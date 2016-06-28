على مدى أسابيع منذ اختفاء الطائرة المصرية A320 القادمة من باريس إلى القاهرة فى رحلتها رقم ٨٠٤، كان المصريون يتساءلون يوميا عن مصير العثور على الصندوق الأسود؟. كان البحث يجرى بحماس شديد، وتداخلت فيه جهود دول، مصر بالطبع قدمت سلاحها البحرى، ومعها تعاونت فرنسا واليونان، وتنوعت القطع البحرية التى تبحث على سطح البحر، وتلك الغواصات التى تنظر أسفله. لم يكن ما تم العثور عليه كثيراً سوى قطع من الطائرة، وبعض من أعضاء البشر، وقيل إن أجزاء من الطائرة وُجدت فى دائرة واسعة تصل مساحتها إلى ٢٠ كيلومترا مربعا. لم يكن فيما وُجد ما يقول لنا عما إذا كانت الطائرة قد تعرضت لعمل إرهابى أو عطل فنى أو مزيج بينهما، وهكذا ظل الجميع فى انتظار الصندوق الأسود لكى يفرج عن أسرار الساعتين الأخيرتين من حياة الطائرة. لم يكن ممكنا بعد ذلك العثور على الصندوق الأسود إلا بعد أن قامت مصر باستئجار سفينة متخصصة اسمها «جون ليثبردج». لم يكن ذلك هو اسم السفينة طوال الوقت منذ بنائها للبحث وإجراء المسوحات فى البحار والمحيطات وتكسير الجليد فى عام ١٩٦٦، فقد حملت اسم ماربيلا حتى عام ١٩٧٩، وبعد ذلك سميت «أفق الشمال» حتى ٢٠٠٤، ثم أصبحت «موجة المحيط العالية» حتى جرى إعادة بنائها وتجهيزها فى ٢٠٠٦، فأصبحت تليق باسم «جون ليثبردج» (١٦٧٥ـ ١٧٥٩) الرجل الذى اخترع أول غواصة عرفها التاريخ فى ١٧١٥. عاش الرجل فى مقاطعة ديفون جنوب غرب إنجلترا فى العصر الذى كان فيه غرق السفن شائعا، ولما كان بعضها يحمل ثروات طائلة، فإن النزول إلى قاع البحر واسترجاع هذه الثروات بات حلما شائعا. بعد جهد جهيد نجح فى تصميم وتنفيذ الغواصة فى شكل برميل له نافذة زجاجية يمكن تنزيلها بالحبال إلى قاع البحر، مع تزويدها بالهواء لفترة زمنية تكفى للنظر والبحث. وعلى بدائية الطريقة، فقد نجح المخترع بالفعل فى العثور على كنوز كثيرة، ولما كان مزواجا فقد أنفق ثروته الطائلة على النساء حتى ترك ١٧ من الأبناء. وسيرا على تقاليد «جون ليثبردج» أصبحت السفينة التى تحمل اسمه وعليها علم بنما مجهزة بأحدث أنواع الكاميرات والبصريات وقرون الاستشعار والإلكترونيات وأجهزة الاستقبال الحساسة التى تجعل بصيرتها واسعة فى قاع البحر حتى عمق ٦٠٠٠ متر. وعندما جاء الطلب المصرى إلى السفينة للبحث عن بقايا الطائرة المصرية فى شرق البحر الأبيض المتوسط، والعثور على الصندوق الأسود، كانت السفينة تعمل فى مشروع «ميراندا» للبحث عن سفينة تحمل ٤٥٠٠ طن من النيكل، ومشروع «إللا» للبحث عن سفينة غرقت فى القرن التاسع عشر وتحمل حمولة من الذهب.

نجحت السفينة «جون ليثبردج» فى العثور على الصندوق الأسود الذى يسجل كلمات الطيارين وما يدور فى كابينة القيادة للطائرة، والصندوق الآخر الذى يقيس كافة مؤشرات الطائرة، ومنهما سوف يستدل على حالة الطائرة وما جرى فيها قبل وساعة حدوث الكارثة. وحتى وقت كتابة هذا المقال، قبل أسبوع، لم تكن نتائج البحث قد ظهرت بعد، ولكن الخبراء مازالوا على يقين أن الصندوقين سوف يبوحان بأسرار لحظات صعبة وفاجعة. السؤال المطروح هنا هو: هل يمكن لنا، لمصر والمصريين، العثور على الصندوق الأسود الذى يفسر لنا لماذا بعد أكثر من قرنين من قيام مصر الحديثة مازلنا فى صفوف الدول المتخلفة أو النامية، لا فرق؟ للأسف لا توجد معنا السفينة «جون ليثبردج» لكى تدلنا بعد الغوص فى الأعماق المصرية على الأسرار أو الصندوق الأسود الذى يفسر لنا لماذا استمر الحال على ما هو عليه فى العهود السلطانية والملكية والجمهورية، وعبر ثورة عمر مكرم التى أتت بالوالى محمد على، وثورة عرابى، وثورة ١٩١٩، وثورة ١٩٥٢، وثورة يناير ٢٠١١، وثورة يونيو ٢٠١٣. الثابت أن الشعب المصرى لم يبخل على وطنه بالروح والدم، وأنه فى كل الأحوال كان قلقا من استمرار التخلف من ناحية، وأكثر من ذلك من رؤيته دولًا أخرى تسبقه الواحدة بعد الأخرى بعد أن كانت خلفه.

بالطبع لا يوجد صندوق أسود يحدد حالة الأمم، وربما كانت هناك محاولات لصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، ومؤسسات مالية واقتصادية وسياسية عديدة، تدرس الدول، وتضع مراتبها، وفى كثير من الأحيان فإنها تفصل فى أسباب تقدمها أو تراجعها سواء كان ذلك فى الحريات السياسية أو الاقتصادية أو التنافسية أو أداء الأعمال. وكما أن العثور على الصندوق الأسود هو السبيل الوحيد لاستجلاء الحقيقة حول ما حدث فى الطائرة المصرية ٨٠٤، فإن التعرف على الحقائق- المُرّة ربما- هى النقطة الأولى الضرورية لاستجلاء الحقيقة، أو الحقائق التى تستجلى ما جرى ويجرى لأم الدنيا. ولكن، وكما رأينا، فى حالة سفينة البحث «ليثبردج» فإن ذلك يستدعى قدرا كبيرا من العلم والمعرفة وأدوات البحث المتقدمة التى تصل إلى أعماق البحر المصرى لكى تنتزع منه أسراره الكبرى التى جعلته على حاله الذى نراه.

العلم إذن والمعلومات والتكنولوجيا سوف تضعنا على نقطة البداية الصحيحة التى عندها سوف يكون واجبا أن نصارح الشعب بالحقائق، حلوها ومرها. لاحظ هنا أن كل من له علاقة بموضوع الطائرة قرر الانتظار حتى يتم العثور على الصندوق الأسود من أول الرئاسة فى مصر ومجلسى الوزراء والنواب، وحتى الإعلام الذى تعود على «الإفتاء» فى كل الأمور أخذ اتجاها للانتظار، وكذلك فعلت الشركة والشركات المنتجة، وفرنسا وبقية المجتمع الدولى. الكل دخل فى حالة مفيدة من الحياد الذى يعول على ما سوف ينتجه العلم والبحث الدقيق فى أعماق بحر مظلم. هنا فإن المسألة تشير إلى أننا أخطأنا خطأً بالغا عندما قضينا القرنين السابقين فى إلقاء اللوم دوما على ما مضى، وكان المستقبل دوما عزيزا على الحضور. فى معظم الأحوال كنا دوما ننظر إلى الخلف فى غضب، العرابيون على الأسرة العلية، والليبراليون على عرابى، والناصريون على ثورة ١٩١٩ وورثتها الوفديين، وعصر السادات على عصر عبدالناصر، والمباركيون على كليهما، وثوار يناير على مبارك، وثوار يونيو على ثوار يناير. انشغلنا دوما بكل شىء إلا عن النظر إلى الأمام والبحث عما إذا كان باستطاعتنا التحليق إلى السماء السابعة من التقدم، أو أنه من الوارد أن نسقط من حالق إلى أعماق البحر.

الغريب أن الأمثلة المحلقة فى عيوننا وحرمتها نعمة الصفاء كانت فيمن سبقنا فى سباق الحياة، ففى وقت من الأوقات كانت اليابان هى المثال، وكيف استطاعت وهى التى جاءتها النهضة والحداثة بعد مصر بستة عقود (مصر مع محمد على ١٨٠٥، واليابان مع الميجى فى ١٨٦٨) أن تسبقنا فى العلم والتعليم والصناعة. ولكن اليابان لم تعد فى مجال المقارنة، فبعدها أصبحت كوريا الجنوبية هى المثال، وقيل لنا إنها كانت فى عام ١٩٦٠ تقل عن مصر فى كافة المؤشرات، ولم ينته عقد الستينيات حتى كانت سابقة فى كل شىء، وبعدها غابت عن الأبصار واتسع مجال المقارنة إلى ما بات معروفا بالنمور الآسيوية، وبعدها الفهود. ولم ينته القرن العشرون حتى وجدنا الصين التى كانت قبلنا فى كل شىء، على الأقل بسبب عدد السكان الهائل، تلحق بنا وتسبقنا حتى اختفت هى الأخرى عن الأنظار، بينما الهند وتركيا والبرازيل وفيتنام تبدو كما لو كانت تذوب أمامنا فى الأفق.

هل نستطيع، كما يقولون فى عالم كرة القدم، العودة إلى المباراة مرة أخرى؟ هل يستطيع صندوقنا الأسود أن يقول لنا بجوار حقيقة حالنا كيف نعود إلى السباق؟ اليقين هو أن ذلك ممكن، وما علينا إلا معرفة ما فعله الآخرون، ونفعل ما فعلوا دون تلاعب ولا تردد ولا تذرع بخصوصيات وهمية. تلك هى المسألة!.

*نقلاً عن "المصري اليوم"