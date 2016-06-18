التعليم القومي.. والمبادرات الأهلية

تحيى إعلانات ودعوات التبرع لبناء المستشفيات «المجانية» روحاً قديمة كانت موجودة فى وجدان الشعب المصرى.. وليس فقط باعتبارها دعوة للتبرع بأموال الزكاة فى مثل هذه الأعمال الخيرية.. ولكنها أيضاً تؤكد واجب الشعب تجاه نفسه.. فإذا كانت الحكومات عاجزة عن تقديم هذه الخدمة العلاجية المجانية - كاملة - للناس.. فلماذا لا يمد الناس أيديهم بما يستطيعون، أو يملكون.. وكله ملك لله تعالى؟ وكما ذكرت أمس، فقد شارك الناس - بأموالهم - فى إنشاء العديد من المستشفيات التى مازالت علامات مضيئة فى تاريخنا، تؤكد قدرة الشعب نفسه على ألا يترك الحكومة وحدها.. فالخدمة للشعب.. فلماذا لا يساهم الشعب فى توفيرها؟!

وإذا كانت هذه المستشفيات جاءت لتعويض عجز الدولة عن توفير العلاج المجانى.. فإن نفس المنطق هو الذى دفع الشعب إلى التبرع لبناء المدارس «الأهلية» ليواجه بهذه اليقظة سياسات مستشار وزارة المعارف «الإنجليزى» مستر دنلوب.

ومن المؤكد أن إنشاء هذه المدارس الأهلية سبق حتى فكرة إنشاء أول جامعة مصرية، هى الجامعة الأهلية التى أصبحت بعدها «الجامعة المصرية»، ثم تطور الاسم إلى جامعة فؤاد الأول بحكم أنه كان مسؤولاً عن إدارتها وهو بعد أحد أمراء الأسرة العلوية - وكان وقتها ياوراً لحاكم مصر الخديو عباس حلمى الثانى - وهى التى تحمل الآن اسم: جامعة القاهرة.

واللافت للنظر أن مصر شهدت صرخة شعبية للنهوض بالتعليم بعد سنوات قليلة من الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882.. بل قبل ذلك بسنوات عديدة، وكل ذلك لتعويض عجز المالية الحكومية عن أداء هذه المهمة.. وإذا كانت أول مدرسة حكومية على النظام العصرى قد أنشئت فى دمياط فى نوفمبر 1888 أيام وزير المعارف على باشا مبارك، وكانت مصروفاتها ستة جنيهات فى السنة تدفع على ثلاثة أقساط، والدراسة بها 4 سنوات، إلا أنه سبقتها مدارس أهلية عديدة عام 1867، ثم مدرسة أولية أخرى عام 1871.. وشهد عام 1873 إنشاء على الحزاوى مدرسة الفتوح الربانى عام 1873.. وهكذا.

وشهدت دمياط إنشاء أول مدرسة لتعليم البنات عام 1900 وأنشأها بماله الخاص الدمياطى الغنى السيد اللوزى الكبير - وهو جد وزير الكهرباء الحالى «للأم» الدكتور محمود شاكر المرقبى.. هى مدرسة اللوزى التى بدأت أولية ثم ابتدائية ثم راقية إلى أن أصبحت مدرسة ثانوية للبنات منذ الأربعينيات، بل وأوقف عليها ستة أفدنة للإنفاق على العملية التعليمية بها.. وجاء عام 1913 وكان بدمياط 41 مدرسة منها 34 مدرسة أولية، وهى غير الكتاتيب.

ولا يمكن أن ننسى دور جمعية المساعى المشكورة فى محافظة المنوفية التى دعا إليها الشخصيات العامة، ومنهم عائلة أبوحسين.. ومن أشهر الداعين شيخ القضاة عبدالعزيز باشا فهمى.. أحد ثلاثة ذهبوا يطلبون الاستقلال لمصر من المعتمد البريطانى فى نوفمبر 1918.. المهم أن جمعية المساعى المشكورة اهتمت أولاً بالتعليم العصرى بكل مراحله وكانت ترعى الطلبة مالياً ومن الملابس.. إلى الكتب.. إلى المصروفات.. ولهذه المدارس يعود الفضل لتعليم معظم الشخصيات المشهورة التى خرجت من المنوفية.

وهنا نذكر أن انتشار الدعوة الشعبية لإنشاء المدارس الأهلية فى مصر كان محاولة جادة للتصدى - بهدوء ودون إعلان - لظاهرة انتشار المدارس الأجنبية فى مصر.. إذ شهدت نفس هذه الفترة محاولات أجنبية للسيطرة على العقل المصرى من خلال إنشاء مدارس مسيحية أجنبية مثل الأخوات الفرنسيسكان الراهبات، والمدارس الإنجليزية، والروم الأرثوذكس، والروم بالإسكندرية، وقام القناصل الأجانب بتدعيم هذه العملية لاختراق المجتمع المصرى.. أى جاءت الدعوة المصرية «الشعبية» لإنشاء المدارس الأهلية المصرية رداً على هذا التغلغل الأجنبى فى مصر، من خلال مشروعاتهم للتوغل إلى داخل العقل المصرى.. أى كانت هذه المدارس الأهلية «أى الشعبية» محاولة عملية للتصدى لمحاولات السيطرة الأجنبية على العقل المصرى من خلال المدارس الأجنبية.

وجاءت الدعوة «القومية» لإنشاء الجامعة فى بداية القرن الماضى تكريساً شعبياً رائداً وعظيماً.. وكانت كلها تبرعات من الشعب على شكل أموال سائلة أو مجوهرات أو أطيان زراعية.. وكانت المساهمة الأكبر من الأميرة فاطمة بنت الخديو إسماعيل، وتبرعت بأراضيها ومجوهراتها بصفتها مواطنة مصرية، وتعمد القائمون على هذه الدعوة إبعاد أى تدخل رسمى حكومى، حتى إن سعد زغلول - وكان فى مقدمة الداعين لإنشاء هذه الجامعة - تعمد ترك مشاركته فى إدارة المشروع عند تعيينه وزيراً للمعارف عام 1906، ثم وزيراً للداخلية عام 1908، ووزيراً للعدل بعد عامين.

■ ■ وشهدنا فى العشرين عاماً الماضية انتشار الدعوة لإنشاء العديد من المعاهد الأزهرية بتبرعات الأهالى للتصدى للغزو الثقافى الأجنبى فى مصر.. ولكن الأهم الآن هو انتشار المدارس الخاصة، الاستثمارية، التى ترتدى ملابس «المدارس الدولية» وهدفها مادى من الدرجة الأولى، مستغلة فى ذلك تدنى مستوى التعليم فى المدارس الحكومية.

■ ■ أى تحولت المدارس الخاصة «الأهلية» الحديثة إلى عملية تجارية فى المقام الأول.. وهنا لا يكفى قرار وزير التربية الحالى الدكتور الشربينى بوقف الموافقة على ترخيص المزيد من هذه المدارس الأجنبية «الدولية».. والحل هو إعادة الحياة للفكرة الشعبية لنهضة التعليم القومى.. فهذا هو السبيل الأفضل لتقدم الأمة.

نقلاً عن المصري اليوم