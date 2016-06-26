صنع في الكويت

جفّت أقلامنا وبُحت أصواتنا، ونحن نصرخ يومياً من حالة المطار والإهمال والحالة الرثة التي بات عليها.. وطوابير المسافرين التي تداخلت مع السيارات المنتظرة بالخارج، عن حالة التسيّب عند بعض الموظفين في المطار، وداء الانشغال بالهواتف او الاحاديث الجانبية، وشرب الشاي والقهوة.. والأمن يتخلخل يوما بعد يوم.

مقالات ورسائل عبر قنوات التواصل، مطار رث ترى فيه ما لا تراه في اتعس وأفقر مطارات العالم.. الحمامات التي تخجل ان تدخلها، الكاونترات المتّسخة ولباس البعض الذي لا يوحي لك بأنك امام رجل امن في بعض المستويات. ورغم ان هذا لا ينسحب على الجميع، فإنه بالنهاية ظاهرة عامة.

ولم ينتفض المسؤولون بالمطار او الداخلية ولم يتعاملوا بجدية مع كثير من الشكاوى من متضررين او مستائين من هذه المناظر، الا بعد ان قال العم سام كلمته، فتكهرب المشهد وفتحت الكاونترات بقدرة قادر وزيد عدد آلات الفحص الامنية وعدد رجال الامن، خوفا من تقرير يطعن في الاجراءات الامنية في مطار الكويت، فتتوقف رحلات عالمية منه واليه (ولهم الحق في ذلك).

ما حدث في مطار الكويت ينسحب ايضا على وضع الدولة بشكل عام؛ فقد كتبنا وما زلنا، اشتكينا وانتقدنا، هاجمنا ونبهنا الى اسباب الخلل في البلد، اسباب الترهّل في الخدمات والتراجع المستمر في الانجازات، ومحو انجازات الماضي بفساد الحاضر.. كتبنا وتكلمنا وعدنا وزدنا ولا من مجيب! وفجأة جاء «سوبرمان الخواجة» ليدفع الملايين مقابل دراسة تضمنت كل ما قلناه كلّنا ــــ أهلَ الكويت المخلصين ــــ مجاناً.

عقدة الخواجة يبدو أنها متفشّية عندنا في الكويت من دون ان نعلم! فما يقال على لسان الاجنبي يلقى أذناً مصغية.. أما ما يقال بالكويتي الجاد النابع من حب وعشق هذا البلد فهو بنظرهم مهاترات لا اكثر ولا اقل، ولا تستحق ان ينظر فيها او الالتفات اليها.

غريب أمرنا في الكويت.. اننا لا نشعر بالمصيبة الا بعد ان تطيح بنا ارضا فتثقل أرجلنا وتترنح اجسادنا، علما بأن اعراض المصيبة تكون واضحة جدا منذ بداياتها الاولى أمام معظم مسؤولي الدولة، ولا يوجد احرص وأكثر خوفا على وطننا من الاقلام والاصوات الشريفة، التي تنقل شكاوى الناس وصور التهلهل والعبث بالأمن والاستقرار.. من ينادي بالإصلاح والتصليح، من ينقل صورة حقيقية من دون تبلٍّ لكل اشكال الفساد والاهمال والتسيب وغياب العقاب والثواب.

أحيّي مجموعات الشباب الكويتيين الذين اختاروا ان يساهموا في البناء بنقل كل شكاوى الناس الى الجهات المسؤولة مباشرة ومتابعة مدى التجاوب.. وعدم الاكتفاء بالتحلطم والشكوى كما يقوم به الكثيرون.

ترى ما كو احرص واحب واكثر خوفا على هذا الوطن منا كلنا.. اهلها MADE IN KUWAIT فاستمعوا واقرأوا لنا بكل جدية.

* نقلا عن "القبـــس"