ما أكثر المنافقين!

في الصلاة من الافضل ان يكون لديك قلب بلا كلمات.. عوضا عن كلمات بلا قلب.. وما اكثر المصلين بالمساجد والبيوت يسجدون ويركعون.. يتشهدون ويقرؤون كلمات فقط بلا قلب.. عقولهم هائمة في عالم آخر يفكرون كيف ومتى ولماذا واين.. ولا ينتبهون انهم انتهوا من الصلاة الا حين تلتف رقابهم يمينا ثم يسارا.. السلام عليكم ورحمة الله.. السلام عليكم ورحمة الله.

بدأت كلماتي بالصلاة لانها اطهر ما نقوم به اذا نبعت من القلب.. اذا احيطت بالخشوع والسلام والايمان الكامل.. اذا ما أُديت وفق رغبة صادقة بالاتصال مع الله سبحانه.. لمناجاته ودعوته.. لشكره والامتنان لنعماته.. لا ان تكون حركات تعودنا عليها وتعودنا ان نقوم بها بعد اعلان الصلاة.. نهرول الى المساجد واماكن الصلاة خارج بيوتنا ونفرش سجاجيدنا في بيوتنا.. ليرى من حولنا اننا نصلي وليعرف الجميع اننا نصلي.. نعمل حساب الانسان وننافق مع الرب.

ليس الصلاة فقط هي من يجب القيام به وتأديتها بأمانة وصدق خالصين.. حتى اعمالنا اليومية التي نحتك بها مع الناس يجب ان تكون خالصة في صدقها وامانتها.. وليس مجرد التوقيع على الحضور او البصمة ثم الكسل والكذب والنفاق والتنصل من العمل وهدر الوقت بأتفه الامور.. سعيا وراء قبض الراتب آخر الشهر.. فقط.

للاسف الامانة عملة اصبحت نادرة جدا هذه الايام في كل شيء.. ان تلتزم بوقتك وتصل الى عملك وانت عازم على العمل بإخلاص.. بشوش في وجوه المراجعين.. محبا لعملك.. متقنا له وامينا مع كل ما هو تحت يدك من معلومات وامانات.. وحين يقسم بأنه سيعمل بأمانة.

الامانة الا ينسى من يؤدي قسما.. انه يقسم لله وحده وليس لمن يقف امامه من البشر.. وحين ينوي ان يختلس او يسرق او يستغل منصبا او ضعفا او فضيحة.. عليه ان يعي ان من اقسم باسمه سينال منه آجلا ام عاجلا.. لان هناك قوة اكبر منه كثيرا تستطيع ان تحول نعمته الى نقمة ونجاحه الى كارثة.

الامانة ان نعرف ان الحلال والحرام دينيا لا يمكن بأى حال من الاحوال ان يتحولا الى حلال وحرام اجتماعيا.. بمعنى ان نفعل ما نريد فعله ونقوم بما نريد القيام بها امام الناس.. واذا ما غابوا صار العكس.. وهذا ما اقصده بالصدق في الصلاة اولا ثم بالسلوكيات الاخرى ثانيا وثالثا.

*نقلاً عن "القبس"