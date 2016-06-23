كثيرة هى برامج «الكاميرا الخفية» فى رمضان، أشهرها برنامج رامز الذى بذل القائمون عليه جهدا كبيرا وخلاقا ليصلوا به إلى مستويات عالمية، ولكنه للأسف، مثل غيره من البرامج المشابهة، لا يهدف إلا لإحراج الضيوف والسخرية منهم ومن ملابسهم ومن الطريقة التى يتحدثون بها.

ولكن برنامجا واحدا من هذه الفئة خرج عن المألوف واستخدم الكاميرا الخفية لتسلية المشاهدين، وفى الوقت نفسه تقديم رسالة هادفة، وهو برنامج (الصدمة) الذى يقدمه الفنان كريم كوجاك على فضائية عربية من القاهرة.

دارت إحدى حلقاته فى محل لبيع الملابس ويقوم خلالها البائع ( وهو ممثل) بمعاملة سيدة ترتدى الصليب بفظاظة (وهى ممثلة ايضا)، ويرفض البيع لها لأنها كما قال (مسيحية، ونحن لا نبيع لمسيحيين).

وهنا يتجمع عدد كبير من الأشخاص المسلمين ـ معظمهم من السيدات المحجبات ـ ليتولوا الدفاع عن (المسيحية) بقوة شديدة، رافضين ما يقوم به هذا الشخص (المسلم) غير عابئين بتبريره لذلك بأنه حفاظا على المكان المخصص للمسلمين فقط.

تنهره سيدة مسنة وتصرخ أخرى فى وجهه وتتعجب ثالثة من كونه مسلما وتذكره بحقوق أهل الكتاب، وتطالب رابعة بحضور مدير المحل فورا، وتتحداه خامسة أن يكرر ما قاله أمام كاميرات التصوير لتفضحه على شبكات التواصل الاجتماعي.

ثم ينقلب الحال ويقول البائع لسيدة محجبة أنه لا يبيع للمسلمين فيلتف حوله عدد كبير من الزبائن متعجبين ويناقشونه بهدوء موضحين له أن ما يقوم به خطأ كبير ودعوة غير مبررة لإثارة الفتنة لأننا جميعا أخوة ولا فرق بين مسيحى ومسلم فى مصر.

برنامج رائع ورسالة سامية.. تحية لكل من أسهم فى إنتاج هذا العمل الهادف والممتع فى آن واحد.

*نقلاً عن صحيفة "الأهرام"