العنف.. فهمٌ وليس تسويغاً

وجّه هجوم أورلاندو على مدنيين قتل منهم تسعةً وأربعين، ضربةً جديدةً قاسيةً إلى سمعة المسلمين والإسلام. والمُلاحظُ أنه بعد كل هجوم انتحاري أو غير انتحاري تخرج أصوات نخبوية غاضبة على المسلمين ودينهم العنيف، وأصوات أُخرى مُدافعة عن الإسلام والمسلمين، بحجج معقولة مثل أنه لا تزر وازرةٌ وزر أُخرى، ولا يجوز اتهام أكثر من مليار مسلم، من بينهم نحو الثلاثين مليوناً في أوروبا، وأربعة أو خمسة ملايين في الولايات المتحدة، بارتكاب جرائم جماعية، لأن واحداً يقول إنه مسلم قام بذلك. والحجة الأخيرة والمهمة أن الإسلام دين له تاريخ عريق، ومعتنقوه هم خُمسُ سكان العالم، ولو كان العنف جزءاً مستقراً في تعاليمه وواجباً أو إمكاناً على الأفراد والمجتمعات، لما أمكن له الصمود، ولما أمكن أن يعيش معتنقوه مع غيرهم طوال هذه العصور.

وعلى أي حال، فإن المحللين الأوروبيين والأميركيين يضعون أو يفترضون أسباباً مختلفةً في كل من الناحيتين. ففي حين يركّز معلِّلو العنف الإسلامي بين الشبان في أوروبا بالتهميش والفقر ونقص الحقوق وعدم التمكن من الاندماج، يركّز مفسرو العنف الإسلامي في أميركا على الانتقام من السياسات العسكرية والخارجية الأميركية ضد بلدان وشعوب العالمين العربي والإسلامي. ولا ينكر المحللون إمكان اختلاط دوافع هؤلاء وأولئك، مثلما حصل في هجمات القطار بلندن عام 2005 من جانب أنصار لـ«القاعدة»، لمشاركة بريطانيا في غزو العراق!

كل هجوم صَغُر أو كبُر في أوروبا وأميركا، يدفع إذن إلى اختلاف في الآراء بين النُّخَب، لكنه يُفضي إلى إجماعات في الإدانة والكراهية والخوف في أوساط العامة. صحيح أن الذين يذهبون ضحايا للعنف على أيدي غير مسلمين ولدوافع لا علاقة لها بالدين، يعدون 90% وأكثر. لكن هذه العشرة الباقية يمكن تحديد عنوان لها ودوافع وأشخاص مجندين غالباً بعوامل نفسية داخلية للارتكاب. وهكذا فإننا شئنا أم أبينا صار هناك تسليم بوجود ظاهرة في ديار المسلمين وخارجها تُسمَّى ظاهرة العنف باسم الإسلام. وفي حالة كهذه لا يفيد في شيء الصراخ من الظلم الواقع على الإسلام أو على المسلمين بسبب صنيع بعض شذاذ الآفاق المولودين في الجيل الثاني أو الثالث في ديار الاغتراب. بل لابد من العمل بكل سبيل على إنهاء هذا العنف أو التذرع بالدين للقيام به.

وما دمنا قد وصلنا إلى هنا، فإنه حتى العنف في أوروبا أو أميركا باسم الإسلام هو عنف قادم من ديارنا نحن العرب والمسلمين. وهذه النيران المندلعة تجذب شباباً إلى أُوارها من أوروبا وأميركا، وتدفع آخرين من الذين اكتشفوا فجأةً أنهم مسلمون إلى الاندفاع باتجاه العنف في الديار التي يقيمون فيها. وحتى عندما لم تكن لهذا العنف قيادات في ديارنا، فإن الشبان الذين مارسوا العنف في ديار الغربة إنما مارسوه نُصرةً لنا أو استنكاراً للظلم الواقع بنا من جانب أميركا أو إسرائيل! فالمشكلة إذن عندنا في الأصل، وهي مشكلة مزدوجة: أن الأحوال في ديارنا ليست على ما يرام، بل أكثر من ذلك بكثير. وكما كان المتظلمون والمتمردون في الستينيات والسبعينيات يثورون ويقتلون باسم الماركسية أو اليسار أو القومية أو تحرير فلسطين، فإن الموضة في العقدين الأخيرين على الإسلام. وهذا أمر شديدُ الخطورة والخطر لأن الإسلام دين وليس أيديولوجيا. ولذا فإن الاندفاع باسمه للعنف ينال من أهل الدين كلهم، بينما لا يحصل ذلك في حالات الأيديولوجيا مهما بلغ انتشارها وبلغت سطوتها.

إنما لماذا صار العنوان الإسلامي موضةً أو شعاراً للعنف؟ هناك مسألة «عودة الدين» وهي تشمل كل الأديان، بحيث صار الدين عنواناً لأشياء كثيرة ومتناقضة أحياناً. وهناك الظروف التي تدفع الشبان باتجاه العنف وسط صعود الظاهرة الإسلامية، لكن هناك أخيراً وليس آخِراً أنّ النُّخَب الدينية والثقافية عجزت عن الحفاظ على عناصر التماسك والقوة والسكينة في الدين وكراهية العنف بالمطلق، والتي تربت عليها أجيال سابقة، وهذا أمر مخيف لستُ أدري كيف يمكن الخروج منه، باتجاهات إعادة بناء المناعة في الدين والمجتمعات!

* نقلا عن "الاتحاد"