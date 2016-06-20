تجديد ليلى ويسرا .. وتكرار نيللى كريم

البطولة الحقيقية للدراما الرمضانية هذا العام كانت لشخصيات اعتبارية على رأسها وزارة الداخلية وبرامج «التوك شو»! وذلك تعبير صريح جدا على ما يبدو لحقيقة الأوضاع الجارية فى مصر,فتلك البرامج أصبحت طاغية بشكل مخيف فى السنوات الماضية لدرجة أنها أصبحت أكثر تأثيرا من كل الأحزاب السياسية القائمة فى البلاد, بل صاحبة سطوة على معظم المؤسسات,ولم يكن غريبا فى ضوء ذلك أن تظهر الفضائيات والعاملون فيها كمكون أساسى للتفاعلات الدرامية فى معظم المسلسلات إن لم يكن جميعها, والأمر ذاته يمكن قوله عن وزارة الداخلية أو المؤسسة الأمنية بشكل عام,فلا يكاد يخلو مسلسل من عشرات المسلسلات من التداخل الشديد لهذه المؤسسة فى كثير من أوجه حياة المصريين سلبا وإيجابا,ويبدو أن الفنان عادل إمام قد أدمن هذه المسألة منذ سنوات حيث باتت هذه العلاقة الملتبسة بينه وبين أمن الدولة على وجه التحديد ظاهرة شائعة فى كل أعماله السينمائية والتليفزيونية,أما إذا كان الحديث عن نجمات هذا العام فقد شهد تألق الكبار,وأثبتت يسرا وليلى علوى ونيللى كريم أنهن بالفعل نجمات شباك من الدرجة الأولي,وقد نجحت ليلى ويسرا على وجه التحديد فى الظهور بإطلالة جديدة وأداء مختلف هو قمة النضج الفنى يعكس حالة من التجديد,ما يساعدهما على الاستمرار بقوة على الساحة خاصة بعدما نجحت الفنانة ليلى علوى فى الظهور بـ«نيولوك» رشيق وقشيب,وبالتأكيد اكتسبت النجمة نيللى كريم شحنات معنوية ضخمة لتثبيت أقدامها كصاحبة أفضل أداء تمثيلى على مدى السنوات الثلاث الماضية, ولا يقل أداؤها فى مسلسل العام الحالى «سقوط حر» جمالا وتألقا إلا أن عيبه الوحيد أنه نسخة شبه مكررة من مسلسل العام الماضى حيث الدراما النفسية المكررة,فقط استبدال بسجن النساء مصحات علاج الإدمان بمصحات العلاج النفسي, وبالتالى سيكون من الأجمل والأفضل لنيللى عدم تكرار الشخصية ذاتها فى المرات المقبلة.

* نقلاً عن "الأهرام"