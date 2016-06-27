لا أحب برامج المقالب وأشاهدها بالصدفة، إذا حكمت ظروف اللمة وماينفعش أغم الناس، لا فارق عندى بين رامز ورمزى، الاتنين لهما ما لهما من افتعال وعليهما ما عليهما من سماجة، وسواء كان الأمر باتفاق مسبق -وهو ما أعلمه- أو بدون علم الضيوف -وهو ما يقسم عليه صناع العملين- فالأمر بالنسبة لى إيفيه بايخ يتكرر يومياً ويبنى مجده على وضع الضيف فى موقف محرج.

لكن فجأة وجدت أمامى برنامجاً مختلفاً، يقدم مفهوماً جديداً لبرامج المقالب -إن شئت أن تقول عنه محترماً فهذا أدق- يحمل اسم «الصدمة»، وهو صدمة بالفعل لكل السلبيات الموجودة فى الوطن العربى، التى يضعها صناع البرنامج فى تجربة حية أمام المشاهدين ليعرفوا ردود الأفعال تجاه مواقف لا أخلاقية يتعرضون لها دوماً، لنشاهد تصرفات من يخضعون (للصدمة) مع شاب يمارس كل السادية على طفل صغير، أو آخر يوبخ والده المسن أمام الناس، فى مجموعة مشاهد يتم تصويرها فى أكثر من دولة ليعرف المشاهدون ردود الأفعال المختلفة.

أهمية هذه النوعية من البرامج أنها تخاطب جزءاً خفياً فى شخصيتنا العربية بدأ فى الذوبان وسط تفاصيل الحياة اليومية المعقدة، هذا الجزء بعضه يتعلق بالنخوة وثانٍ يتعلق بنصرة الضعيف وثالث ينطلق من نجدة الملهوف ورابع مهمته العطف وخامس وهو الأهم يتعلق بمفهوم الإنسانية الحقيقية التى تحب الخير وتكره الظلم.

من هنا تأتى أهمية برنامج الصدمة الذى وجه لطمة قاسية لسخافة برامج تسخر من البسطاء أو تضحك على المشاهدين بإنتاج ضخم هدفه أن يتدخل المونتاج لوضع أكبر كم من التيييت على الصوت حتى لا يسمع المشاهدون السباب والشتائم لأنهم اتخضوا وكده.

لا يعنينى مطلقاً أن يجلب رامز ٣٥٠ مليون جنيه إعلانات، ولا أن يحقق هانى رمزى أكبر عدد من القلش عليه، طالما أن المشاهد وجد برنامجاً يحقق له متعة المشاهدة، فرغم عدم وضع البرنامج فى توقيت جيد ولا الاهتمام بالدعاية له، إلا أن ردود الفعل فى الشارع عليه تجعلنا نستبشر خيراً فى نوعية برامج جديدة تقدم مفهوم المشاهدة بمفهوم يختلف عن حسابات التجار المتعلقة بالمكسب والخسارة، وبالمناسبة مشاهدة البرنامج على الإنترنت فقط ستغطى تكاليف البرنامج وتزيد، الأمر الذى يفتح الفرصة من جديد لمزيد من الأفكار المحترمة التى تراهن على الفكرة لا النجم وتقدم تجربة مختلفة ومحترمة للجمهور بعيداً عن جو الأسود والنمور والحرايق والتييييت التى ملأت الشاشات.

* نقلا عن "الوطن" المصرية