قائد السبسي..ورداء الوطنية المهترئ

يبدو أن شهر رمضان الحالي أو كما يسميه التونسيون "سيدي رمضان" سيظل في ذاكرتهم لفترة طويلة باعتباره شهر التقلبات وعدم الاستقرار بامتياز، بدءا من الأحوال الجوية المتقلبة بين القيظ والسحب والأمطار مرورا بتقلبات الأسعار بين يوم وآخر واتجاهها إلى الارتفاع في محاولة من العديد من التجار الذين يعتبرون شهر الصيام شهر الدخل الوفير على حساب المواطن المنهك وصولا إلى عدم الاستقرار السياسي الحالي وهو الأهم، منذ أطلق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في بداية الشهر على قناة الوطنية الأولى مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها بالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة.

مبادرة أراد من خلالها رئيس الجمهورية التدثر برداء الوطنية بعد أن أحس على ما يبدو بتغول حركة النهضة التي أصبحت بعد انشقاق الحزب الذي أنشأه بنفسه وأوصله للسلطة وانقلابه على برنامجه الانتخابي الذي وعد خلاله بعدم التحالف مع النهضة، تتمتع بأكبر كتلة برلمانية إضافة الى خروجها أكثر تلاحما على الأقل ظاهريا بعد مؤتمرها العاشر وقرار رئيسها راشد الغنوشي من جهته بالتدثر بـ"السفساري" التونسي وهو عبارة عن لحاف ترتديه التونسيات ومازلن، فوق عباءة الإخوان التي أجبرته الظروف الداخلية وخاصة الإقليمية على إخفائها.

فمبادرة الرئيس لم تلق الترحيب الذي كان يتوقعه خاصة من قبل أكبر منظمتين، الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة رجال الأعمال، اللذين رفضا الانضمام الى الحكومة المقترح تشكيلها مع الإعلان عن تأييدها وفضلا البقاء خارجها في ظل الظروف المهتزة سياسيا، وخاصة اقتصاديا، بعد انزلاق الدينار التونسي الى مستويات قياسية مقابل اليورو والدولار كنتيجة مباشرة لتوقف عجلة الإنتاج في البلاد وبالتحديد في القطاعات المدرة للعملة الصعبة كالفوسفات بسبب الإضرابات التي شملت وما تزال تقريبا جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية.

كما أن مبادرة الرئيس أحدثت إرباكا جديدا في صلب حزبه الذي انشق جنرالاته كالعادة واختلفوا حول ما إذا كان يجب التضحية برئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد أو الإبقاء عليه، وكذلك حول الشخصية التي ستعوضه. وراجت سوق الأسماء من قبل المقربين من جنرالات نداء تونس وخاصة نجل الرئيس نفسه الذي يبدو أنه يميل الى ترشيح وزير المالية الحالي أو صاحب "قناة العائلة" أو قناة "نسمة" وهي كما ذكرت مجرد إشاعات لحد الآن.

أما بخصوص رئيس الحكومة نفسه، الذي التقى في أكثر من مناسبة رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة، فقد أتت ردود فعله متذبذبة بين رفض الاستقالة والإصرار على المضي في أداء مهمته الى حين إقالته من قبل البرلمان الذي زكى تعيينه وبين القبول بما يخدم المصلحة الوطنية. كما أن هذه المبادرة أربكت حركة النهضة التي أعلنت أنها فوجئت بها ولم تتم استشارتها إلا أنها أعربت عن تأييدها لها حتى وإن رفعت في الفترة الأخيرة نبرة خطابها مطالبة على لسان بعض قادتها بالمشاركة في الحكومة بما يتماشى مع حجمها السياسي وخاصة البرلماني.

هذا في حين واصل اليسار التونسي وخاصة الجبهة الشعبية، التي تمثل السلطة السياسية الثالثة في البلاد، رفض المشاركة في الحكومة، متمسكة بكرسي المعارضة الوثير في ظل الأزمات الحالية وببرنامج يرى العديد من الاقتصاديين أنه أبعد ما يكون عن الواقعية ويتميز بشعبوية بدائية تتمثل في رفض تسديد الديون الخارجية وإثقال كاهل المستثمرين بالضرائب.

وفيما الأزمة تتفاقم والشائعات تروج عن احتمال تأخر الدولة في تسديد رواتب الشهر الحالي بعد أن باتت تونس قاب قوسين أو أدنى من إعلان إفلاسها يمضي التونسيون أيام رمضان يصارعون الحر وارتفاع الأسعار في انتظار نهاية الشهر وظهور "الدخان الأبيض" بالإعلان عن المنقذ ـ المعجزة المنشود، الذي يجب أن يكون شابا ومحنكا سياسيا وخبيرا اقتصاديا ومصلحا اجتماعيا يرضي النهضة والنداء والجبهة الشعبية واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وباقي الأحزاب، وألا يكون أيضا من أزلام النظام السابق. فعلى كل تونسي يظن أنه يتمتع بهذه الخصال أن يتقدم لهذه الوظيفة الشاغرة.