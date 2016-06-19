خطوة موفقة اتخذتها الحكومة بإعادة النظر فى قانون التظاهر الذى لم يكن فيه عوار فقط، وإنما كانت له نتائج سياسية وخيمة داخليا وخارجيا. وسوف تكون الحكومة أكثر توفيقا إذا لم تجعل عملية «إعادة النظر» بديلا فى حد ذاتها لتعديل القانون، أو استبداله بآخر أكثر عدالة ويهتدى بالقواعد العالمية. ويمكن للحكومة أن توفر الكثير من الوقت إذا ما أخذت بتحفظات المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يضم العديد من المعتركين بالعمل فى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. صحيح أن هناك معارضين يريدون أن يأخذوا بعملية «إعادة النظر» هذه إلى مستويات أعلى من الحقوق للمتظاهرين، ربما تؤدى إلى الإطاحة بالعملية كلها لأنها سوف تكون على حساب المجتمع والدولة معا.

المسألة أننا نفتقد «ثقافة التظاهر» التى تبدأ بتعريفه كمفهوم، وأدواته التى تجعل هذا المفهوم واقعا مفيدا فى العملية السياسية، فالتظاهر «السلمى» هو واحدة من أدوات التعبير عن الرأى من شريحة فى المجتمع لم تجد فى المؤسسات المتاحة (القضاء ومجلس النواب والإعلام والشكوى لدى السلطة التنفيذية) ما يعطيها الفرصة لعرض موقفها على الرأى العام. وعلى الجانب الآخر، فإنه لا يوجد فيه ادعاء بتمثيل الأمة، أو الجماهير، أو الشعب، وإلا لكان الطريق الأقصر للتعبير عن رأى معارض هو تكوين حزب وخوض الانتخابات والتعبير عن وجهة النظر من تحت قبة البرلمان. وبشكل ما فإن التظاهر هو حالة استثنائية للتعبير، بينما الأصل فى الديمقراطية «التمثيلية» فهو الخوض فى المعترك السياسى والحصول على الأغلبية فى الانتخابات سواء كانت هذه النيابية، أو فى الاستفتاءات العامة، أو النقابات والاتحادات المعبرة عن مصالح جماعة بعينها. فى كل الأحوال فإن المجتمعات الديمقراطية وضعت حدودا للتظاهر من حيث الإخطار، والتوقيت، والمكان، وإشهار قضية، ونوعية الشعارات المرفوعة، بحيث لا تنطوى على التحريض على ما يخالف الدستور أو يدعو إلى العصيان المسلح أو التمييز العنصرى بين الأعراق والنحل، والأهم من ذلك كله أن تكون وراءها مؤسسة أو رابطة لها عنوان يسمح بالاتفاق والتفاوض والمحاسبة.

المعضلة لدينا فى قضية التظاهر لها جانبان: أن الحكومة قامت بالتضييق على التظاهر إلى أقصى درجة حتى بات النص الدستورى الذى يبيحه شبه معطل، وأن الراغبين فى التظاهر يقومون بتوسيع الحق إلى الدرجة التى تجعل من التظاهر بديلا عن العملية السياسية كلها. فى كلتا الحالتين فإن ثقافة التظاهر غائبة، فالحكومة تتجاهل حقا دستوريا عندما تقيد، فضلا عن أنها تحرم نفسها من رأى فى المجتمع سواء كان المنتمون له من الأعداد القليلة أو الكثيرة، أما الراغبون فى التظاهر فإنهم يتجاهلون كل ما ذُكر أعلاه، فالمظاهرة لا يحدها وقت إلا مدى تعب المشاركين فيها، ومدى قدرتهم بالشعارات على جذب الأنظار، والحصول على المدد من متظاهرين جدد، والمكان فيها مرتبط بالظروف، ففيها من المرونة ما يلف ويدور بين الأحياء، أو التموضع فى ميدان (يُستحسن أن يكون ميدان التحرير أو النهضة)، أو التشتت إلى مظاهرات فرعية تنتشر وتنكمش حسب الظروف.

ثقافة التظاهر لدينا هى أن المظاهرة هى المقدمة الطبيعية للاعتصام، والاعتصام بعد ذلك هو المقدمة الطبيعية للثورة، والثورة بعد ذلك هى الإطاحة بالنظام القائم ثم بعد ذلك لا شىء. ببساطة فإن مجموعة القيم والتقاليد التى تحيط بفكرة التظاهر فى مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بالتجربة التى مارسها الشباب المصرى فى يناير 2011 ويونيو 2013، وما بينهما عندما كان التجول فى شوارع القاهرة والمدن الكبرى ذائعا على مدار الساعة، وعندما كان الخلط بين السياسى والفئوى منتشرا، وعندما كان قطع طرق المواصلات والهجوم على المؤسسات العامة ممكنا، وحرق أقسام الشرطة متاحا. مثل ذلك لا ينتمى إلى ثقافة التظاهر «السلمى»، وإنما هو واحد من فصول كتاب الثورة التى قد تكون قوة جبارة للتغيير وإعادة بناء المجتمع والدولة، وقد يكون المقدمة الطبيعية للفوضى الدائمة، وفى دول الحرب الأهلية.

ثقافة التظاهر السلمى هنا مطلوبة ولصالح الدولة ومَن يريدون التظاهر، وهى ثقافة تنطوى على عملية التوازن الضرورية بين مسار وكفاءة النظام العام للدولة، وحق كل مَن يسكن على أرضها أفرادا أو جماعات كبيرة أو صغيرة أن تعبر عن نفسها سلميا فى مكان وزمن معلومين للتعبير عن رأى بصدد قضية بعينها سواء كانت منع التلوث عن مياه النيل أو الإسراع بتعمير سيناء (لم تحدث أبدا مظاهرة فى مصر لها علاقة بهذه الأهداف النبيلة) أو المطالبة بقيام الدولة الفلسطينية. وفى معظم دول العالم المتقدم فإن وقت المظاهرة هو الوقت الكافى لاستدعاء وسائل الإعلام التى تصور وتنقل الآراء والتعليقات، ثم بعد ذلك يمضى الجمع إلى حال سبيله، فالمسألة فى أولها وآخرها تعبير عن الرأى، وليست فرض رأى أو إدارة مجتمع، أو فى بعض الأحيان مهنة لأصحاب الحناجر القوية، وأحيانا تكون مقدمة لبناء كيان للسياسة المشروعة من خلال الأحزاب والانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية. أحيانا، ولا شىء بعد ذلك أكثر ولا أقل.

*نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"