يريدون 'تأميم' السفير السبهان وتحويله إلى شاهد زور

الحملة التي تقودها القيادات والأحزاب الشيعية في العراق ضد السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان، وصلت إلى مستوى مبتذل من الأكاذيب والافتراءات، حتى بدت صورة الحملة وأغراضها واضحة في أنها ممنهجة وخيوطها ممسوكة بيد دولة لا تخطئها العيون المبصرة، لتصفية حساباتها السياسية الخاسرة مع السعودية، وآخرها هزيمتها المدوية في قضية حج الإيرانيين إلى الديار المقدسة التي يسعى ملالي طهران وقم إلى استغلال موسم الحج لتصدير اللطم وتطبير الرؤوس وسب صحابة الحبيب المصطفى والطعن في زوجاته، إلى بقاع الحرمين الشريفين، في محاولة لترويج بدع وضلالات تجرح مشاعر المسلمين وتسيء إلى الإسلام وتشوه رسالته السامية في الأخوة والتعاون ونبذ الكراهية والاستعلاء.

أطلق حكام مرحلة ما بعد أبريل 2003 أقاويل وشائعات بأن العرب لا يحبون العراق ولا يرغبون في التعاطي معه خوفا من تجربته “الديمقراطية” الجديدة وإنجازاتها الكبرى، ولكنهم أخفقوا في تمرير ادعاءاتهم، عندما تحولت ديمقراطيتهم المزعومة بنسختها الأميركية – الإيرانية إلى أضحوكة، فاتجهوا إلى الدول العربية يتوسلون ويقبلون الأيادي لإعادة تعاملها مع العراق والتعاطي مع حكوماته وافتتاح سفاراتها في بغداد، وكانت السعودية آخر الدول التي وافقت على إرسال بعثتها الدبلوماسية إلى العاصمة العراقية، في خطوة وصفها الرؤساء الثلاثة، فؤاد معصوم وحيدر العبادي وسليم الجبوري، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري بأنها أكبر نجاح دبلوماسي تحققه الحكومة الحالية، وتصريحاتهم بهذا الصدد منشورة وموثقة.

ولكن الدس الإيراني على العرب لم يتوقف، وبدأت طهران في تسويق مزاعم باطلة عن السفير السعودي المعين في العراق ثامر السبهان، واختلاق اتهامات ضد سجله الوظيفي وسيرته الدبلوماسية في خدمة بلاده، مستعينة بهراء حزب الله اللبناني الذي كانت قياداته تختنق حسرة من أنشطة السبهان خلال فترة عمله في سفارة بلده ببيروت، ومن المفارقات في تاريخ العلاقات الدولية أن تنهال الاتهامات وسيل الهجمات على سفير قبل أن يصل إلى البلد الذي عين فيه، وهو ما حصل للسبهان الذي واجه حملة ظالمة قبل أن تطأ قدماه أرض مطار بغداد.

ومما فاقم من كراهية إيران ومواليها في العراق للسبهان، أن الرجل ومنذ اليوم الأول لمباشرة مهامه الدبلوماسية، أعلن بلا غموض أو تقية أنه يحمل رسالة من الشعب السعودي وقيادته المتمثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العراقيين جميعا، تقوم على المحبة والتعاون والتضامن، مؤكدا في الوقت نفسه عزم بلاده على تقديم الدعم إلى العراق ومساعدته على تجاوز أزماته المتلاحقة بأخوة ودون انحياز لهذا الطرف السياسي أو تلك الفئة، الأمر الذي أفزع جواسيس إيران، خاصة عندما وجدوا في السفير حيوية وتواضعا في أداء عمله، وهمة عالية في بناء علاقات طيبة ومتوازنة مع الحكومة العراقية والقيادات السياسية والمرجعيات الدينية، وتجنب التدخل في قضايا سياسية حساسة كما يفعل سفراء دول بعضها عبر حدود وظيفتهم وصاروا يملون إرادة بلدهم وخيارات حكومتهم على السياسات العراقية.

مشكلة إيران في العراق مزدوجة، فهي تريد لعرب العراق أن ينسلخوا عن هويتهم القومية، وينسوا أنهم جزء لا يتجزأ من الوطن العربي ويديروا ظهورهم لحضارتهم وتاريخهم، ويغادروا حقيقة أن التشيع العلوي انطلق من العراق، قبل أن يحوله الزنادقة إلى تشيع صفوي منغلق وظلامي، وهي تسعى أيضا إلى قطع وشائج وصلات عميقة بين العراقيين العرب وأشقائهم في الجوار، خاصة بين القبائل والعشائر التي ظلت متمسكة بعروبتها ووطنيتها، وهذا تحاربه إيران وعملت وما تزال على أن يتقدم المذهب والطائفة على المواطنة والقومية.

جزعت إيران عندما شاهدت السبهان يفتح أبواب سفارته أمام القيادات الحكومية والسياسية والشخصيات الثقافية والاجتماعية دون تمييز، وفزعت أكثر عندما التقى بمرجعيات شيعية أشادت بتهذيبه وحسن تصرفاته، فأوعزت إلى خدامها لشن حملة عليه وعلى بلده وصلت إلى تهديده بالقتل شخصيا وإغلاق سفارته بالقوة، مستغلة آراء وأفكارا وملاحظات أبداها، كسفير ودبلوماسي، من خلال متابعاته ومعايشته للواقع تعتبرها جارة الشر غير منسجمة مع مشاريعها الطائفية.

وفي التقاليد والأعراف الدبلوماسية السائدة في العالم، من حق أي سفير أن ينشط في أداء مهمته والتعبير عن آراء بلده إزاء قضايا سياسية وأحداث يشهدها مكان عمله، حتى لو كانت تلك الآراء تتقاطع أو تتعارض مع سياسات البلد الذي يعمل فيه، والغريب أن أصحاب الأصوات المبحوحة بالرياء على السفير السعودي لأنه كتب تغريدات لا تعجبهم، صمتوا صمت القبور على شتائم للعراقيين وتجريح بشهدائهم البررة، وجهها السفير الإيراني، دنائي فر، في حفل أقامه الشهر الماضي بمناسبة ذكرى وفاة الخميني، ومما قاله ونقلته أكثر من عشرين فضائية شيعية يقال إنها عراقية، أن الخميني أعظم قائد في تاريخ البشرية في تواضعه وحبه للمسلمين وتقديره للعراق رغم الحرب (العدوانية) التي شُنت عليه وراح ضحيتها الآلاف من الإيرانيين شهداء في الجنة، في إشارة إلى أن الضحايا العراقيين في النار، دون أن يحترم البلد الذي يعمل فيه ويتقيد بضوابط إنسانية ودبلوماسية تحتم عليه عدم الاستهانة بشهدائه الذين دافعوا ببسالة عن وطنهم وأوقفوا الطاعون الأصفر وأجبروا ساحرهم الدجال على تجرع السم.

ويا ثامر السبهان كان الله في عونك وأنت تعمل في عاصمة كانت عربية، اختطفها الدخلاء ومرضى السرطان الطائفي، يضمرون أحقادا على كل عربي سواء كان مواطنا عراقيا أو سفيرا لدولة عربية.



نقلا عن "العرب"