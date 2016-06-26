الوصفة السحرية.. للإنقاذ

أحسن الاستماع جيداً للخبراء «القدامى» الذين خدموا هذا الوطن.. وأنحنى تماماً احتراماً لكل ما يقولون.. وبالذات الذين أعطوا دون انتظار ولو لكلمة شكر.. خصوصاً الذين عملوا فى فترات الانكسار.. لأن عملهم هنا كان بطولياً.. فما أصعب أن تعمل- لتخدم- بينما «البلد منكسرة» تماماً كما حدث لمصر بين عامى ١٩٦٧ و١٩٧٣.

ومن هذا الجيل عظيم البناء والعطاء يأتى عبدالهادى قنديل- أيام المهندس «هلال» قطب صناعة البترول المصرية أيامها- ليساهم بجهد مازال قطاع البترول يتحدث عنه.. وجاءنى صوته عبر التليفون- أمس الأول- معقباً عما يعانيه الوطن من نقص الأبحاث العلمية.. وندرة العمل المخلص.. فى فترة يراهاـ وأراها كذلكـ لا تقل خطورة عن حال مصر بين عامى الهزيمة «١٩٦٧» والانتصار «١٩٧٣»، وكان الكيميائى «العلمى» عبدالهادى قنديل فى مقدمة هؤلاء.

يقول قنديل بك- كما أحب أن أناديه- إن المصرى يعمل المعجزات بشرط أن يجد «القيادة» التى تقدّر جهده.. والإرادة التى يتمتع بها المصرى إذا أخلص ويحصل على «أجره المجزى» إذا اشتغل وأجاد.. هنا يؤكد الرجل الذى إذا عصرته فسوف تجد بترولاً.. بدلًا من الدم فى الشرايين.. يؤكد ضرورة ربط الأجر بالإنتاج.. يعنى ببساطة «من يعمل.. يقبض»، ومن لا يعمل لا يقبض، حتى ولو كان من أصحاب الأصوات العالية. فالأصوات المرتفعة- دون إنتاج- لا مكان لها عندى.. مهما كانت الأسباب.. وهنا يقول: إن المصرى قادر على عمل أى شىء.. بشرط توفر الإرادة والإدارة.. والمصرى لو أراد أن يعمل المستحيل يعمله بشرط أن يحصل على مقابل عرقه.

ويفجّر قطب الصناعة البترولية، عبدالهادى قنديل، حقيقة مرة هى أننا عوّدناـ فى السنوات الأخيرةـ المصرى أن «يحصل» دون أن «يعطى» وتلك كارثة.. وذلك من أهم أسباب انهيار الاقتصاد المصرى وتدنى الإنتاج كماً ونوعاً.. وتأثير ذلك على الصادرات. ولكنه أضاف أيضاً أننا لم نعد نُدرب المصرى كما يجب.. بل اختفت من حياتنا تماماً برامج التدريب الحقيقية، وليست المظهرية كما هى الآن، لأن التدريب يُعلّم معنى الالتزام.. ويا سلام لو طبقنا- كما فى المتقدمين- كارت الإنتاج، وليس كارت الحضور والانصراف!!

وقال، وهو يذكر بالفضل الكبير الذى منحه إياه المهندس أحمد عزالدين هلال، الذى استمر سنوات طويلة وزيراً للبترول، وأن هلال بك منحه الفرصة ليؤكد قدرته على إضافة الكثير فى قطاع البترول.. وبالذات فى الهيئة العامة للبترول، عندما اختاره نائباً لرئيس الهيئة للعمليات.. مثلاً: وجد قنديل بك- فى هذه الفترة وما بعدها- أن مصر تعمل فيها ٤٠ حفاراً للبحث عن البترول، ليس بينها حفار مصرى واحد.. هنا قال علينا أن نعمل على أن يكون نصف هذه الأجهزة مصرية.. وجمع رجال الحفر ووعدهم إن أنشأوا أجهزة حفر مصرية فسوف يستأجرها.. وخلال ثلاث سنوات تم بناء أول وآخر جهاز حفر مصرى داخل الإسكندرية. وكانت بداية «وطنية» لشركة الحفر الوطنية بقيادة عبدالخالق عياد.

وخلال عمله بهيئة البترول نائباً «للعمليات» ثم رئيساً- وما بعدها- أنشأ عبدالهادى قنديل شركة إنبى للتصميمات والإنشاءات.. وشركة بتروجت للتنفيذ، وبالذات الأعمال البحرية العملاقة.. كما فى منطقة إدكو وأبوقير وغيرهما.. كما أنشأ شركة إيجيبت جاز لتوصيل الغاز للبيوت.. ويحكى القطب البترولى الكبير، عبدالهادى قنديل، كيف حلّ وواجه مشاكل نقل المازوت إلى الصعيد.. كان ثمن الطن فى القاهرة سبعة جنيهات ونصف الجنيه.. بينما كان يتكلف نقله بالسكة الحديد فى رحلة تستمر ١٥ يوماً ضِعف هذا الرقم.. حتى إنه عرض على المهندس ماهر أباظة أن يقدم له المازوت مجاناً لتغذية محطات كهرباء أسيوط.. هنا فكر قنديل- بالذات- بعد انخفاض منسوب المياه فى النيل فى استخدام صنادل شركة السكر فى نقل المازوت.. ولكنه فكر فى مد خط من موانئ البحر الأحمر إلى أسيوط للقيام بهذا العمل، لحل مشكلة الصعيد مع المازوت ومع الكهرباء، وقرر قنديل بك هنا أن يجعل هذا الخط «يعمل فى الاتجاهين»، أى ينقل المازوت من البحر إلى أسيوط.. وينقل البترول- عند أى اكتشافات فى الصعيد- إلى البحر!!

ثم كانت معركة إنشاء أكبر معمل للتكرير فى أسيوط لتوفير احتياجات الصعيد، وكيف صمم على إقامته فى منطقة درنكة ليقضى على أسطورة «خط الصعيد»، وأقامه خلال ١٩ شهراً فى عملية تحدٍّ رهيبة لكل الأزمات.

■ ■ ويؤكد قنديل بك أن مشكلة مصر الآن- ومنذ فترة- كانت فى كيفية اختيار القيادة العليا «الرئاسة ورئاسة الوزراء» للمعاونين.. أى رجال حول رئيس الوزراء.. وأيضا كل منصب كبير.. وأن نعيد احترام قيمة تدريب المصرى، لأنه قادر على استيعاب أى تكنولوجيا.. وأن نربط الأجر بالإنتاج، وليس فقط بالحضور.. وألا نخشى أصحاب الصوت العالى الذين يحصلون.. دون أن يعملوا!

■ ■ تلك هى «وصفة» واحد من أبرز قيادات البترول المصرى فى نصف القرن الأخير.. ومازلت أراها صالحة للتنفيذ.. إن صلحت النوايا وأخلصت العقول.



*نقلا عن "المصري اليوم"