تناسق الأعداد في القرآن الكريم

اشتملت آيات القرآن الجليلة على معجزات جمة كانت وستبقى إلى أبد الآبدين، فلقد تحدى العرب ببلاغتهم وكشف ومزق حواجز الأزمنة الغابرة ومزق الأمكنة وما جرى بها من أحداث وكان لإخباره للمشركين عما يجيش في خواطرهم وما يدور في بالهم بل وتحديهم في حاضرهم ومستقبلهم، ما أصمت به أهل الكفر والضلال، ويأتي كذلك الإعجاز العلمي والتشريعي واللغوي.. الخ، ليبين للناس ويثبت للخلق أنه قول كريم من ذي العزة.

نستعرض أدناه جهودا رياضية هدف المجتهدون بها بيان معجزات القرآن العددية.

ـ ذكرت الدينا (115) مرة، والآخرة (115) مرة.

ـ ذكرت الملائكة (88) مرة والشياطين كذلك (88) مرة.

ـ تكرر لفظ الحياة ومشتقاتها بما يخص الخلق والاحياء (145) مرة وذكر الموت ومشتقاته بما يخص الموت والفناء كذلك (145) مرة.

ـ وردت كلمة الصالحات بمشتقاتها (167) مرة، وبذات العدد وردت كلمة السيئات بمشتقاتها (167) مرة.

ـ وردت المصيبة في القرآن (75) مرة والشكر (75) مرة.

ـ ذكر اسم ابليس (11) مرة والاستعاذة بالله منه كذلك (11) مرة.

ـ ومن الملاحظ ان كلمة الرحمن وردت (57) مرة ووردت كلمة الرحيم ضعفها (114) مرة.

ـ تكرر لفظ الأبرار (6) مرات والفجار (3) مرات.

ـ كان لعدد كلمة اليسر ثلاثة أضعاف كلمة العسر (36) مرة لليسر و(12) مرة للعسر.

ـ تكررت كلمة شهر (12) مرة وهو عددها في السنة.

ـ وردت كلمة اليوم (365) مرة وهي أيام الله في السنة.

ـ لبث أهل الكهف (300) سنة بالتقويم الشمسي و(309) سنوات بالتقويم القمري هذا ما ذكرته سورة الكهف والحسابات الفلكية أكدت أن كل 100 سنة شمسية تعادل 103 سنوات قمرية، سبحانك اللهم آمنا بك وبعظمتك.

ـ ورد ذكر البر ومشتقاته (20) مرة، وبذات التكرار لكلمة الثواب (20) مرة.

ـ تتكون سورة البقرة من (286) آية فإذا أخذنا الشق الأول من العدد (86) تكون عدد السور المكية وإذا أخذنا الشق الثاني (28) يكون عدد السور المدنية.

ـ يتكون القرآن الكريم من (30) جزءا و(60) حزبا، أما عدد آياته فهي (6236) آية، وعدد كلماته (77473) كلمة وعدد حروف القرآن حسب كتابتها (32307) حرفا وحسب لفظها (332588) حرفا.

ـ عدد النقط في كلمات القرآن (156081) نقطة.

ـ أطول سور القرآن سورة البقرة (286) آية، تليها الشعراء (277) آية، وأقصرها الكوثر (3) آيات.

ـ أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين في سورة البقرة.

ـ أقصر آية وردت مكونة من حرفين «طه»، «يس»، «حم».

ـ أطول كلمة في القرآن وردت في سورة الحجر (فأسقينكموه)، 10 أحرف وكذلك (أنلزمكموها) في سورة هود 10 أحرف، و(فسيكفيكهم) في سورة البقرة 9 أحرف.

ـ أما منتصف القرآن حسب الكلمات فهي عند كلمة (وليتلطف) في سورة الكهف.

ـ تعادل سورة الإخلاص ثلث القرآن والكافرون ربعه.

ـ تكرر اسم الجلالة الله على الأقل مرة واحدة في كل آيات سورة المجادلة.

ـ عدد سجدات القرآن (14) سجدة منها سجدتان وردت في سورة الحج.

ـ ولم ترد البسملة في سورة التوبة وإنما وردت في سورة النمل مرتين ليساوي بذلك عدد البسملة عدد السور (114).

ـ ستة ورد ذكرهم في القرآن وهم أبناء أبناء أنبياء

إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.

إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام.

يعقوب بن إسحاق عليهما السلام.

يوسف بن يعقوب عليهما السلام.

سليمان بن داود عليهما السلام.

يحيى بن زكريا عليهما السلام.

ـ يطلق على سورتي البقرة وآل عمران «الزهراوان» لكونهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة.

ـ ورد في القرآن ذكر ثلاث صلوات من الخمس وهي: الفجر، العصر، والعشاء.

ـ أكبر عدد حسابي ورد في القرآن (مائة ألف) في سورة الصافات.

* نقلا عن "الأنباء"