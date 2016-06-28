زايد.. القيادة بالمبادرة

في إمارة أبوظبي، كاد التعليم أن يكون إلزامياً في عام 1961، في عهد المغفور له، الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، بسبب قلة الإقبال على الدراسة. صرح بذلك إلى مجلة «العربي» الكويتية، العدد 30 لعام 1961. قائلا:«إنها ظاهرة مؤسفة - قلة الإقبال - لأن عدم وجود الرغبة في التعليم، سيعود بالضرر على البلاد. وأنا الآن أفكر في جعل التعليم إجبارياً لأطفال أبوظبي». وفي العدد نفسه من المجلة، جاء أن الأهالي «يفضلون أن يذهب ابنهم معهم إلى الصيد - الغوص - على أن يضيّع وقته في التعليم». لكن ماذا حدث بعد مرور خمس سنوات على هذا الأمر؟ في عام 1966 تسلم مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليواجه قضايا عدة، من بينها مشكلة قلة الإقبال على التعليم، فرأى أن الأمر كبير، لا يمكن تركه من دون حل، كما أنه لا يحتمل التأجيل، فوضعه في رأس الأولويات العاجلة. فتأملوا ماذا فعل؟

قرر الآتي: كل صاحب سيارة، يقوم بنقل التلاميذ إلى مدارسهم صباحاً، ويعيدهم إلى منازلهم بعد الظهر، له مكافأة مالية شهرية. وترك الأمر يسير على هذا النحو لفترة زمنية. أصحاب السيارات الذين يقومون بنقل التلاميذ، هم أول من أعاد التفكير وتساءلوا «بما أننا نقوم بنقل أطفال (الفريج) إلى المدارس، بسياراتنا الخاصة، ما الذي يضر لو أن أطفالنا انضموا لهم.. عيالنا أولى». وكرت السبحة بعد ذلك، لتضج المدارس بابتسامات الأطفال، و«الفرجان» بفرحة الأمهات. بعد فصل أو فصلين دراسيين، جاءت المؤشرات لتبين أن نسبة الإقبال على التعليم فاقت التوقعات، والسبب: مبادرة قادت إلى نتيجة فاعلة وإيجابية. اليوم، حينما نقوم بالتدريب، في أي مجال، نذكر للمتدربين جملة «القيادة بالمبادرة». يسألون كيف هي القيادة بالمبادرة؟ فنضرب لهم مثالاً بمبادرة زايد في حقل التعليم. وهذه المبادرة تبعتها مبادرات عديدة وعظيمة، ثمارها لا تزال محسوسة، غطت جوانب الحياة كلها، الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية. أما المبادرات السياسية، ففيها علامة فارقة، ليس في تاريخ المنطقة العربية وحسب، بل في تاريخ العالم، النموذج الماثل أمامنا، دولة الاتحاد، مجلس التعاون. حياة زايد، ابن العرب العظيم، كلها مبادرات.

إن لظاهرة عدم الإقبال على التعليم في أبوظبي، في ستينيات القرن الماضي، وفي منطقة الخليج عموما، عدة أسباب من بينها، تدني نسبة الوعي العام لدى الأهالي، وارتفاع نسبة الأمية بينهم، كما أن النظرة إلى الأبناء الذكور، كانت نظرة اقتصادية بحتة. إن مجتمعات المنطقة، تحدرت في الأساس، من مجتمعات متدينة ومحافظة، لذلك وجدت جلهُم، حينما اقتنع وسمح للأبناء بالتعليم، استثنى البنات من الذهاب إلى المدرسة. كانت مدارس إمارة أبوظبي، محدودة العدد في الستينيات، بحسب ما نشرته في كتابي عن التعليم، في أبوظبي كانت مدرسة «الفلاحيّة»، وطلابها 115 طالباً، ومدرسة البطين، وطلابها 25 طالباً. في العين كانت مدرسة «البريمي»، وطلابها 70 طالباً. يدير هذه المدارس الثلاث، 22 مدرساً استُقدموا من الأردن، وجرى تقسيمهم إلى 10 إداريين و12 مدرساً. والحديث هنا عن العام 1961. التعليم بدأ في أبوظبي عام 1958، لكنه توقف لأكثر من عام، ثم استؤنف عام 1961م.

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية