بعض من التنمية لا يكفى؟!

خلال الأسابيع القليلة الماضية تم الكشف عن عدد كبير من المنجزات الاقتصادية المبشرة ذات الثلاثة أبعاد: أولها تنمية البنية الأساسية وخاصة الطرق بقدر يفوق أكثر أحلامنا السابقة التى وصلت إلى العمل على إضافة ٣٢٠٠ كم من الطرق، ولكن الواقع شهد قرابة ٥٠٠٠ كم. وثانيها، تنمية مناطق متكاملة أبرزها منطقة قناة السويس التى تبدو وكأنها سوف تشغل مثلثا متكاملا يقع رأسه عند بورسعيد على البحر الأبيض ودمياط عند قمة فرع النيل الشرقى، وقاعدته الخط الواصل من القاهرة إلى منطقة العين السخنة على خليج السويس. ورغم أن شرق المثلث يمثله قناة السويس وغربه فرع نيل دمياط، إلا أنه يعبر من تحت القناة إلى سيناء، فتكون النتيجة هى زحف الكتلة السكانية الرئيسية فى مصر فى الدلتا والقاهرة شرقا عبر سلسلة من المدن والمشروعات الاقتصادية الكبرى (العاصمة الإدارية ومدن الإسماعيلية الجديدة، والسويس الجديدة) إلى مناطق التعمير داخل سيناء. وثالثها الوصول إلى فقراء مصر من خلال نهضة شاملة فى السكن تشمل البناء الجديد للعشوائيات الخطرة، وتحديث تلك القائمة وجعلها أكثر ملاءمة للعيش، والمثال الحى على ذلك حى الأسمرات الذى جرى افتتاحه.

الأبعاد الثلاثة لها مئات التفاصيل، ومعها الكثير من المشروعات العملاقة من البدء فى زراعة مشروع المليون ونصف مليون فدان، إلى السير قدما فى مشروع المفاعل النووى فى الضبعة، إلى قائمة طويلة من المشروعات لها علاقة بما بات معروفا بالمثلث الذهبى، والذى دفع قدما بزيادة إنتاج الذهب فى مصر من الصحراء الشرقية، وتوليد حقول إضافية للغاز والبترول غرب الدلتا. وبدون الدخول فى تفاصيل كثيرة، فإن ملخصها يظهر فيما أعلنه الرئيس السيسى أنه جرى إنفاق تريليون و٤٠٠ مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وهو ما لم يحدث فى هذا الزمن القياسى فى الدولة المصرية من قبل لا بهذا القدر من الاستثمارات، ولا خلال هذه المدة الزمنية القصيرة.

كل ذلك لا شك فيه، وأدلته ظاهرة على الأرض لكل من لديه عين، ولكن المشكلة هى أنه رغم كل ذلك فقد أعلنت الحكومة أنه فى العام المالى الحالى ٢٠١٥/٢٠١٦ فإن معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى سوف يكون ٤،٤٪، وهو ما لا يشكل زيادة كبيرة على معدل النمو فى العام السابق ٢٠١٤/٢٠١٥ والذى كان ٤،2%؛ وكذلك فإن معدل التضخم قارب ١٣٪، والبطالة قرابة نفس النسبة. اللغز هنا يمكن طرحه على الوجه التالى: كيف يمكن بعد هذا القدر من الإنفاق، وخلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، أن يظل معدل النمو تقريبا على ما هو عليه، مع ملاحظة أن معدل النمو السكانى يصل تقريبا إلى ٢،٢٪ خلال نفس الفترة (ساعة كتابة هذا المقال بلغ عدد سكان مصر ٩١ مليون نسمة)؛ والأخطر أن مؤشرات التضخم والبطالة ترتبط عكسيا مع زيادة الاستثمار القومى، فإذا زادت الأولى فإن الطلب على العمل يزيد، ومع زيادة العرض فى السلع والبضائع فإن التضخم يتراجع. ولكن للأسف لم يحدث ذلك، وما حدث هو أن الصادرات المصرية إلى خارج البلاد تراجعت من ٢٨ مليار دولار إلى ٢٢ مليار دولار.

هذه المعادلات مغرقة فى بساطتها، وهى فى الواقع أكثر تعقيدا بكثير، ومع ذلك فإن المفارقة فى المعادلة تظل فى حاجة ماسة إلى تفسير. الزمن قد يكون واحدا من التفسيرات فلا تزال المشروعات فى بدايتها، ولكن تريليون ونصف تريليون جنيه من الإنفاق الاستثمارى لا يزال هائلا، ويفترض فيه أن يولد من السلع والخدمات ما يرفع معدل النمو لا أن يظل تقريبا على ما هو عليه. التفسير الوحيد الذى يبدو معقولا ويحل هذا اللغز هو أنه فى الوقت الذى تحدث فيه كل هذه الإنجازات، وتجرى فيه هذه الاستثمارات، فإن استثمارات قائمة بالفعل، وجرى إضافتها إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال العقود الماضية، إما أنها خرجت من السوق كلية، أو أن إضافتها تراجعت إلى حدود دنيا خلال السنوات القليلة الأخيرة.

بالصدفة البحتة قمت بزيارة المنطقة الصناعية الجديدة فى العين السخنة، أى أنها جزء لا يتجزأ من المنظور التنموى لمنطقة مثلث قناة السويس (بورسعيد القاهرة العين السخنة)؛ وفيها يوجد عدد غير قليل من المصانع التى يجمعها أنها جزء من القاعدة الصناعية المصرية التى تعتمد على تكنولوجيات متقدمة ولها القدرة على المنافسة العالمية، ومن ثم فإنها قوة أساسية فى التصدير. ومن بينها فإن أكثرها تقدما هو مصنع للحديد والصلب لديه قدرات إنتاجية لخمسة ملايين و٨٠٠ ألف طن من الحديد (ثلاثة ملايين ونصف مليون طن من حديد التسليح، ومليون طن من الحديد المسطح، ومليون و٣٠٠ ألف طن من حديد التسليح والمسطح المرن). ومع ذلك فإنه فضلا عن أن هذا المصنع لم يصل أبدا خلال السنوات الخمس الماضية إلى طاقته القصوى، فإن إنتاجه تراجع من ٤،705 ملايين طن عام ٢٠١٣ إلى ثلاثة ملايين و٨٥٣ ألف طن فى عام ٢٠١٥، ومعه تتراجع الصادرات من ٤٩٧ مليون دولار عام ٢٠١٣ إلى ١٢٩ مليون عام ٢٠١٥، هذا علما بأن عائد الصدرات لذات المصنع فى عام ٢٠٠٨ كان ٧٨٠ مليون دولار.

أخذنا هذا المصنع أولا كمثال لأنه فى الوقت الذى تجرى فيه التنمية على قدم وساق من ناحية، فإن التنمية السابقة لمصر تتراجع بقوة من ناحية أخرى. وثانيا لأن المصنع يمثل جيلا كاملا من عمليات التنمية فى البلاد بدأت مع الإصلاح الاقتصادى فى ١٩٩١ واستمرت على مدى العقدين التاليين (١٩٩١/٢٠١١)، وشملت الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة. باختصار فإن التراكم الرأسمالى الضرورى لعملية التنمية لم يحدث وكان ذلك لأسباب كثيرة لكن أهمها كان توقف الإنتاج لأسباب راجعة لعدم وجود الطاقة (نفط أو غاز أو كهرباء) مما أدى إلى توقف المصانع عن الإنتاج كلية أو تراجعه بدرجة ملحوظة لأن فترات الإنتاج باتت أقل بكثير من فترات التوقف؛ والفوضى الجارية فى السياسات النقدية والمالية جعلت استيراد مستلزمات الإنتاج بالغة الصعوبة.

هنا فإن بقاء معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى على حاله تقريبا، وكذلك معدلات التضخم والبطالة المرتفعة، رغم الإنجارات التى تمت، تدلنا على أن مصر تحتاج إلى ما هو أكثر بكثير مما هو حادث لكى تحقق معدلات النمو المرتفعة (من ٨ ٪ إلى ١٠٪) التى حققتها بلدان أخرى لكى تنطلق حقيقة إلى الأمام. ورغم أهمية الدفعة الحالية غير المسبوقة، فإنها لن تكون كافية ما لم نبق ما كان لدينا بالفعل فى أقصى مستويات إنتاجيته التى تحققت خلال العقود السابقة. ومن الجائز أن ذلك تحديدا يمثل عقدة التنمية المصرية على مدى أكثر من قرنين حيث كان على كل عهد ونظام وعصر أن يبدأ من أول الطريق. صحيح أنه لم توجد حوادث كثيرة لتدمير ما سبق فى التاريخ المصرى كما جرى فى بلدان أخرى، وما جرى كان تغير الأولويات، وتعدد مناهج التنمية، والرغبة فى إثبات القدرة التنموية، مما أدى إلى أن ما سبق تعرض دائما لدرجات من الإهمال، والتآكل والتراجع. وكانت النتيجة أن المحصلة النهائية لكل مرحلة من تاريخنا أخذت بيدنا خطوات محدودة إلى الأمام بينما كان متاحا إذا ما جرى البناء على ما سبق، وتصدر نمو القوى الإنتاجية للبلاد، وتحقيق التراكم الرأسمالى، قمة أولوياتنا، لحققت كل مرحلة قفزة كبيرة تماثل ما حققته مجتمعات أخرى. وليس على من لا يصدق إلا أن يراجع التجربة الفيتنامية التى حققت خلال أربعة عقود تفوقا هائلا علينا رغم أن الحرب الفيتنامية انتهت عام ١٩٧٤، أى ذات العام الذى بدأ فيه الرئيس السادات سياسة الانفتاح والنمو. المقارنة على أية حال تستحق مقالا آخر.

*نقلاً عن "المصري اليوم"

