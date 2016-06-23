تيران وصنافير سعوديتان: هذا موقفى وقناعتى. أولاً: لا أحد لديه يقين أو دليل قاطع. الكل يروح ويجىء بين فوضى وثائق وفوضى شعارات وعواطف. ثانياً: أثق مائة فى المائة فى حسابات الرئيس، وأثق أن لديه «ما لا يستطيع ولا ينبغى أن يبوح به». ثالثاً: «حساسية» جيش مصر فى كل ما يتعلق بأمن مصر القومى وحدودها.. ليست محل مزايدة أو هرى. رابعاً: للقضاء وأحكامه كل التقدير والاحترام، بشرط أن يكون تقديرك واحترامك ثابتاً ومبدئياً، سواء كان الحكم ضد موقفك أو معه. لكن فيالق النشطاء والثورجية وهتيفة 25 يناير يريدون قضاءً على مقاس حناجرهم: إذا حكم بما يرضيهم فهو «عادل وشامخ وزى الفل»، وإذا لم يعجبهم حكم فهو «قضاء مسيس» و«موجّه»... تلك هى المشكلة.

*نقلاً عن صحيفة "الوطن"