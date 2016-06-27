فريد شوقى يهزم عادل إمام.. من القبر!!

الزمان 5 يوليو 1991.. المكان جريدة «الإجيبشيان جازيت» التى شرفت برئاسة تحريرها فى مارس من نفس العام.. الصحيفة تصدر باللغة الإنجليزية، وكانت الوحيدة التى تصدر يوميا فى مصر منذ 1880م.. ورغم أن كل مَن يعمل بها يجيد الإنجليزية تماما إلا أن التقليد المتبع فيها اقتضى وجود مدقق لغوى إنجليزى الجنسية، وحاصل على بكالوريوس صحافة، لتصحيح الأسلوب.. كانت هذه بداية معرفتى بـ«هيو نيكول»..

بريطانى كلاسيكى.. يحترم النقود.. ارتدى 3 قمصان وبنطلونين وحذاء واحدا طوال 15 عاما.. فى الثامنة مساء يوميا يختفى.. لا أحد يعرف أين يذهب.. كمنت له وسِرت وراءه.. جلس على مقهى شهير بجوار سينما كايرو.. وفجأة بدأ فى نوبات ضحك هستيرى.. يدق بقدميه الأرض ويصفق فرحا.. سحبت كرسيا وجلست بجواره..

اكتشفت أنه يتابع مسلسل «البخيل وأنا» للراحل فريد شوقى، المأخوذ عن مسرحية البخيل لـ«موليير».. تعجبت من ضحكه كلما شاهد ملك الترسو.. سألته ماذا يُضحكك.. قال: هذا، وأشار لـ«شوقى».. استطرد: إنه أفضل مَن رأيته يمثل هذا الدور.. كيف وأنت لا تفهم اللغة العربية.؟!. أفهمنى أن حركاته، خصوصا عينيه عندما تبرقان لرؤية المال.. وملابسه التى لم يغيرها.. والإشارة التى لازمته عندما يسمع سيرة النقود، فيركبه 100 عفريت..

وجدتنى أسترجع هذا الحادث وأنا أتابع حلقات «مأمون وشركاه» التى يقدمها عادل إمام هذا العام، عن نص لمؤلفه الملاكى يوسف معاطى.. للأسف، فرغم تحفظى على كل المسلسلات السابقة مثل «فرقة ناجى عطاالله» و«العراف» و«أستاذ ورئيس قسم» إلا أن مسلسل هذا العام هو الأسوأ على الإطلاق!

كان يمكن أن يقدم حبكة درامية عبقرية بعيدا عن المبالغات التى اعتمد عليها معاطى وإمام.

أعود لمسلسل فريد شوقى الذى مر عليه ربع قرن.. فأُذَكِّركم بأنه هو مَن كتب القصة والسيناريو، فكان أول وآخر عمل كوميدى تليفزيونى له.. كتب من قبل سيناريوهات أفلام «جعلونى مجرما» و«رصيف نمرة خمسة» و«باب الحديد» و«الفتوة» وغيرها.. وهنا أذكر أن نجيب محفوظ العالمى تعلم فن كتابة السيناريو من فريد شوقى كما صرح نجيب نفسه أكثر من مرة.. وتعلم منه شوقى كيفية جعل الشخصيات «لحم ودم».

من هنا كانت ملحوظة صديقى الإنجليزى عن مسلسله «البخيل وأنا» بأنه لو كان موليير حيا لقال إن هذا الممثل هو مؤلف الرواية.

إن مسلسل «البخيل وأنا» تخلص من مقولة إن الكوميديا إفيهات ومبالغات.. أصول التأليف المسرحى والسينمائى والقصصى أن هناك مقدمة وحبكة ونهاية.. الدراما الكوميدية الناجحة تقدم أحداثا متلاحقة ومتدفقة.. وأتذكر أن شوقى قدم الراحل وائل نور كوجه جديد فى هذا المسلسل وكذلك محمد هنيدى..

لعل أهم نجاح لهذا المسلسل أنه قدم فى حبكته الدرامية شخصيتين متناقضتين، هما عوض البخيل وشقيقه التوأم الكريم.. أبناء عوض «فريد شوقى» كانوا يعانون الأمرين من والدهم، أما أولاد عادل إمام «مأمون» فقد تركوه ورحلوا، لذا لم أقتنع بأن أولاد مأمون تأثروا ببخل أبيهم بعكس زوجته لبلبة التى قدمت أعظم أدوارها.

(1)

الفارق بين عادل إمام وفريد شوقى فى تجسيد دور البخيل أن الأول يتعامل مع البخل على أنه سلوك أو أسلوب حياة.. أما الثانى فقد تعامل مع النص كما أراده المؤلف الأصلى موليير، الذى قدم بطله «هارباجون» كرجل يعبد المال.

وإذا عبدت المال فإنك تنزع إنسانيتك وتنسى أولادك وأسرتك وزوجتك وتقدس النقود.. عبقرية موليير فى النص الأصلى أنه يجعل المتفرج يتعاطف مع هذا البخيل ويرأف به ويضحك عليه، وهو ما اقترب منه فريد شوقى.. أما عادل إمام فلم يهتم بالكوميديا قدر اهتمامه بأن يغير جلده ويقدم تمثيلا يزعم أنه أكاديمى..

لكن التمثيل بدون نص جيد يفشل، خصوصا أن المشاهد ينتظر «عادل» ليضحك.. «عادل» قدم فيلما عالميا وحيدا هو «حتى لا يطير الدخان» عن قصة إحسان عبدالقدوس.. وعملا سينمائيا محترما هو «طيور الظلام» لوحيد حامد، ولا أنسى «الحريف» من سيناريو بشير الديك.. ومسلسل «دموع فى عيون وقحة» عن قصة صالح مرسى.. وعلى «عادل» أن يسأل نفسه: لماذا أتذكر أنا وغيرى هذه الأعمال؟.

الإجابة ليست لأنه ممثل كبير فقط.. ولكن لأن النص الدرامى خدمه.. دائما هناك صراع ومراحل لتصاعد وتطور الدراما.. فى «طيور الظلام» بينه وبين المتطرف «رياض الخولى».. وفى «حتى لا يطير الدخان» بينه وبين الفقر والمرض، وفى «جمعة الشوان» بينه وبين الجاسوس الإسرائيلى.. البطل وقرينه.. أو ما يُطلق عليه دراميا «التكافؤ التبادلى».. وهو ما لم يتوفر فى «مأمون وشركاه»..

(2)

مازال اسم عادل إمام يبيع تجاريا.. لكن اعتقادى أنه ينبغى عليه تخطى هذه المرحلة وترك المخرج الملاكى والمؤلف الملاكى وشلة النقاد الأصدقاء الذين يزينون له ما يفعل.. عادل إمام يعنى كوميديا.. لا تهربوا من هذه الحقيقة بعد 50 عاما.. مفيش كوميديا.. مفيش عادل إمام.. لاحظوا أننى أطالب بكوميديا درامية بإيقاع متماسك وليس إفيهات ومبالغات فى الأداء.. وهو ما نجح فيه فريد شوقى وفريق الممثلين الذين عملوا معه.

(3)

إن كل مَن يقدم أو قدم شخصية البخيل دراميا يخرج من عباءة موليير الفرنسى أو الجاحظ فى الأدب العربى.. ويبقى الاختلاف فى طريقة التقديم والعرض.. من ثَمَّ كان يوسف معاطى يملك فكرتين يستطيع البناء عليهما أولاهما أن الله كلمته واحدة..

بمعنى أن الإسلام والمسيحية واليهودية تنبذ البخل وتنكره نصا وروحا، ثم عمل مقارنة أو تضاد بينهم وبين جدهم البخيل.. والفكرة الثانية أن يتحد المسلم والمسيحى واليهودى، وينصحوا جدهم بالتخلى عن بخله فى حوار كوميدى، خاصة عندما ينطق به اليهودى قبل المسيحى والمسلم.

إن التمسك بالمال يكون أحيانا أقوى من الحياة والموت كما ظهر فى مسلسل فريد شوقى.. فقد كان المال مخبأ فى «الكنبة» الكبيرة التى يجلس الجميع عليها.. الماء بين أيديهم وهم عطشى.. من ثَمَّ عندما مات أبوهم تركوا سرادق العزاء وهرعوا إلى المنزل ليشربوا بنهم أو لينفقوا بسفه وشراهة.. وهنا حكمة موليير فى أن المال لا ينفع البخيل فى حياته ولن ينفع أولاده الذين سيبددونه فى لحظات.

وأخيرا:

أكبر مشكلة واجهت مسلسل «مأمون وشركاه» هى نموذج الشاب المتدين بتطرف فج القادم من قطر، والذى كان وجوده بقصد الإسقاط على خطورة فاشية الإخوان، لكن الخطأ جاء فى أن المتطرف لم يواجه شخصا معتدلا دينيا ليناظره فى «تكافؤ تبادلى».

من ثَمَّ فحوارات عادل إمام مع هذا النموذج المسىء للإسلام، والتى كان القصد منها الإضحاك، تحولت دون قصد إلى تهكم على الدين.. والأمثلة عندما سأله عن حكم الشرع فى هجر الزوجة فى المضاجع وطرد الكلب من البيت والمرأة التى تقوم بعمليات تجميل دون علم زوجها أو إمكانية الزواج من أربع.

أيضا المبالغة فى إظهار الوجه الإيجابى لـ«الداخلية» والأمن الوطنى استفزت المشاهدين، خاصة الشباب. أستاذ عادل إمام.. أستاذ يوسف معاطى.. آسف لم أضحك!.

* نقلا عن "المصري اليوم"