِى صَمتِ الجَليدْ

مثـْلُ النـَّوارس ِ..

أقـْطفُ اللـَّحظاتِ مِن فـَم الزَّمَان ِ

لـَتحتوينـِى فـَرْحة ٌ عَذراءُ

فِى يَوْم ٍ سَعِيدْ

مثـْلُ النـَّوارس ِ..

تعْتـَريــِنـِى رعْشَة ٌ..وَيَدُقُّ قـَلبـِي

حِينَ تـَأتِى مَوْجَة ٌ

بالشَّوْق ِ تـُسْـكرُنِي..وأسْـكِرُهَا

وأسْألـُهَا المزيدْ

مثـْلُ النـَّوارس ِ..

تـَهْدأ الأشْواقُ فِى قـَلبى قليــِلا ً

ثـُمَّ يُوقظـُهَا صُرَاخُ الضَّوءِ

والصُّبحُ الوَليدْ

مثـْلُ النـَّوارس ِ..

أشـْتـَهـِى قلـْبًا يعانِقـُنِي

فأنـْسَى عنـدُه سَأمِي..

وَأطـْوى مِحنـَة َ الزَّمَن ِالبَلِـيدْ

مثـْلُ النـَّوارس ِ..

لا أحَلـّق فِى الظـّلام ِ..

وَلا أحبُّ قوافِلَ التـَّرحَال ِ..

فِى اللـَّيْـل الطـَّريدْ

مثـْلُ النـَّوارس ِ..

لا أخَافُ الموْجَ

حِينَ يَـثـُورُ فِى وَجْهـِي..وَيَشْطـُرُنِي

وَيبْدُو فِى سَوَادِ اللــَّيل كالقـَدر العَـتيدْ

مثـْلُ النـَّوارس ِ..

لا أحبُّ حَدَائقَ الأشجَار خـَاوَيـَة ً

وَيُطـْربُنـِى بَريقُ الضَّوْءِ

وَالمْوجُ الشَّريدْ

مثـْلُ النـَّوارس ِ..

لا أمَلُّ مَوَاكِبَ السَّفـَر الطـَّويل ِ..

وَحِينَ أغـْفـُو سَاعة ً

أصْحُو..وَأبحرُ مِنْ جَديـِدْ

كـَمْ عِشْتُ أسْألُ مَا الـَّذى يَبْقي

إذا انـْطفـَأتْ عُيُونُ الصُّبح ِ

واخـْتـَنـَقـَتْ شُموعُ القـَلـْبِ

وَانكسرَتْ ضُلوعُ الموْج ِ

فِى حُزن ٍ شديدْ ؟!

لا شَيْءَ يَبْقـَي..

حِينَ ينـْكسرُ الجنـَاحُ

يَذوبُ ضَوءُ الشَّمْس

تـَسْكـُنُ رَفرفـَاتُ القـَلـْبِ

يَغمُرنا مَعَ الصَّمتِ الجَليـِدْ

لا شَيءَ يَبْقـَى غـَيُر صَوْتِ الرّيح

يَحمِلُ بَعْضَ ريشى فـَوْقَ أجْنِحَةِ المسَاءِ..

يَعُودُ يُلقيها إلى الشـَّط ّ البَعيدْ

فأعُودُ ألـْقِى للرّيَاح سَفِينتِي

وأغـُوصُ فى بَحْر الهُمُوم ِ..

يَشـُدُّنى صَمْتٌ وَئيدْ

وَأنـَا وَرَاءَ الأفق ِ ذكـْرَى نـَوْرس ٍ

غـَنـَّي..وَأطـْرَبَهُ النـَّشِـيدْ

كـُلُّ النـَّوارس ِ..

قبْـلَ أنْ تـَمْضِى تـُغـَنـّى سَاعَة ً

وَالدَّهْرُ يَسْمَعُ مَا يُريدْ

قصيدة "مثل النوارس " سنة 1996

نقلاً عن الأهرام