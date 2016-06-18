بشارة وحدس

أتابع باهتمام ما يكتبه السياسي والمفكر الاستراتيجي الاستاذ عبدالله بشارة أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي وأحد أهم المثقفين الخليجيين، وفي مقاله الأخير في عموده الاسبوعي في «القبس» تفوق الاستاذ بشارة على الجميع في تعامله مع نية حدس خوض الانتخابات النيابية القادمة في الكويت، موضحا مجموعة من الأسس عليها الالتزام بها حتى تلقى ما تعودت أن تلقاه من قبول الرأي العام الكويتي والدولة لها.

ابتدأ بشارة بالتركيز على ضرورة اعلان حدس وتأكيدها على انفصالها عن حركة الإخوان المسلمين في مصر خاصة وقد صنفها العالم ودول الخليج ضمن الحركات الارهابية وبأن تؤكد حدس بالدليل على أن قراراتها تصدر مستقلة عن أي سلطة اخرى وتحديدا القاهرة وأوضح بشارة أن سبب ذلك يعود الى موقف الحركة السلبي إبان الغزو العراقي للبلاد والذي لايزال ماثلا في اذهان وقلوب الكويتيين وان اعلان خروج حدس من حركة الاخوان المسلمين هي سبيلها الوحيد لاستعادة مكانتها في الكويت، واستمر بشارة معاتبا الحركة على انضمامها للمعارضة الطارئة بالرغم من الاختلاف الفكري بينها ومكونات المعارضة الأخرى خاصة أن حدس لم تنفصل عنها بعد أن أقحمت نفسها في معارك ليست لها وتطاولت على رموز النظام في البلاد.

وأخيرا قدم الاستاذ بشارة نصيحة لحدس أوصاها بها بالابتعاد عن محاولة تهديد دستور البلاد والطعن فيه في محاولة للاطاحة به مذكرا اياها بأنه الضامن الوحيد لاستمرار بقاء المعارضة الوطنية وبقائها هي، ومؤكدا على انسجام الدستور مع الشريعة الاسلامية بقدر لا يقبل المزايدات السياسية عليه.

لقد عبر الاستاذ بشارة في مقاله عن الرأي العام الكويتي وعما يدور في خلد الكويتيين وأكد على سلامة الدستور الكويتي من التعارض مع الشريعة الإسلامية، كما تؤكد المادة الثانية منه وبقي على المثقفين والقوى الوطنية المخلصة كشف وتعرية أي محاولة للتعرض له من أي من القوى السياسية خلال عملها البرلماني.

نقلاً عن الأنباء