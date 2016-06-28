لماذا لا نموت في الكويت عند درجة حرارة 50؟

في معظم أيام شهر يونيو وشهر يوليو بأكمله وبعض أيام شهر أغسطس تصل الحرارة في الكويت الى 50 درجة فلا نموت معها.

ونسمع في الأخبار ان بلدانا بلغت فيها الحرارة 30 أو 40 درجة فتميتهم.

الحرارة العالية والفائقة في الكويت تأتي في موسم الجفاف، وهذا من شأنه ان يبخر العرق بسرعة والتبخر بسرعة يأخذ معه الحرارة، أما البلدان الاخرى فرغم ان الحرارة أقل منا كثيرا إلا أن ساكني هذه البلدان قد يموتون، وذلك يأتي بسبب الرطوبة المصاحبة للحرارة فيكتنز الجسم الحرارة ولا يبخرها ويظهر أثر ذلك في أن أهل البادية يلبسون الصوف الثقيل اذا اشتدت الحرارة لأجل ان تعرق اجسامهم، وتهب عليه الريح الحارة لكنها جافة فتبخر العرق سريعا فيشعرون بالراحة والبرودة النسبية.

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية