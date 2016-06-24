التحالف العربي ضد «الحوثيين» في اليمن أصاب النفوذ الإيراني في مقتل، وهي النقطة المصيرية التي قوَّت من شأن وحدة مصير الإمارات والسعودية، وعبرت فوق الشائعات التي تصطنع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فالسعودية أكدت على لسان الجبير بأن «موقف دولة الإمارات من التحالف العربي لم يتغير وهي دولة أساسية في التحالف وشاركت فيه بقوة لدعم الشرعية ومواجهة الإرهاب».

ويؤكد بعض مراكز الأبحاث المرموقة على قدرة السعودية على وقف النفوذ الإيراني في شؤون الدول الأخرى، وقيادتها لهذا التحالف هي دليل قاطع على أنها أهل لذلك.

فلولا إيران لما اختطفت الشرعية في اليمن من أهلها، وإعادتها مرة أخرى عن طريق هذا التحالف الفريد أمر في غاية الأهمية ليس في اليمن فحسب، وإنما في هزيمة إيران هناك، هزيمة متتالية لها في لبنان والعراق وسوريا والبحرين والأحساء، وهذه هي حقيقة الحرب الدائرة اليوم في اليمن منذ أكثر من عام.

فأي نبرة تراجع عن هذا الطريق، تعني إعطاء «الربيع العربي» المزعوم الفرصة لنشر الفوضى في الخليج وهو المقصود من العملية كلها بعد أن هزَّ هذا «الربيع» الأحمر أركان دول وأنظمة لم تعمل أي حساب لهذا الغاشم الخارج من تحت غبار الإرهاب والتطرف، حتى أحرقت نارها دولاً بأكملها. فمن مصلحة إيران دق إسفين الفرقة والاختلاف ومسمار الهرطقات الشائعة عن التحالف الذي أذاقها الويل والثبور من حيث لم تحتسب.

إيران التي أعلنت منذ أيام على لسان أحد قادتها الموتورين بأنها لن تسمح للأعداء بأن يحاربوها في دارها، فهي التي ستبادر دائماً لحربهم خارج الحدود الإيرانية، ويعني بذلك من داخل الدول العربية المكتوية بلظاها عبر جيوشها ومليشياتها العابرة لحدود تلك الدول.

الإمارات والسعودية مدركتان تماماً لهذا الفخ الجديد الذي يراد أن يفعل فعله الدنيء عبر خطوطه الساخنة للمرتزقة والمغرضين والمرجفين الذين لا يخرجون إلا في ساعة النصر المبين لكي يقلبوا المعادلات الأرضية لصالحهم، وإن كانت من وراء ذلك خيانة الأوطان وهدمها فهم لا يبالون بذلك أبداً.

وقد أوضح د. قرقاش هذا الأمر عندما تحدث في محاضرته الرمضانية عن الأهداف السياسية لعاصفة الحزم التي ذكرها ثلاثة، وأهمها في نظرنا «الرد على التدخل الإيراني في الشأن العربي الذي يحاول محاصرة المنطقة عبر اليمن».

وإيران تلعب بنار السياسة عبر مناطق نفوذها المزعومة ولا تملك مقومات السياسة الناعمة التي تجعل الشعوب تتعارف بدل أن تتقاتل، بل وتساهم في المزيد من التناحر بالسلاح والعتاد، فضلاً عن الرجال الذين يسلمون إليهم جوازات السفر لدخول الجنة، كما حصل بالضبط في الحرب العراقية الإيرانية، وقصة مفاتيح الجنة المعلقة برقاب الجنود الإيرانيين مشهورة، وقد بدأت تعيد أمثالها في اليمن وسوريا والعراق ولبنان باسم الإسلام الذي تم تزييف حقائقه الناصعة.

وأكد قرقاش «أهمية الخطر الإيراني قبل أن تستفحل الحالة، وأن العلاقة الاستراتيجية مع الرياض مهمة جداً، وأنه لابد من إدراك أن الأمن والاستقرار يجب أن يشملا الجميع وألا يتجرأ كل منهما. كما أشار إلى أن الحوثيين مكون يمني، غير أن مواجهة النفوذ الإيراني في اليمن ستستمر من خلال عاصفة الحزم»..

وقد سربت دراسة من أروقة البنتاجون في عام 2013 تشير إلى اعتبار أن إيران تعد حليفاً استراتيجياً من الدرجة الأولى للولايات المتحدة، فإنها ستدخل بمواجهة مباشرة مع الجيش السعودي بمساعدة حرب الشوارع التي ستنطلق ضده في اليمن والبحرين والمنطقة الشرقية، وتهدف هذه الحرب إلى تفتيت الجيش السعودي بشكل كامل وإضعاف الجيش الإيراني، بما يمكن لتشكيله مرة أخرى وفق السيناريو المطروح الذي يراد من خلاله تصدير «الفوضى» إلى منطقة الخليج المستقرة والآمنة على الرغم من إحاطتها الأزمات التي تهد الجبال هداً.

ولقد وضعت هذه الدراسة عام 2015 الحلول وساعة الصفر، إلا أن التحالف العربي وعاصفة الحزم واستعادة الأمل في اليمن قلبت الطاولة على مثل هذه السيناريوهات التي تريد أن تعطي إيران في المرحلة المقبلة أكبر من حجمها الطبيعي، فالإمارات والسعودية بقادتهما الرشداء أعقل من أن تجعلا أمنهما القومي واستقرارهما لعبة بيد النفوذ الإيراني المرفوض جملة وتفصيلاً.

*نقلاً عن صحيفة "الاتحاد"