الارهاب المقيت.. لا دين له

الإرهاب ليس له لون ولا عرق ولا جذور، إنه وباء العصر، انتشر واستشرى في بقاع الأرض، يضرب مناطق مختلفة غير موالٍ ولا مبالٍ بالإنسانية جمعاء. وهو ضد فطرة الناس وسنن الكون، فالطبيعة البشرية فطرت على التعايش والتسامح مع بعضها بعضاً، في حين الإرهاب والتطرف المقيت يقتات على أشلاء الجسد البشري ويأكل منه، ويضرب أساس الوجود الإنساني في مناطق متفرقة من عالم اليوم.

وجميع العمليات الإرهابية أثبتت أن التطرف والإرهاب لا دين لهما ولا هوية، وجميع الأديان السماوية بريئة من الأعمال التي يرتكبها المجرمون والرافضون للآخر. والتطرف الديني والتعصب القومي المصحوب بالتفكير الإجرامي هما المسؤولان عن ارتكاب الجرائم الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء بغض النظر عن انتمائهم وعرقهم.

ومقتل النائبة البريطانية «جو كوكس» خير دليل على أن الإرهاب تجاوز حدود الدول، وعشش في عقول المنحرفين من كل الملل، ولذا فإن هزيمة التفكير الإرهابي، وترسيخ مفهوم التسامح بات مسؤولية كل حكومات وشعوب الأرض من شرقها وغربها، وشمالها وجنوبها دون تخصيص لمنطقة دون غيرها، لأن الإرهاب ذو هوية ولغة واحدة فقط لا غير هي لغة «القتل»، واستخدامه ضد المدنيين الأبرياء كوسيلة لإرهاب الشعوب والحكومات لتغيير سياساتها ومفاهيمها، التي تدعو للتعايش السلمي العرقي والديني.

وهو في كل الأحوال أيضاً مسلك مرفوض قانونياً وأخلاقياً، فالرأي الآخر المخالف يجب أن يواجه بالمنطق والحجة، ولا يجوز مطلقاً استهداف صاحب الرأي الآخر، أحرى قتله ظلماً وعدواناً وبطريقة جبانة.

والسؤال الأهم هنا: كيف تعاطى الإعلام الغربي مع حادثة «جو كوكس»؟ ولماذا وصف الإعلام هناك القاتل بالانطوائي والمجنون؟ هذا فعلاً سؤال محيّر، فالجريمة في واقعها تمثل استهدافاً غادراً، ورفضاً قاطعاً أكثر الطرق عنفاً وتطرفاً لمواقف النائبة البريطانية ذات العقد الرابع، ونشاطها في دعم وتأييد المهاجرين، وبالأحرى العزل المساكين الذين فروا من ويلات الإرهاب والمعارك الطاحنة في بلادهم، ونشاطها السياسي الآخر كحرصها على بقاء بلدها ضمن الاتحاد الأوروبي حتى لا يفقد 3 ملايين فرد وظائفهم بسبب ذلك الانسحاب، هذا فضلاً عن مسيرتها المهنية ونشاطها المشهود في دعم المنظمات الخيرية.

وربما كان التعاطي والتعامل الإعلام الغربي مع الحادثة سيصبح مغايراً لو أن الجاني من غير جنسية المجني عليها، أو من غير ديانتها! وقد كان «ترامب»، ومن هم على شاكلته، سيسعون لتأجيج الفتن ونشر الذعر من كل من ينتمي للإسلام والمسلمين.

والحقيقة أن تذبذب الإعلام الغربي وتردده في وصف من يهاجم مدنياً أعزل وبريئاً، بأنه إرهابي، إن كان ينتمي إلى المجتمع الغربي نفسه، يبدو أمراً مجحفاً بحق الأعراق والديانات الأخرى التي تعاني ويلات التطرف، ومن الصور النمطية السلبية الجائرة، وأحياناً المجانية، حين يلصق بها وبثقافاتها أي فعل يقدم عليه فرد متطرف أو منحرف منسوب إلى مجتمعاتها، بدلاً وصف ونعت فعل الإرهاب نفسه وفاعله دون غيره.

وفي السياق نفسه، يمكن تذكّر حالة أخرى هي المجرم أندرس بريفيك الذي قتل 77 شخصاً في عام 2011 في النرويج، فقد اجتهدت السلطات المعنية في التعرف على دوافعه وفلسفته، وأسهبت وسائل الإعلام الغربية في سرد التبريرات النفسية الواهية التي تلف وتدور دون أن تؤدي إلى وصف كل من ينتمي إلى الغرب بصفة الإرهابي! أما مهاجم ملهى أورلاندو ذو الأصول الأفغانية، فقد تم التعامل مع قضيته بشكل مختلف، ولم يبذل كثيرون أي جهد للتعرف على خلفيته الثقافية والنفسية، بل وصفوه من أول وهلة بالإرهابي، والكيل بمكيالين هنا يبدو كما لو كان مفصّلاً حسب العرق والدين.

وهنا لا نبرر أياً من تلك الجرائم الشنيعة والدوافع، والسلوك العدواني الذي يرفض الآخر، ويلجأ للقتل، ولكن على العالم أن يدرك ويعي أن الإرهاب والتطرف بعيد كل البعد عن الأديان والحضارات الإنسانية المختلفة، ولذا فلابد أن تتضافر الجهود للقضاء على كل فكر متطرف وجنوح إرهابي مهما كان.

إن الهتافات التي نادى بها قاتل النائبة البريطانية خلال ارتكابه جريمته وعند مثوله أمام القاضي تشبه كثيراً تلك الهتافات التي يرددها الإرهابيون الآخرون بعد أفعالهم الإجرامية، نصرةً لمذهب أو عرق أو دين.

أما «كوكس» الوادعة التي أمضت حياتها في خدمة البشرية من خلال عملها في المنظمات الخيرية، وكناشطة في حملة بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي، فقد راحت ضحية لفكر متطرف وفرد متعجرف مدفوع بإرهاب متأصل ضد كل من يخالفه، وهي نفسها من وقف مع المظلوم مطالبة بتدخل بلادها لوقف البراميل المتفجرة التي ترمى على الشعب السوري، ووقف سياسة التجويع، وقد سعت لتأسيس المجموعة البرلمانية «أصدقاء سوريا».

إن الأبرياء الذين راحوا ضحايا عنف فكري وإرهاب سلوكي منحرف كثر، وعلينا أن نعرف جيداً أن الإرهاب واحد، ونعمل معاً للقضاء عليه، وأول خطوة على ذلك الطريق هي الوعي بحجم خطر هذا الطاعون، والتعامل معه دون أي تحيز إعلامي أو ازدواجية معايير.

*نقلاً عن "الاتحاد"

