إتفاق إيران النووي بين التمزيق أوالحرق!

بينما يهدد المرشحان للرئاسة الامريكية، الديمقراطى كلينتون والجمهورى ترامب بتمزيق اتفاق التسوية السلمية للملف الايرانى اذا لم تلتزم طهران بتنفيذ كامل بنود الاتفاق خاصة ان الاتفاق لايمنع ايران بالمطلق من بناء قدرة عسكرية نووية لان امده الزمنى لايزيد على 15عاما،ولان الاتفاق لايقدم حلا لتهديدات طهران لمنطقة الشرق الاوسط، يهدد المرشد الاعلى خامنئى بحرق الاتفاق وليس فقط تمزيقه إذا لم ترفع واشنطن باقى العقوبات المالية عن طهران وتفرج عن باقى الارصدة المجمدة!.

وبرغم ان اللقاء الذى حدث أخيرا فى وارسو بين جون كيرى وزير الخارجية الامريكى ومحمد جواد ظريف وزير خارجية ايران خفف نوعا ما من لغة التهديدات المتبادلة، لايزال الاتفاق يلقى معارضة شديدة على الجانبين، فى طهران من جانب صقور المحافظين الذين زاد وزنهم اخيرا على حساب الاصلاحيين ويدعمهم المرشد الاعلى خامنئى بدعوى ان الولايات المتحدة تتلكأ فى رفع باقى العقوبات فضلا عن المشاكل التى تعوق تعامل طهران مع البنوك الغربية وتعرقل تأمين ناقلات النفط..، والاكثر من هذا ان ايران تصرح علنا بان اتفاق التسوية النووية لايلزم طهران وقف حالة العداء مع واشنطن التى يصعب معها وجود تعايش بين الجانبين، لان هدف الامريكيين لجم القدرة العسكرية والاستراتيجية لايران وعلى ايران أن تكون اكثر قوة!.

بينما يعتقد الامريكيون ان الاتفاق لايمنع ايران من امتلاك قدرة عسكرية نووية، لان جزءا مهما من الضوابط على تخصيب اليورانيوم وانتاج البلوتونيوم ينتهى فى غضون 15عاما، فضلا عن أن الاتفاق لايغل يد طهران عن مساعدة منظمات الارهاب وتهديد امن واستقرار الشرق الاوسط والخليج،والواضح أن الطرفين طهران وواشنطن يواجهان أسئلة عديدة يصعب الاجابة عليها حول قدرة الاتفاق على الصمود فى مواجهة مشكلات التطبيق،ووجود خصوم اقوياء على الجانبين يرفضون الاتفاق،اضافة إلى التغييرات المحتملة التى يمكن ان تطرأ على اوضاع الحكم فى البلدين!. وما بين التهديد بالتمزيق اوالحرق يظل الاتفاق موضع خلاف شديد فى منطقة الشرق الاوسط، السعوديون ودول الخليج يعتبرونه مصدرا لقلق شديد نتيجة هيمنة ايران المتزايدة على المنطقة، والعرب الباقون ينقسمون حول فائدته وضروراته، والامريكيون يخشون رغم سعادتهم بالاتفاق من ان يكون سببا لسباق نووى بين دول الشرق الاوسط، والاسرائيليون يعتبرونه شرا مستطيرا ينبغى هدمه وازالته من الوجود.

*نقلاً عن "الأهرام"