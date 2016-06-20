الخطاب الديني بين الصمت والضوضاء

المشكلات التي تسببت فيها الجماعات الإسلامية المتشددة في الكثير من الدول العربية، أخفقت في أن تدفع المفكرين والشيوخ والحكومات إلى تبني خطاب ديني يتواءم مع متغيرات العصر، ووضع حد للفراغ الذي يستثمره متطرفون لجذب المزيد من المؤيدين والمريدين والأنصار والأتباع.

الضجيج الذي سمعناه بشأن ضرورة التجديد في دول عدة، لم يفض إلى نتيجة محددة، كأن هناك من يريدون أن يظل الحال على ما هو عليه، من التردي والتخلف، أو هناك مستفيدون من حالة التكلس التي تبدو عليها مجتمعات عربية مختلفة، بلغ الخمول فيها حدا أصبح التوافق عليه أمرا طبيعيا.

ربما تكون مصر من أكثر الدول العربية التي ترددت فيها عبارات التجديد والتطوير والتغيير خلال الفترة الماضية، بسبب النشاط السلبي الذي قام به متشددون، وجراء التجربة القاسية لحكم جماعة الإخوان، وهو ما دفع قيادتها السياسية إلى تبني فكرة التجديد، وتكليف المؤسسة الدينية الأم (الأزهر الشريف) بالإشراف على هذه المسألة.

مضى أكثر من عام على التكليف الرسمي، ولم يتخذ الأزهر خطوة حقيقية في هذا الفضاء، سواء بسبب تكاسله أو عدم اقتناعه بالدعوة، أو لأن هذه المؤسسة العريقة تضم بين جنباتها معارضين للتجديد أصلا، وفي الحالتين خابت الظنون.

التحرك الوحيد جاء مؤخرا، وعقب جولة أوروبية قام بها أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى مقر الفاتيكان في روما، وباريس ولقاء عدد من الشخصيات السياسية والدينية هناك، حيث عقد مؤتمرا صحافيا بعد عودته أعلن فيه خطة رمزية لتجديد الخطاب الديني، شملت مجموعة من العناوين البراقة.

إذا كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أطلق صافرة البداية ورمى الكرة في ملعب الأزهر، ولم يتم إحراز أهداف صحيحة حتى الآن، فإن الأمر يدعو للتوجس ويثير القلق، ويدفع إلى البحث عن إجابات شافية تفسر العقم الذي وصلت إليه النخبة الثقافية في مصر.

الحديث عن التجديد لم ينقطع بالطبع، لكنه دخل دروبا ودهاليز متباينة، ولم يتم الاتفاق حول معناه ومغزاه، والأدهى أن هناك خلافا حول التوصيف ذاته، فالبعض يؤيد الصك التقليدي الذي يحمل شعار تجديد الخطاب الديني، والبعض رفع لافتة تجديد الخطاب قبل تجديد الفكر، وثمة فئة ثالثة نادت بخطاب جديد أصلا، وكلها مسميات لم تحرك القضية الأساسية من مكانها.

مع أن النتيجة المطلوبة واحدة، حتى لو اختلفت العناوين، غير أن الجميع عجزوا عن الالتفاف حول أجندة محددة، وجرى تسييس الدعوة، وإخضاعها لتقديرات أصحابها، حتى كادت تفقد الزخم الذي توافر لها، عندما شدد الرئيس السيسي على التجديد.

تفرغ الكثيرون لتصفية الحسابات وتوجيه الضربات، والتقليل من أهمية التغيرات المطلوب إدخالها على الخطاب الديني، وإشاعة أجواء قاتمة، بذريعة أن التيار الديني المتطرف في مصر راسخ بصورة تجعل من عملية بتره أو تصويبه عصية.

النتيجة التي وصلت إليها القضية، تبدو منقسمة بين تيارين، يتناحران بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن في النهاية يلتقيان عند نقطة واحدة، تدفع نحو الرغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، باعتباره صيغة مثالية للأطراف التي تتحرك على جانبيه.

التيار الأول، الذي تبنى الضجيج والصراخ والضوضاء، يضم شريحة عريضة من التيار الثقافي المدني، كل همه توجيه الاتهامات واللكمات للآخر، سواء كان مؤسسة رسمية، مثل رئاسة الجمهورية أو الحكومة، أو جهة دينية، مثل الأزهر ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، فضلا عن الدعاة والشيوخ المعروفين، وتحميلهم مسؤولية التخلف الذي أصبح عليه الخطاب الديني.

هذا التيار قدم أحيانا اجتهادات جيدة، لكن فريقا فيه رفع سقف التوقعات والرهانات إلى صورة بدت للبعض تعجيزية، عندما ظهرت دعوات شككت في التراث الإسلامي برمته، فدخلت التصورات التي قدمت من قبل هؤلاء في معارك جدلية، قللت من أهمية ما تنطوي عليه من أفكار مضيئة.

أما التيار الثاني، فيأتي على رأسه كبار شيوخ المؤسسات الدينية، الذين آثر غالبيتهم الصمت، وإن تفوهوا تحدثوا بأصوات خفيضة، ولم تكن لديهم القدرة أو الرغبة للمضي في طريق التجديد، لأنه قد يكون مكلفا لهم، ويضعهم في حرج بالغ، بل والاختيار بين التطوير بما يتناسب مع مقتضيات العصر، والاستمرار في التخندق، حتى لا تنكأ بعض الجراح، فيضطر البعض إلى الدخول في مواجهة مفتوحة تضعهم في خيار، بين البتر أو مواصلة التعايش مع أنصار التطرف.

عدد كبير من أنصار التيار السلفي يفضلون الصمت على المواجهة، وتعمدوا الهروب للأمام بفتح قضايا فرعية، عسى أن تبعدهم عن مواجهة الحقيقة، وهي أن الخطاب الديني وصل إلى مفترق طريق، يستلزم اتخاذ إجراءات علاجية حاسمة.

المراوغة والالتفاف على جوهر القضية، منحت لتيار من المتشددين فرصة لتفعيل أدواته، تارة للتحذير من مغبة التجديد، وأخرى بوضع العثرات أمامه، وثالثة بزيادة الصوت العالي واللعب على الأوتار العاطفية، وإشاعة أجواء توحي بأن كل من يطالب بالتجديد يستهدف القضاء على الإسلام.

حيال الفوضى في التصرفات، أصبح تجديد الخطاب لغما يمكن أن ينفجر في وجه من يدفعه الحماس للدعوة إليه، حتى دخل مرحلة عميقة من الخمول، منحت المتضررين منه جرعة كبيرة من الجرأة، يمكن أن تردع من تسول له نفسه العزف على وتره.

لذلك يستلزم تجديد الخطاب توافر مجموعة مهمة من العناصر، أبرزها رفع درجة الجدية عند الكثير من الجهات الرسمية، وتوصيل رسائل قاطعة أن القضية، تستحق أن تكون محل اهتمام دائم من قبل الحكومة المصرية، والمؤسسات التابعة لها. وعلى النخبة الثقافية، بشقيها المدني والديني، التفاهم حول الخطوط العريضة للخطاب الجديد، وتحديد الهدف منه، وتعميم الأفكار التي يحملها على جميع الجهات المعنية، لأن استمرار الانسداد الراهن، لن يساهم فقط في الإبقاء على تيار التطرف، لكن يمكن أن يمنحه البيئة اللازمة للمزيد من التمدد.

* نقلاً عن "العرب"