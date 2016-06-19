رجال أعمال متفائلون

الصور القاتمة لدى العديد من رجال الأعمال والمستثمرين بشأن المستقبل، بدأت تتغير إلى حد ما إلى تفاؤل حذر.

بالمصادفة البحتة قابلت العديد من نجوم رجال الأعمال يوم السبت قبل الماضى. بعضهم فى حفل «إفطار الأسرة المصرية» الذى دعانى إليه رئيس الجمهورية ضمن «الأسرة المصرية». وفى اليوم نفسه ولكن مساء على هامش سحور أقامه المستشار طاهر الخولى وحضره العديد من الشخصيات العامة.

سؤالى كان موحدا تقريبا لغالبية رجال الأعمال الذين قابلتهم ونصه: هل أنت متفائل أم لا؟ أو هل تغيرت الصورة السلبية للأفضل؟!

غالبية من سألتهم كانت إجاباتهم إيجابية إلى حد كبير.

أول شخص قال: «الصورة الإيجابية وصلت إلى ذروتها بانعقاد المؤتمر الاقتصادى الدولى فى شرم الشيخ فى منتصف مارس ٢٠١٥ لكنها ظلت تتراجع شيئا فشيئا لأسباب كثيرة، منها الإرهاب وعدم الاستقرار والاضطرابات الهائلة فى المنطقة والقرارات الاقتصادية المتضاربة، خاصة بشأن السياسة النقدية».

هو يعتقد أن الوقت الراهن يشهد تحسنا ملموسا لكنه لا يزال يحتاج إلى وقت.

رجل أعمال ثان يعمل فى صناعة الحديد قال: إنه وعددا كبيرا من المستثمرين كانوا شبه يائسين، لكن الصورة تتغير للأفضل. وبعد أن كان غالبية رجال الأعمال فى حالة انتظار وترقب وأموالهم موجودة «تحت البلاطة»، فقد أدركوا أن العجلة دارت، وأن تأخرهم عن المشاركة قد يعنى أن القطار قد ينطلق ويتركهم. يضيف أن بعض رجال الأعمال المترقبين والمنتظرين، وجدوا الحكومة تطرح العديد من المشروعات فى أكثر من مكان سواء فى المدن الجديدة أو محور قناة السويس أو العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالى فإن عدم تقدمه للمشاركة يعنى أنه قد يخسر فرصة كبيرة فى المستقبل.

رجل أعمال ثالث قال: إن هناك مجموعة من رجال الأعمال يستحقون أن يطلق عليهم رواد ومغامرون حقيقيون؛ لأنهم جازفوا واستثمروا، أو ظلوا يستثمرون «فى عز فترات الإرهاب والعنف وغياب اليقين».

هؤلاء يفكرون بطريقة عملية مفادها أنهم إذا توقفوا الآن، فقد يخسرون كل شىء، ولذلك ظلوا يواصلون العمل، ويعتقدون أنهم يقتربون من قطف الثمار خلال شهور. وفى تقدير هذا الرجل فإنه بعد عودة انطلاق الأعمال منتصف يوليو المقبل عقب عودة العمال من إجازة العيد ونهاية العمل فى الزراعة فإنه يتوقع انطلاقة اقتصادية سوف يشعر بها الجميع.

رجل أعمال رابع يقول: إن الاستثمار فى مجال المقاولات يعيش أزهى عصوره منذ بداية حفر قناة السويس الجديدة فى أغسطس قبل الماضى، والآن فى المدن الجديدة، لكن الرهان أن ينتقل الاستثمار إلى مجالات أخرى أكثر استدامة وتنتج سلعا أساسية وتولد فرص عمل جديدة.

رجل أعمال كبر جدا أقر بوجود انفراجة، لكنه يراها فى مجالات محددة مثل المقاولات والبناء والطرق، لكن هناك مشكلة كبرى فى كل الأعمال المرتبطة بالدولار والاستيراد من الخارج.

لكن هل هناك علاقة حقيقية بين عودة الاستثمار والمناخ السياسى؟!

العلاقة أكيدة وكلما كان هناك استقرار وتوافق سياسى كلما زادت الثقة فى المستقبل والإقبال على الاستثمار، لكن هناك وجهة نظر أخرى تقول إنه كلما زادت الاستثمارات وتولدت فرص عمل، كلما شجع ذلك على الاستقرار السياسى.

رجل أعمال سادس يقول: إن هناك إنجازات حقيقية فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى، خصوصا فى مجال الطرق والنقل والمدن الجديدة. لكن الحكومة فشلت إلى حد كبير فى تسويق هذه الإنجازات، فى حين أن هناك اعتقادا واسع النطاق بأن الأخطاء السياسية الكبرى قد تطيح بأى إنجازات اقتصادية مهما كانت عظيمة.

كان الله فى عون الحكومة، وهى تحاول النهوض بالاقتصاد وسط منطقة مضطربة واقتصاد عالمى يعانى ركودا، وإرهاب عالمى ومحلى، وافتقاد للرؤية فى كثير من الأحيان.

*نقلاً عن صحيفة "الشروق"