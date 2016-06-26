ديفيد كاميرون ومحمد مرسى

لم يُجبِر أحدٌ ديفيد كاميرون على الاستقالة من منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا، وإنما هو الذى بادر طواعية، وقال صراحة إن السبب هو فشله فى الحصول على نسبة التأييد المطلوبة فى الاستفتاء على البقاء فى الاتحاد الأوروبي. وقال إنه ما دام الرأى الآخر هو الذى فاز فمن الأفضل أن يقود المسيرة من ينتمى إلى هذا الرأى لتتفادى البلاد مشاكل كثيرة. ولم يحاول أن يثنيه أحد زملائه أو معاونيه، ولم تتمسك به جماهيره. ثم إنه هو الذى قرر فى الأصل إجراء هذا الاستفتاء على هذا الموضوع بهذه الصيغة بعد أن تبين له أن هناك قطاعات عريضة من السياسيين والجماهير يُبدُون رفضاً للبقاء فى الاتحاد الأوروبي، فى حين أنه يرى أن مصلحة بلاده فى البقاء فى الاتحاد. وكان يظن أنهم أقلية فأراد أن يُثبت لهم حقيقتهم، ولكن نتيجة الاستفتاء أثبتت أنهم أغلبية وأنه كان مخطئاً فى تقدير اتساع قاعدتهم.

ثم إنه تحدث مطولاً عما سمَّاه إرادة الشعب التى يجب أن تُطاع، ولم يتحفظ على أن الفائزين لم يصلوا إلى 52 بالمائة من جملة الناخبين، أى أنهم لا يزيدون عن النصاب القانونى إلا قليلاً. ولم يتمحك فى أن مؤيديه نحو 48 بالمائة، أى أنهم كانوا قريبين من الفوز.

تعالوا نلعب لعبة المقارنات التى لا فائدة منها سياسياً، وإنما من باب تقريب المعانى فقط. فإن المعارضة ضد حكم الإخوان لم تتجاوز الأطر الديمقراطية، حتى عندما اعتدى الدكتور مرسي، ممثل الإخوان فى القصر الرئاسي، على الدستور، أو نُسب إليه هذا العدوان، برغم أنه أقسم على حمايته، وما كان من المتاح عملياً أن تطالب الجماهير بمحاكمته لا فى هذه التهمة ولا فى الكثير غيرها، لسيطرة الإخوان على البرلمان ولحصارهم للمحاكم ولإرهابهم للشارع، فكان المطلب الجماهيرى الديمقراطى بالاحتكام إلى انتخابات رئاسية مبكرة، لتكون النتيجة هى الحاسمة، إما بدعم موقف مرسى أو بسحب الثقة منه. ولكن الأوامر صدرت له من قيادة الأركان فى المقطم بأن يُصرّ على الرفض، وبأن تنزل الميليشيا المُدرَّبة لتأديب المعارضة! فتفاقمت الأمور حتى حدث ما حدث، وخسرت الجماعة كلَ شىء.



*نقلا عن "الأهرام"