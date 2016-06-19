استبدلوا لغة التخاطب

بعد الواقعة الشهيرة التي أتحفنا بها بعض نواب مجلس الأمة الذين لم يخزوا انفسهم فقط، بل اخزوا الوطن كله.. وبعد تصاعد وتيرة لغة التفاهم او لنقل الاختلاف بين بعض الاعضاء لتتطور من السب والقذف الى التراشق بالماء الى الضرب بالعقل، ثم ختموها بالنعل وهي ارقى وارفع اساليب التعبير عن الرأى عندهم (للاسف كما يبدو!).

بعد هذا الخزي.. أعتقد انه آن الاوان لولادة قرار يمنع ترشح اي نائب يتبع هذا الاسلوب في التعبير عن الرأي او الاختلاف او الرد على اي نائب كان.. لان اتاحة الفرصة له مرة اخرى تعني اننا متناغمون مع اسلوبه وراضون عنه.

هذا الاسلوب المنحدر بالتحاور يجب ألا يمر مرور الكرام لمجرد ان فلاناً اعتذر؛ لان الاهانة لم توجه الى شخص، بل الى وطن بأكمله؛ فقبة عبدالله السالم أرقى واطهر بكثير من أساليبهم هذه.. ولا بد من قطع الطريق على هذه النوعية من الاعضاء للعودة الى المجلس؛ لاني متأكدة ان هناك من سيعيد انتخابهم بكل رضا وسعادة.

وها هو اليوم يعلن عن لقاء نسائي مع ناخبات المنطقة.. رغم ان آخر لقاء له معهن كان قبل اربع سنوات.

نائب آخر نام وشخّر طوال جلسات المجلس الحالي.. وها هو اليوم يتثاءب و«يتمعط»، استعدادا لعرض عضلاته امام ناخبيه الذين ارتكبوا جريمة بحق الوطن حين انتخبوه؛ لان مناديبه يزاحمون الشرفاء من اهل الوطن في أماكنهم وحقهم في مجال العمل بكل جهة.. وآخر لم يلتق ناخبات منطقته منذ نجاحه السابق؛ تذكرهم اليوم فقط.

ما يشفع لنا ويبرد نارنا انه وسط هذا الحشد من النواب الغلط، هناك نواب نهج الوطن غايتهم، نواب نتحسر على قلتهم ونتذكرهم في كل جلسة نقاش نظيفة، كما كان نواب الستينات والسبعينات.. نتغنّى بمواقفهم وشجاعتهم.. «نتحلى على كلماتهم» ونفخر بمواقفهم، نواب نتمنى ان نطبع منهم عشرات النسخ، نوزّعها على كراسي المجلس لعلنا ننقذ هذا الوطن، ولكنهم قلة.

حين أتكلم عن بعض نواب مجلس الأمة، فأنا لا أخصهم فقط بالنقد والتذمّر، لأنهم فلان او فلان او فلان، بل لانهم من حمل مسؤولية شعب بأكمله، ومن يتحدث باسمنا ويسعى الى تحقيق احلام شبابنا، من يحمل رسالة يفترض ان تكون نظيفة ووطنية، ولكننا للاسف نكاد نكون ابعد ما يكون عن ذلك.

هناك أسماء جيدة ستظهر على شاشة الانتخابات المقبلة من الجنسين، اهتموا بها واعطوها الفرصة لتعبّر عن رسالتها وتعمل بأسلوب نسعى اليه ونبحث عنه؛ لعلنا نستبدل لغة النعل بلغة العقل والحكمة.

*نقلاً عن صحيفة "القبس"